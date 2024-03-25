СКА впервые за 10 лет не смог пройти в полуфинал Кубка Гагарина

СКА не смог преодолеть второй раунд Кубка Гагарина.

Команда тренера уступила « » в серии со счетом 1-4.

Впервые с сезона-2013/14 петербургский клуб не смог пробиться в полуфинал.

Тогда СКА во 2-м раунде уступил «Локомотиву» (2-4). После этого клуб восемь раз добирался минимум до полуфинала Кубка Гагарина и дважды на этом отрезке выиграл турнир.

Стоит отметить, что плей-офф в сезоне-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.