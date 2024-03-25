СКА впервые за 10 лет не смог пройти в полуфинал Кубка Гагарина
СКА не смог преодолеть второй раунд Кубка Гагарина.
Команда тренера Романа Ротенберга уступила «Автомобилисту» в серии со счетом 1-4.
Впервые с сезона-2013/14 петербургский клуб не смог пробиться в полуфинал.
Тогда СКА во 2-м раунде уступил «Локомотиву» (2-4). После этого клуб восемь раз добирался минимум до полуфинала Кубка Гагарина и дважды на этом отрезке выиграл турнир.
Стоит отметить, что плей-офф КХЛ в сезоне-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Лидер Запада без шансов отлетает шестой команде Востока, а фаворит отлетел пятой команде.
Браво, ромашка!
Насчёт полуфинала не согласен. Ска вышел в полуфинал, но есть нюанс. Система работает
Нобираемся опыта
А я к телевизору, надеюсь посмотреть еще +100500 матчей