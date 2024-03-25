СКА впервые за 10 лет не смог пройти в полуфинал Кубка Гагарина

Теги СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

СКА не смог преодолеть второй раунд Кубка Гагарина.

Команда тренера Романа Ротенберга уступила «Автомобилисту» в серии со счетом 1-4.

Впервые с сезона-2013/14 петербургский клуб не смог пробиться в полуфинал.

Тогда СКА во 2-м раунде уступил «Локомотиву» (2-4). После этого клуб восемь раз добирался минимум до полуфинала Кубка Гагарина и дважды на этом отрезке выиграл турнир.

Стоит отметить, что плей-офф КХЛ в сезоне-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

155 комментариев
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Не печалься, Ромео, ведь самый важный - следующий матч 😆
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Ждём самого интересного - интервью магистра игры
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Нужно всё-таки сделать скидку на то что команда играет без тренера.
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Недоразумению там делать нечего
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Ответ Евгений Аулин
Ждём самого интересного - интервью магистра игры
Мне больше нравится читать потом свиту с шершавыми языками. Они такое поют - любо-дорого почитать, послушать)
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Жаль Ромуальд не хочет себя в футболе попробовать с другой придворной игрушкой, а то Зенит надоел.
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Тупо обкрадывали восток раз за разом, игнорируя перекрестный плей-офф.

Лидер Запада без шансов отлетает шестой команде Востока, а фаворит отлетел пятой команде.
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Ответ tommy_hell_trigger
Не печалься, Ромео, ведь самый важный - следующий матч 😆
Конечно, ведь это будет первый матч сезона :-D
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Ответ Sergeant Squirting
Нужно всё-таки сделать скидку на то что команда играет без тренера.
Без тренера они бы прошли Авто
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+40
Ответ Евгений Аулин
Ждём самого интересного - интервью магистра игры
Да а чего там.. скажет, что перекрестный плей-офф это задумка вредителей, надо отменять!
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Следующее достижение будет не выход в по. Система работает.
+20
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+20
Это самолетные ноги
+17
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Ответ Buharoid
Жаль Ромуальд не хочет себя в футболе попробовать с другой придворной игрушкой, а то Зенит надоел.
Действительно, кто бы ему намекнул, что на Зенит можно 100 тысяч попытаться пригнать - новые рекорды, новые вызовы!
+16
-1
+15
Приятно читать! Снова мокнули мажора тренера в фекалии. Ушёл б в отставку
+14
0
+14
Ответ tommy_hell_trigger
Не печалься, Ромео, ведь самый важный - следующий матч 😆
Это типо тизер следующего матча России 25?
+12
-1
+11
Видна рука мастера
Браво, ромашка!
+10
0
+10
Одна новость приятнее другой
+10
0
+10
Не увольняйте Ротенберга! Этот цирк должен продолжаться
+9
-1
+8
Что там с чемпионским окном? Ветер подул и окно закрылось, дав по морде.
Насчёт полуфинала не согласен. Ска вышел в полуфинал, но есть нюанс. Система работает
+8
0
+8
Нужно сделать перстень в честь такого знаменательного дня для Ромы
+7
0
+7
Автомобилист, это какая-то сказка!!! Нет слов, одни эмоции. Петербург, спасибо за серию, надеюсь у вас хватит сил принять это поражение достойно и поздравить нас с этим успехом!!!
+7
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+7
Ребята молодые,совершают ошибки,многие впервые играли на таком уровне,особенно Кадейкин,Дедунов и Пашнин.
Нобираемся опыта
А я к телевизору, надеюсь посмотреть еще +100500 матчей
+7
0
+7
Кому как,но такой СКА мне нравится
+6
0
+6
Это система, это система, это она…)
+6
0
+6
Йозе Марино всегда творил историю 🤠
+6
0
+6
Рома, может хоть сейчас поймёшь- ну не Твоё это, не Твоё..
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Да здравствует Йозе Марино, радость всем страждущим приносящий! Господа, шляпы долой!!!)))
+5
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Может ему посмотреть "Как казаки в хоккей играли". Возможно там что-то подчерпнет.
+5
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Бог не Ерошка. видит немножко
+4
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Роман Борисович, смотрите еще игры, благо сезон в НХЛ идет
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