Вице-президент РФС об отношении УЕФА к России и Израилю: «Двойные стандарты чистой воды. Странно ждать чего-то от людей, чьи решения обусловлены политической волей третьих лиц»

Вице-президент РФС высказался об отношении УЕФА к России и Израилю.

Ранее генсек УЕФА Теодор Теодоридис заявил, что отстранение израильских команд от международных турниров не планируется, назвав ситуацию с баном России «совершенно другой».

«Двойные стандарты чистой воды. Мне все про них понятно. И именно потому, что мне все про них понятно, я ничего от них не жду.

Странно ждать от этих людей чего-либо, если их решение обусловливается политической волей третьих лиц», – сказал Денис Соловьев.