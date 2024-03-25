Вице-президент РФС об отношении УЕФА к России и Израилю: «Двойные стандарты чистой воды. Странно ждать чего-то от людей, чьи решения обусловлены политической волей третьих лиц»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Политика Спорт-Экспресс Футбол

Вице-президент РФС высказался об отношении УЕФА к России и Израилю.

Ранее генсек УЕФА Теодор Теодоридис заявил, что отстранение израильских команд от международных турниров не планируется, назвав ситуацию с баном России «совершенно другой».

«Двойные стандарты чистой воды. Мне все про них понятно. И именно потому, что мне все про них понятно, я ничего от них не жду.

Странно ждать от этих людей чего-либо, если их решение обусловливается политической волей третьих лиц», – сказал Денис Соловьев.

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9 комментариев
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радует, что решения РФС обусловливаются политической волей первых лиц)
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Спортс, у вице-президента РФС имя есть? а то, понятно, что ничего не понятно, но мы ничего не ждем, потому что странно чего-то ждать, ведь подобные ляпы не редки, в вашем исполнении.
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в чем сходство ситуации Хамаса-Израиля и Украины-России?
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совершенно не удивительно, что вице-презик рфс позволяет себе подобные идиотские комментарии. эрефия на официальном уровне дружит с хамасом и талибаном, которые мечтают уничтожить Израиль. нашли братьев по разуму, так сказать
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Ответ Sergeant Squirting
Если бы не Россия сейчас бы мир был везде, так что не надо прикидываться дурачком. Не нравится что-то валите в Азию, европейский футбол даже не заметит вашего отсутствия.
Знаем мы ваш мир на примере Югославии, Ирака, Сирии.... Скоро благодаря России действительно в мире станет спокойнее.
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Ответ suwor
А что, поначалу в новости не было имени и фамилии? В принципе, заглянуть в таком случае в первоисточник не составляет большого труда.
я так и сделал. но если так подходить к подаче новостей, то можно, в принципе, ограничиться только заголовками, а сами новости мы в первоисточниках почитаем.
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