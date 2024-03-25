Фердинанд о том, что Роналдо не включил Роналду в топ-8 лучших форвардов в истории: «Он будто говорит Криштиану: «Ты забрал мое имя». У него есть претензии, думаю»
Рио Фердинанд предположил, что Роналдо недолюбливает Криштиану Роналду.
Ранее экс-форвард сборной Бразилии не включил Криштиану в список из 8 лучших нападающих в истории.
«Знаете, у них есть некие разногласия. Это из-за имени. Я думаю, что из-за имени, он будто говорит: «Ты забрал мое имя». Поэтому у него есть претензии [к Криштиану]», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Андреаса Поке.
Роналдо - бразильская икона и кумир многих олдфагов, это факт. Но даже пик Роналду был куда выше, а сравнение это идет исключительно у любителей: «А вот раньше было лучше и трава зеленее».
Я бы поставил знак равенства между ними в плане того, что зубастик выдал грандиозный пик карьеры, но в футбольном плане это не был долгий период. А Роналду это просто стабильно высокий уровень на протяжении огромного количества сезонов, но без такой феерии.
А Роналдо с пиковыми Зиданом, Дель Пьеро, фигу, бекхэмом, Оуэном, Шевченко, и другими
Раньше больше было мощных исполнителей, чем в 10-ые, когда были два космолета и все остальные
Так что описанное Фердинандом имеет место быть
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Тем более, что они оба - Ronaldo ))
Это только на русском языке у одного из них "у" в конце пишут.
Может, что б не путали )
Пеле
Марадона
Зидан
Беккенбауэр
Герд Мюллер
Бобби Чарлтон
Зубастик
Кстати, чем не причина не включать Криштиану - который в этом плане полный антипод ;)
Италия берет Евро, а на мир отобраться не может.
Сетка из таких грандов как Венгрия, Австрия, Польша, Уэльс это сильнейший уровень сопротивления🤣
Ответ диме, а то он в чс спрятался.