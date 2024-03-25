Фердинанд о том, что Роналдо не включил Роналду в топ-8 лучших форвардов в истории: «Он будто говорит Криштиану: «Ты забрал мое имя». У него есть претензии, думаю»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Криштиану Роналду премьер-лига Англия Роналдо высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Рио Фердинанд предположил, что Роналдо недолюбливает Криштиану Роналду.

Ранее экс-форвард сборной Бразилии не включил Криштиану в список из 8 лучших нападающих в истории.

«Знаете, у них есть некие разногласия. Это из-за имени. Я думаю, что из-за имени, он будто говорит: «Ты забрал мое имя». Поэтому у него есть претензии [к Криштиану]», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Андреаса Поке.

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96 комментариев
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Ответ _El Nino_
Абсолютно не понимаю сравнение Роналду и Роналдо. Я бы поставил знак равенства между ними в плане того, что зубастик выдал грандиозный пик карьеры, но в футбольном плане это не был долгий период. А Роналду это просто стабильно высокий уровень на протяжении огромного количества сезонов, но без такой феерии.
У человека в лч голов меньше чем у Рамоса
+54
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+33
Рональд Рейган: «Вы должны мне оба»
+32
-2
+30
Тот кто говорит, что типа Роналду это просто замыкалду, это совсем не далёкие люди, Роналду в АПЛ в его молодые годы просто не было равных, забивал голы на любой вкус, головой, левой, правой, с дальней дистанции, после сольных проходов, а потом он переходит в Реал, и там вообще в настоящего страйкера превратился, 50+ голов за каждый сезон на протяжении почти 10 лет это дорого стоит, покорил 2 ТОП лиги, в серии А всё таки он мало поиграл
+37
-8
+29
Ответ madaev
У человека в лч голов меньше чем у Рамоса
А у другого человека титулов чм меньше, чем у Рамоса и первого человека.
+30
-13
+17
Ответ _El Nino_
Абсолютно не понимаю сравнение Роналду и Роналдо. Я бы поставил знак равенства между ними в плане того, что зубастик выдал грандиозный пик карьеры, но в футбольном плане это не был долгий период. А Роналду это просто стабильно высокий уровень на протяжении огромного количества сезонов, но без такой феерии.
«Просто стабильно высокий уровень без феерии» - ага, конечно :)
Роналдо - бразильская икона и кумир многих олдфагов, это факт. Но даже пик Роналду был куда выше, а сравнение это идет исключительно у любителей: «А вот раньше было лучше и трава зеленее».
+27
-13
+14
Ответ Один На-Один
Как игрок Роналдо лучше , но карьера Криштиану куда лучше , раза в 2 точно
Праймовый Роналду времён Реала лучше и как игрок чем Роналдо в раза 2 точно.
+36
-23
+13
Абсолютно не понимаю сравнение Роналду и Роналдо.
Я бы поставил знак равенства между ними в плане того, что зубастик выдал грандиозный пик карьеры, но в футбольном плане это не был долгий период. А Роналду это просто стабильно высокий уровень на протяжении огромного количества сезонов, но без такой феерии.
+29
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+7
Ответ Eden Hazard
Имя забрал?) Пока настоящий Роналдо играл, у второго на спине было написано C. Ronaldo. Фердинанд уж точно помнить должен) Это скорее, португалец обижался)
Ну теперь все ровно наоборот , я думаю для подавляющего большинства людей в мире имя Роналду ассоциируется с португальцем
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Ответ QWertY
Я как фанат Кришти говорю, что в истории футбола только один Роналдо -Феномен. По игре до праймового Роналдо нашему Кришти как раком до Китая, если быть объективным
Роналдо - феномен, который на уровне клубов ничего толком не выиграл.
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Ответ AF007
Комментарий скрыт
Алёша футболист 007 вы же с Ригоберкой еще по школе были лютыми хейтерами Роналду, одноклассникам вообще учиться не давали, на задней парте вечно шептались с ним, с тех пор 30 лет прошло, и вы с ним ничуть не изменились,
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Ответ Дмитрий
Криштиану никогда не был на уровне пикового Зубастика, ни одну секунду своей карьеры.
Большую часть своей карьеры Роналду провел на уровне пика Роналдо. Отдельную часть прилично выше.
+3
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Ответ Omar Sivori
У человека есть голы в финале ЧМ
Поздравляю, таких много, а вот быть каким то там феноменом забив в самом престижном клубном турнире меньше защитника это как?
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А прикрепить к этой новости этот самый топ по версии зубастика не судьба была , да ?
+3
0
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Ответ Sergeant Squirting
Ты как бы цифры посмотри для начала а потом пиши, у Роналду за Реал на самом высоком уровне в футболе 438 матчей и 450 голов что на таком уровне никто не делал за всю историю футбола. На индивидуальном уровне взял в Реале 3 ЗБ и 4 ЗМ и это при конкуренции с лютым Месси. Роналдо и близко с ним не стоит в одном ряду, если смотреть на вещи адекватно.
Просто Криш конкурировал за ЗМ только с Месси
А Роналдо с пиковыми Зиданом, Дель Пьеро, фигу, бекхэмом, Оуэном, Шевченко, и другими
Раньше больше было мощных исполнителей, чем в 10-ые, когда были два космолета и все остальные
+9
-7
+2
Ответ madaev
У человека в лч голов меньше чем у Рамоса
У человека есть голы в финале ЧМ
+9
-7
+2
Было видео какой-то церемонии, где награждали зубастика, а ведущая произнесла Криштиану. Тот ее поправил и сказал что "Криштиану это португалец".
Так что описанное Фердинандом имеет место быть
+4
-2
+2
Так Роналду потому что не чистый форвард,он крайний нападающий был, потом только стал играть в штрафной.
+2
0
+2
Ответ _El Nino_
Ну я написал "без такой феерии". Роналду феерил будь здоров, но праймовый Роналдо был просто демоном.
Где и когда ? Сезон один в Барселоне?
+2
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+2
Ответ _El Nino_
Абсолютно не понимаю сравнение Роналду и Роналдо. Я бы поставил знак равенства между ними в плане того, что зубастик выдал грандиозный пик карьеры, но в футбольном плане это не был долгий период. А Роналду это просто стабильно высокий уровень на протяжении огромного количества сезонов, но без такой феерии.
"... поставил знак равенства между ними..."
------------------------
Тем более, что они оба - Ronaldo ))
Это только на русском языке у одного из них "у" в конце пишут.
Может, что б не путали )
+2
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+2
Мне кажется многие недооценивают Роналду . А ведь он не мало принес трофеев своим клубам , да и смотриться куда интересней того же Холланда ,
+2
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Ответ akaAzazello
Он ведь было очень нестабилен всегда, а травмы в районе колен его сильно замедлили (как и Майкл Оуэн, и многие другие - до травм и после это было, по сути, 2 разных игрока ).
Что интересно даже пиковый , до травм .
+3
-2
+1
Ответ Вальдано
Роналдо только один в футболе.. Он же феномен.. А "фердинантов" много .. Хе-хе..
Напиши "Ronaldo" в гугле или Яндексе. Сразу поймешь, о чем Фердинанд. О бразильце уже сейчас многие не знают из-за возраста.
+6
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+1
Ответ Дима
Комментарий удален модератором
ну собственно этот комент в очередной раз показывает сущность месибоев 😊
+5
-4
+1
Ответ Chyngyz Orozaliev
ну и кто эти топ 8 форвардов? или это топ 8 футболистов в истории?)
Месси
Пеле
Марадона
Зидан
Беккенбауэр
Герд Мюллер
Бобби Чарлтон
Зубастик
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Два величайших игрока! У одного менее стабильная карьера, но этого было достаточно для мирового футбола. У другого более стабильная и долгая! Радоваться надо, кому посчастливилось наблюдать за двумя 👑
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Рональдо Феномен 700 матчей 455 голов без пенальти . 150 голевых передач. Роналду 1200 матчей 670 голов без пенальти. 200 голевых. В среднем за матч Рональдо лучше и по голам и по голевым пасам. У Рональдо за 700 матчей больше успешных обводок чем у Роналду за 1200.
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Ответ Omar Sivori
В каком году пик Роналду был выше чем пик Феномена?
Какой год для тебя пик Роналдо?
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Ответ Серхио Огурцов
Что интересно даже пиковый , до травм .
Именно. Такой талант загубил свои образом жизни.

Кстати, чем не причина не включать Криштиану - который в этом плане полный антипод ;)
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Ответ Жэд Кэлэд
А у другого человека титулов чм меньше, чем у Рамоса и первого человека.
Один из которых взят на скамейке запасных?
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Ответ fussballer
Италия два раза подряд не вышла на ЧМ, но при этом выиграла в промежутке ЧЕ.
Уэльс на Евро добирается до 1/2, на ЧМ отлетает от Ирана.
Италия берет Евро, а на мир отобраться не может.
Сетка из таких грандов как Венгрия, Австрия, Польша, Уэльс это сильнейший уровень сопротивления🤣
Ответ диме, а то он в чс спрятался.
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