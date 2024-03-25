Фердинанд о том, что Роналдо не включил Роналду в топ-8 лучших форвардов в истории: «Он будто говорит Криштиану: «Ты забрал мое имя». У него есть претензии, думаю»

Рио Фердинанд предположил, что Роналдо недолюбливает Криштиану Роналду.

Ранее экс-форвард сборной Бразилии не включил в список из 8 лучших нападающих в истории.

«Знаете, у них есть некие разногласия. Это из-за имени. Я думаю, что из-за имени, он будто говорит: «Ты забрал мое имя». Поэтому у него есть претензии [к Криштиану]», – сказал бывший защитник « » в подкасте Андреаса Поке.