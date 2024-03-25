Матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания из-за теракта в «Крокусе». Меры безопасности будут усилены, решение об ограничении посещаемости примут власти в регионах

На играх 22-го тура Мир РПЛ усилят меры безопасности после теракта в Подмосковье.

Вечером 22 марта преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар. По последним данным СК, в результате теракта погибли 137 человек, трое из них – дети.

«Российская Премьер-Лига находится в контакте с силовыми ведомствами и органами исполнительной власти.

Подготовка к проведению 22-го тура Мир проходит с учетом повышенных мер безопасности участников соревнований и зрителей. Решения по возможным ограничениям посещаемости принимают органы исполнительной власти регионов.

Все матчи 22-го тура начнутся с минуты молчания в память о погибших во время террористического акта в «Крокусе». Программа Winline Матча тура также будет скорректирована», – говорится в заявлении лиги.