Чемпионат России по биатлону. Спринт. Латыпов стартует 6-м, Логинов – 12-м, Смольский – 22-м, Серохвостов – 30-м, Поршнев – 48-м

Теги сборная России результаты чемпионат России сборная Беларуси Евгений Гараничев спринт Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Ильназ Мухамедзянов Дмитрий Иванов Никита Поршнев Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Дмитрий Лазовский Кирилл Бажин Иван Колотов Михаил Бурундуков Алексей Вагин Александр Корнев Александр Бектуганов Евгений Сидоров Иван Тулатин Биатлон

25 марта на чемпионате России по биатлону в Тюмени пройдет мужской спринт.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону

Тюмень

Спринт

Мужчины

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

4. Петр Пащенко

5. Иван Колотов

6. Эдуард Латыпов

7. Дмитрий Иванов

12. Александр Логинов

16. Евгений Сидоров

17. Антон Бабиков

18. Алексей Вагин

20. Александр Поварницын

22. Антон Смольский (Беларусь)

24. Евгений Гараничев

25. Карим Халили

26. Иван Тулатин (Беларусь)

29. Кирилл Бажин

30. Даниил Серохвостов

32. Максим Цветков

34. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

35. Кирилл Стрельцов

37. Ильназ Мухамедзянов

42. Александр Корнев

48. Никита Поршнев

52. Михаил Бурундуков

65. Денис Иродов

70. Александр Бектуганов

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени

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3 комментария
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Саше Логинову после серебра Сахалинского марафона желаю и на ЧР медаль.
+7
-2
+5
Савелия нет ,жаль(
+2
-2
0
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