Россиянину не пожали руку на ЧМ по шахматам, скандал с костюмами Косторной, топ-матч Миранчука, «Реал» и «Жирона» уходят в отрыв, «ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции и другие новости

1. Поляк Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на ЧМ по быстрым шахматам. Николай Валуев в ответ посоветовал польскому шахматисту «дудеть, а не в шахматы играть», а Михаил Мамиашвили назвал его «невоспитанной свиньей». Тем не менее ФИДЕ не будет применять санкции в отношении Дуды, а в ФШР возможной причиной отказа поляка назвали сотрудничество Хисматуллина с Карякиным. Сергей позже подтвердил, что Денис является его тренером.

2. В фигурке не менее громкий скандал: дизайнер костюмов Косторной заявила о прекращении сотрудничества со спортсменкой и пожаловалась, что Алена не заплатила ей за работу. Сама Косторная сначала просто назвала хайпом высказывания дизайнера, а затем указала на недостатки костюмов.

3. Алексей Миранчук разогнался и выдал свой лучший матч в сезоне, забив и отдав голевой пас в игре Кубка Италии против «Салернитаны». Всего у него 2 мяча и 3 ассиста в последних 6 матчах. Даже Джан Пьеро Гасперини не удержался и похвалил Алексея.

4. «Реал» и «Жирона» уходят в отрыв в Ла Лиге. Благодаря голу Рюдигера мадридцы дожали в концовке «Мальорку», одержав четвертую победу подряд. Главный соперник «сливочных» «Жирона» в добавленное время забила победный гол «Атлетико», которому не помог спастись даже хет-трик Мораты – 4:3! «Реал» и «Жирона» лидируют после 1-го круга, «Атлетико» отстал уже на 10 очков. Остальные результаты Примеры – здесь.

5. «ПСЖ» победил «Тулузу» и выиграл Суперкубок Франции в рекордный 12-й раз. Более того, парижане берут этот трофей уже в 10-й раз за 11 последних розыгрышей. Для Луиса Энрике это дебютная награда в «ПСЖ», а вообще это его первый титул со времен «Барсы».

6. Французский лыжник Люка Шанава выиграл коньковый спринт на этапе «Тур де Ски», в женском коньковом спринте победу одержала шведка Линн Сван.

7. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» (3:6), у Александра Овечкина 2 голевые передачи, Евгений Кузнецов набрал 1+1, прервав антирекордную серию без очков. В другом матче дня «Анахайм» принимает «Торонто».

8. Роналду, Месси, Винисиус, Кейн, Беллингем и ван Дейк претендуют на попадание в команду года ФИФА и FIFPro.

9. НБА. «Финикс» встречается с «Клипперс», «Лейкерс» играют с «Майами». Все результаты – здесь.

10. Игрок «Ниццы» и сборной Алжира Юсеф Аталь за призыв к «черному дню для евреев» получил 8 месяцев тюрьмы условно и штраф 45 000 евро.

11. В КХЛ СКА забросил 6 шайб «Витязю» и одержал 18-ю победу за 20 последних матчей. 19-летний Мойсевич впервые пропустил в этом сезоне – прервалась его рекордная сухая серия. «Авангард» проиграл «Салавату», все результаты дня – здесь.

12. Артета хочет подписать в «Арсенал» фулбека, опорника и форварда, однако осуществить трансферы будет крайне сложно.

13. Джейдон Санчо близок к возвращению в «Боруссию». Дортмундцам трансфер вингера «Манчестер Юнайтед» обойдется в 3 млн евро, включая плату за аренду и зарплату.

14. Андре Онана, возможно, придется играть два дня подряд: 14 января «МЮ» встретится с «Тоттенхэмом», а 15-го у Камеруна матч с Гвинеей на Кубке Африки.

15. Англичанин Люк Хамфрис выиграл чемпионат мира по дартсу, в финале победив соотечественника Люка Литтлера.

16. Защитник «Зенита» Роберт Ренан перешел в «Интернасьонал» на правах аренды.

Цитаты дня

Вильям Поромаа: «Биатлонистов можно назвать неудавшимися лыжниками. Я бы сравнил их с охранниками, которые мечтали стать полицейскими»

Аджинджал о Грузино-абхазской войне в 1992-93-м: «Фронт проходил у жилых массивов. Страшные вещи – взрывы, смерть. Можно ли оправиться? Мы все с этим живем, любой абхазец скажет»

Олег Матыцин: «Наша страна все преодолеет, мы всех победим и снова будем на высшей ступеньке пьедестала»

Вяльбе о Кубке мира: «Пусть продолжают гнить дальше. Я не читаю, не смотрю, даже не знаю, показывают у нас или нет»