ФИДЕ не планирует санкции против польского шахматиста за отказ от рукопожатия.

26 декабря на чемпионате мира по рапиду в Самарканде поляк Ян-Кшиштоф Дуда не стал приветствовать россиянина Дениса Хисматуллина перед началом партии.

Как сообщили в Международной федерации шахмат (ФИДЕ), рукопожатие не считается обязательным, а отказ от него не влечет за собой каких-либо последствий или автоматического проигрыша.

При этом комиссия по этике, которая является независимым органом, может рассмотреть эпизод и наложить санкции.

«Это может произойти только в случае, если соперник, которому отказались жать руку, потребует этого от комиссии по этике. В ситуации с Дудой – Хисматуллиным таких заявлений не поступало», – цитирует РБК ответ пресс-службы ФИДЕ.

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин отмечал, что действия Дуды могут быть связаны с сотрудничеством Хисматуллина и Сергея Карякина.