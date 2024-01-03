ФИДЕ не планирует санкции против шахматиста Дуды за отказ от рукопожатия: «Это может произойти в случае, если соперник потребует этого от комиссии по этике»
ФИДЕ не планирует санкции против польского шахматиста за отказ от рукопожатия.
26 декабря на чемпионате мира по рапиду в Самарканде поляк Ян-Кшиштоф Дуда не стал приветствовать россиянина Дениса Хисматуллина перед началом партии.
Как сообщили в Международной федерации шахмат (ФИДЕ), рукопожатие не считается обязательным, а отказ от него не влечет за собой каких-либо последствий или автоматического проигрыша.
При этом комиссия по этике, которая является независимым органом, может рассмотреть эпизод и наложить санкции.
«Это может произойти только в случае, если соперник, которому отказались жать руку, потребует этого от комиссии по этике. В ситуации с Дудой – Хисматуллиным таких заявлений не поступало», – цитирует РБК ответ пресс-службы ФИДЕ.
Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин отмечал, что действия Дуды могут быть связаны с сотрудничеством Хисматуллина и Сергея Карякина.
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