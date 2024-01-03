ФИДЕ не планирует санкции против шахматиста Дуды за отказ от рукопожатия: «Это может произойти в случае, если соперник потребует этого от комиссии по этике»

Теги ФИДЕ Денис Хисматуллин чемпионат мира по быстрым шахматам Ян-Кшиштоф Дуда Шахматы

ФИДЕ не планирует санкции против польского шахматиста за отказ от рукопожатия.

26 декабря на чемпионате мира по рапиду в Самарканде поляк Ян-Кшиштоф Дуда не стал приветствовать россиянина Дениса Хисматуллина перед началом партии.

Как сообщили в Международной федерации шахмат (ФИДЕ), рукопожатие не считается обязательным, а отказ от него не влечет за собой каких-либо последствий или автоматического проигрыша.

При этом комиссия по этике, которая является независимым органом, может рассмотреть эпизод и наложить санкции.

«Это может произойти только в случае, если соперник, которому отказались жать руку, потребует этого от комиссии по этике. В ситуации с Дудой – Хисматуллиным таких заявлений не поступало», – цитирует РБК ответ пресс-службы ФИДЕ.

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин отмечал, что действия Дуды могут быть связаны с сотрудничеством Хисматуллина и Сергея Карякина.

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19 комментариев
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Интересно, тут в каждой новости Карякина поносят на чём свет стоит, вот поляк руку и не пожал за сотрудничество с ним, а теперь на поляка набрасываются в комментах. Получается, людям лишь бы обо**ать кого угодно.
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Хисматуллин поступил как мужчина: проигнорировал истеричку.
Если бы подал жалобу, её бы рассмотрели. Денис показал, что он выше этого.
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Ответ Alex Rhea
Интересно, тут в каждой новости Карякина поносят на чём свет стоит, вот поляк руку и не пожал за сотрудничество с ним, а теперь на поляка набрасываются в комментах. Получается, людям лишь бы обо**ать кого угодно.
Здесь разнообразная аудитория. Поэтому любому г**на с лопаты накинуть могут. )
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Ну а за что тут в принципе штрафовать? Вряд ли Хисматуллин впал в депрессию от этого. Это выбор каждого, не понимаю, почему вообще это так сильно обсуждают.
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Ответ Двестик Двестик
Хисматуллин поступил как мужчина: проигнорировал истеричку. Если бы подал жалобу, её бы рассмотрели. Денис показал, что он выше этого.
под истеричкой вы имеете в виду возмущённого Валуева❓🤔
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Да не будет Денис ничего требовать. Ведь наш только в выигрыше - не зашкварился)
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Ну а за что тут в принципе штрафовать? Вряд ли Хисматуллин впал в депрессию от этого. Это выбор каждого, не понимаю, почему вообще это так сильно обсуждают.
Потому что до ковида в шахматах было обязательно пожимать руку соперникам. И если не пожать, то судья мог засчитать и поражение(кажется, даже были прецеденты).

Во время ковида действие правила приостанавливали, сейчас не знаю что с ним.
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да не будет никто ничего требовать, придет время все переобуются на лету и будут лобызать со всех сторон наших во всех видах спорта
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Такими действиями МОК только расшатывает спорт в мире. Один не пожал руку, второй не пожал. Там случился конфликт там не пожали руки.
Спорт стал не сплачивать людей, а разъединять их! И все традиции спорта стали не нужны людям и в мире.
У МОКа со временем проблем будет только нарастать, как снежный ком.
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Будет ли ФИДЕ применять санкции, если перед партией один другому поджопник отвесит?
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Ответ Двестик Двестик
Хисматуллин поступил как мужчина: проигнорировал истеричку. Если бы подал жалобу, её бы рассмотрели. Денис показал, что он выше этого.
как говорится, не хочет ну и хрен с ним. а то потом еще и руки мыть.
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Ответ Alex Rhea
Интересно, тут в каждой новости Карякина поносят на чём свет стоит, вот поляк руку и не пожал за сотрудничество с ним, а теперь на поляка набрасываются в комментах. Получается, людям лишь бы обо**ать кого угодно.
Основаная масса комментаторов - малообразованное гопотье. Не только тут, а в целом.
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Ответ Птюч, Ёж.
теперь ты познал все секреты sports))
теперь он познал все секреты интернета
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Ответ Alex Rhea
Интересно, тут в каждой новости Карякина поносят на чём свет стоит, вот поляк руку и не пожал за сотрудничество с ним, а теперь на поляка набрасываются в комментах. Получается, людям лишь бы обо**ать кого угодно.
да тут всегда так, ругают Путина и при этом повторяют за телевизором про геев, украинцев и любую другую цель пропаганды
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