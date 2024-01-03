Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо близок к возвращению в «Боруссию».

Как сообщает авторитетный инсайдер , переговоры между клубами уже вышли на решающую стадию. Санчо хочет перейти в дортмундскую команду. «Боруссия» настроена оформить сделку как можно скорее. Обсуждение условий продолжается.

« » готов отдать 23-летнего футболиста в аренду. Но английскому клубу придется продолжать выплачивать за счет своих средств часть зарплаты вингера. В то же время « » должна будет выплатить «МЮ» компенсацию за аренду игрока.

У Санчо по ходу сезона возникли разногласия с главным тренером английской команды Эриком тен Хагом. Полузащитник не принимал участия в официальных матчах с 26 августа.

Детальную статистику выступлений футболиста можно посмотреть здесь.

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