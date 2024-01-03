Переговоры «МЮ» и «Боруссии» по Санчо уже на решающей стадии. Вингер хочет в Дортмунд, немцы намерены быстро оформить аренду

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо Фабрицио Романо Футбол

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо близок к возвращению в «Боруссию».

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между клубами уже вышли на решающую стадию. Санчо хочет перейти в дортмундскую команду. «Боруссия» настроена оформить сделку как можно скорее. Обсуждение условий продолжается.

«Манчестер Юнайтед» готов отдать 23-летнего футболиста в аренду. Но английскому клубу придется продолжать выплачивать за счет своих средств часть зарплаты вингера. В то же время «Боруссия» должна будет выплатить «МЮ» компенсацию за аренду игрока.

У Санчо по ходу сезона возникли разногласия с главным тренером английской команды Эриком тен Хагом. Полузащитник не принимал участия в официальных матчах с 26 августа.

Детальную статистику выступлений футболиста можно посмотреть здесь.

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26 комментариев
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Ответ GibsonFlyingV
Если Санчо начнет вдруг играть и забивать в Дортмунде, то его неудача в МЮ чьей виной будет - 7Хага или его самого?
Ну да, при Сульшере и Рангнике он же топовый футбол показывал, а тут пришел Хаг и все поломал ежже
+46
-8
+38
Если Санчо начнет вдруг играть и забивать в Дортмунде, то его неудача в МЮ чьей виной будет - 7Хага или его самого?
+25
-6
+19
Ответ GibsonFlyingV
Если Санчо начнет вдруг играть и забивать в Дортмунде, то его неудача в МЮ чьей виной будет - 7Хага или его самого?
да ничего этот лентяй уже никому не покажет, если вдруг найдёт у себя профессионализм и дисциплинированность, тогда может быть, но зная как он из клуба в клуб сталкивается с одними проблемами, сильно вряд ли.
+13
-2
+11
Здесь так все про непрофессионализм, шансы и статистику Санчо заливают
Но 1) кто в МЮ прям прогрессирует при ЭТХ?
2) Антони, завсегдатай старта, сильно лучше статистику набил?)) А у Рэшфорда какая в этом сезоне?
+7
-3
+4
Ответ GibsonFlyingV
Если Санчо начнет вдруг играть и забивать в Дортмунде, то его неудача в МЮ чьей виной будет - 7Хага или его самого?
Санчо. Ему достаточно шансов давал Тен Хаг. И не только он
+6
-2
+4
Ответ King_X
Здесь так все про непрофессионализм, шансы и статистику Санчо заливают Но 1) кто в МЮ прям прогрессирует при ЭТХ? 2) Антони, завсегдатай старта, сильно лучше статистику набил?)) А у Рэшфорда какая в этом сезоне?
Ну так он и до ЭТХ ничего не показывал
+3
0
+3
Если сделка состоится, Тен Хаг сможет дальше продолжать оправдывпться отсутствием игроков.. мол играем с Майну и Диалло.. гений
+6
-3
+3
Ответ King_X
Здесь так все про непрофессионализм, шансы и статистику Санчо заливают Но 1) кто в МЮ прям прогрессирует при ЭТХ? 2) Антони, завсегдатай старта, сильно лучше статистику набил?)) А у Рэшфорда какая в этом сезоне?
Великие трансферы хага антоний и хойлунд за весь (!) 2023 год суммарно забили 1 (один) гол. Если бы я не болел за МЮ я бы истерически ржал, а так просто грустно :(

Зато Санчо за последний сезон когда играл (и тот неполный) забивший в шесть раз больше чем эти двое суммарно в великую лысую систему не вписывается. Когда там уже Рэтклифф придет и выпнет это лысое чучело
+6
-4
+2
Двум злодеям:
- Вы приводите Джейдона домой и платите мне 250 долларов наличными, а я соглашаюсь забрать его у вас с рук долой!
- Мало того, что мистер Вацке настоящий джентельмен, он, по-моему, ещё и расточитель, раз делает нам такое великодушное предложение.
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Ответ LLC TRUST
Косплей кагавы
Кагава хорошо провёл свой первый сезон в МЮ
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Ответ GibsonFlyingV
Если Санчо начнет вдруг играть и забивать в Дортмунде, то его неудача в МЮ чьей виной будет - 7Хага или его самого?
Хороший вопрос. Скоро проверим.
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Ответ denbodrov
Двум злодеям: - Вы приводите Джейдона домой и платите мне 250 долларов наличными, а я соглашаюсь забрать его у вас с рук долой! - Мало того, что мистер Вацке настоящий джентельмен, он, по-моему, ещё и расточитель, раз делает нам такое великодушное предложение.
Вождь чернокожих😂
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Ответ Today I feel Qatari
Топарь Санчо при хаге: 1500 минут, 6+3. Голы в ворота Челси, ливера, Тоттенхэма и Ман Сити. Блатной спиннер антоний - 1000 минут, 0+0. Думайте
Антони забивал Сити. Если уж делаешь заявления, хоть факты проверяй
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Ответ just man
Санчо. Ему достаточно шансов давал Тен Хаг. И не только он
ты команду видел? и много там кто сейчас забивает?
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Ответ No Name
да ничего этот лентяй уже никому не покажет, если вдруг найдёт у себя профессионализм и дисциплинированность, тогда может быть, но зная как он из клуба в клуб сталкивается с одними проблемами, сильно вряд ли.
Из клуба в клуб?
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Может быть еще вернется в МЮ при другом тренере.
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удачи Санчо в Бундесе.
АПЛ явно не для него.
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Топарь Санчо при хаге: 1500 минут, 6+3. Голы в ворота Челси, ливера, Тоттенхэма и Ман Сити.
Блатной спиннер антоний - 1000 минут, 0+0.
Думайте
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Косплей кагавы
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Походу Мален на выход.
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Думаю усилит Боруссию и снова заиграет!!!
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