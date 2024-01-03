Переговоры «МЮ» и «Боруссии» по Санчо уже на решающей стадии. Вингер хочет в Дортмунд, немцы намерены быстро оформить аренду
Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо близок к возвращению в «Боруссию».
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между клубами уже вышли на решающую стадию. Санчо хочет перейти в дортмундскую команду. «Боруссия» настроена оформить сделку как можно скорее. Обсуждение условий продолжается.
«Манчестер Юнайтед» готов отдать 23-летнего футболиста в аренду. Но английскому клубу придется продолжать выплачивать за счет своих средств часть зарплаты вингера. В то же время «Боруссия» должна будет выплатить «МЮ» компенсацию за аренду игрока.
У Санчо по ходу сезона возникли разногласия с главным тренером английской команды Эриком тен Хагом. Полузащитник не принимал участия в официальных матчах с 26 августа.
Детальную статистику выступлений футболиста можно посмотреть здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Но 1) кто в МЮ прям прогрессирует при ЭТХ?
2) Антони, завсегдатай старта, сильно лучше статистику набил?)) А у Рэшфорда какая в этом сезоне?
Зато Санчо за последний сезон когда играл (и тот неполный) забивший в шесть раз больше чем эти двое суммарно в великую лысую систему не вписывается. Когда там уже Рэтклифф придет и выпнет это лысое чучело
- Вы приводите Джейдона домой и платите мне 250 долларов наличными, а я соглашаюсь забрать его у вас с рук долой!
- Мало того, что мистер Вацке настоящий джентельмен, он, по-моему, ещё и расточитель, раз делает нам такое великодушное предложение.
АПЛ явно не для него.
Блатной спиннер антоний - 1000 минут, 0+0.
Думайте