«ПСЖ» выиграл 10 из 11 последних Суперкубков Франции

Теги ПСЖ Тулуза лига 1 Франция Луис Энрике Суперкубок Франции Футбол

«ПСЖ» второй год подряд выиграл Суперкубок Франции.

Команда Луиса Энрике одержала победу над «Тулузой» (2:0).

Парижане завоевали трофей в 12-й раз в истории – это лучший результат в стране. На втором месте идет «Лион» с 8 кубками.

10 из 12 трофеев «ПСЖ» выиграл за последние 11 лет. За это время ему не удалось победить лишь раз – в 2021-м.

«Тулуза» играла в матче за Суперкубок во второй раз в истории и снова уступила. Впервые это произошло в 1957-м.

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5 комментариев
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Единственное поражение было при Почетинно)
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ну, во внутреннем чемпионате они конечно делают что хотят, а вот в Европе....
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и ближайшие победит
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Ответ Enchanter WIZZARD
Суперкубок 2021 гола - 1 официальный матч Месси за ПСЖ и сразу же поражение) вот так вот)
Месси тогда был простым безработным на бирже труда, врать не надо. Только через 10 дней после суперкубка подписали контракт.
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