«ПСЖ» выиграл 10 из 11 последних Суперкубков Франции

«ПСЖ» второй год подряд выиграл Суперкубок Франции.

Команда Луиса Энрике одержала победу над «Тулузой» (2:0).

Парижане завоевали трофей в 12-й раз в истории – это лучший результат в стране. На втором месте идет «Лион» с 8 кубками.

10 из 12 трофеев « » выиграл за последние 11 лет. За это время ему не удалось победить лишь раз – в 2021-м.

« » играла в матче за во второй раз в истории и снова уступила. Впервые это произошло в 1957-м.

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