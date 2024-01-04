«ПСЖ» выиграл 10 из 11 последних Суперкубков Франции
«ПСЖ» второй год подряд выиграл Суперкубок Франции.
Команда Луиса Энрике одержала победу над «Тулузой» (2:0).
Парижане завоевали трофей в 12-й раз в истории – это лучший результат в стране. На втором месте идет «Лион» с 8 кубками.
10 из 12 трофеев «ПСЖ» выиграл за последние 11 лет. За это время ему не удалось победить лишь раз – в 2021-м.
«Тулуза» играла в матче за Суперкубок во второй раз в истории и снова уступила. Впервые это произошло в 1957-м.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам