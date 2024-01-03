Михаил Мамиашвили: «Поляк, не пожавший руку нашему шахматисту, ну просто невоспитанная свинья! Вся эта ситуация провоцируется и поощряется МОК»

Мамиашвили назвал «свиньей» польского шахматиста за отказ жать руку россиянину.

Ранее в Самарканде завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. Перед началом одной из партий поляк Ян-Кшиштоф Дуда отказался от рукопожатия с россиянином Денисом Хисматуллиным.

«Этот поляк, не пожавший руку нашему шахматисту, ну просто невоспитанная свинья! Такие люди глупы, и разве это можно считать проявлением силы или мастерства? К сожалению, это проблема этих людей и современного мира.

Вся эта ситуация провоцируется и поощряется МОК (Международным олимпийским комитетом), с их легкой руки идет отход от хартии и основных смыслов, которые были вложены в международное спортивное движение.

Вы помните, как одна совсем юная глупая украинская девочка (речь об украинке Ольге Харлан, которая не пожала руку россиянке Анне Смирновой – Sports.ru) оружием остановила нашу фехтовальщицу только для того, чтобы не жать российской спортсменке руку? По правилам ее должны были наказать, но что произошло? Глава МОК сделал ей персональное приглашение на Олимпийские игры!

[Томас] Бах дал понять, что их площадка не является фундаментальной и не несет в себе принципы терпимости к внешнеполитическим интригам. Правила международного олимпийского движения изменили частные люди, у них есть фамилии, имена и отчества.

Руки жать они не хотят, но тиражировать грехоподобные действия – они самые первые. Жизнеутверждающие вещи, как пожимание руки, независимо от того, проиграл ты или нет, всегда были – спортсмены всегда жали руку своему сопернику. Раньше тиражировалась дружба олимпийской семьи и деревни, а сейчас… К глубочайшему сожалению, таков мир сегодня», – сказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

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