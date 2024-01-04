Сергей Карякин: «Хисматуллин – мой тренер. И мне приятно, что он поддерживает мою позицию»

Сергей Карякин назвал ненормальным поведение польского шахматиста на ЧМ.

«Сейчас совершенно не спровоцированный случай произошел между российским гроссмейстером Денисом Хисматуллиным и его соперником Яном‑Кшиштофом Дудой из Польши (26 декабря на чемпионате мира по рапиду поляк отказался от рукопожатия с россиянином – Sports.ru).

Причем я подчеркну, что нормальному спортсмену в голову не приходит, что можно не пожать руку. Денис Хисматуллин хотел поприветствовать соперника, как это делается всегда перед игрой, но тот отказался. Это ненормально.

Вне зависимости от политических взглядов, все равно должно быть какое‑то уважение. И вообще, честно, я считаю, что ФИДЕ (Международная шахматная федерация) должна реагировать на подобные случаи и тот, кто не хочет пожимать руку, должен понести наказание — получить предупреждение или поражение в партии.

Денис – мой тренер, с которым мы занимаемся уже много лет, много успехов было достигнуто благодаря нашей совместной работе. И мне приятно, что он поддерживает мою позицию. Мы вместе ездили к нашим бойцам, вместе передавали им гуманитарную помощь. Очень здорово, когда твой тренер не только лишь в шахматах тебя поддерживает, но и вообще, по жизни у вас какие‑то одинаковые взгляды.

Это здорово. То, что делают такие люди, как Дуда, которых уже, наверное, с натяжкой можно назвать джентльменами, пусть это останется на их совести. Самое главное – наша совесть чиста», – сказал Карякин.