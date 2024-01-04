Сергей Карякин: «Хисматуллин – мой тренер. И мне приятно, что он поддерживает мою позицию»

Теги Сергей Карякин Денис Хисматуллин чемпионат мира по быстрым шахматам Политика Ян-Кшиштоф Дуда Шахматы

Сергей Карякин назвал ненормальным поведение польского шахматиста на ЧМ.

«Сейчас совершенно не спровоцированный случай произошел между российским гроссмейстером Денисом Хисматуллиным и его соперником Яном‑Кшиштофом Дудой из Польши (26 декабря на чемпионате мира по рапиду поляк отказался от рукопожатия с россиянином – Sports.ru).

Причем я подчеркну, что нормальному спортсмену в голову не приходит, что можно не пожать руку. Денис Хисматуллин хотел поприветствовать соперника, как это делается всегда перед игрой, но тот отказался. Это ненормально.

Вне зависимости от политических взглядов, все равно должно быть какое‑то уважение. И вообще, честно, я считаю, что ФИДЕ (Международная шахматная федерация) должна реагировать на подобные случаи и тот, кто не хочет пожимать руку, должен понести наказание — получить предупреждение или поражение в партии.

Денис – мой тренер, с которым мы занимаемся уже много лет, много успехов было достигнуто благодаря нашей совместной работе. И мне приятно, что он поддерживает мою позицию. Мы вместе ездили к нашим бойцам, вместе передавали им гуманитарную помощь. Очень здорово, когда твой тренер не только лишь в шахматах тебя поддерживает, но и вообще, по жизни у вас какие‑то одинаковые взгляды.

Это здорово. То, что делают такие люди, как Дуда, которых уже, наверное, с натяжкой можно назвать джентльменами, пусть это останется на их совести. Самое главное – наша совесть чиста», – сказал Карякин.

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29 комментариев
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Тут не про русофобию речь, скорее про фобию дерьма и тут Дуду сложно упрекать, любой бы здравомыслящий человек поступил бы по его примеру.
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А, поддерживает твою позицию? В таком случае поляку РЕСПЕКТ!
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Дуда - наш человек!
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Ответ бизе
Такой пост может написать только человек , не разбирающийся в шахматах от слова совсем .
Согласен. Разве можно называть Карякина шахматистом?
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Что посеешь, то и пожмешь...
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Если засчитывать поражение всем кому не пожмут руку, то карякин станет чемпионом мира.
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Ответ Борис _____
Это проявление гражданской позиции, которое нельзя не приветствовать. Россиянин помогает россиянам - это может вызвать вопросы только не у россиян. А вас спросить забыли)
т.е. поляк должен был приветствовать поддержку российским шахматистом CΒΟ - я правильно понял ваш ход мыслей❓🤔
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Карякин, конечно, сверх противный человек.
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Ответ Борис _____
Нет, неправильно, но это и не удивительно - я же пишу по-русски) Поляк должен был следовать правилам игры в шахматы, которые предусматривают рукопожатие. С СВО это не связано вообще никак, в правилах игры в шахматы подобных оговорок нет.
Ну не знаю таких правил про рукопожатие: в правилах написано как какими фигурами можно ходить, а в учебниках - разбираются варианты партий, а не способы рукопожатий☝️
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Раболепие - это не позиция, а добровольная кастрация.
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Ответ RembaXXX
Тут не про русофобию речь, скорее про фобию дерьма и тут Дуду сложно упрекать, любой бы здравомыслящий человек поступил бы по его примеру.
чувак между поездками в зону CΒΟ решил съездить на турнир и пожать руку поляку❓🤔
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Ответ riverman1980
Можно ли назвать шахматистом победителя турнира претендентов?
Можно, но то было в 2016-м. Тот шахматист давно умер, теперь вместо него вот эта чепуха.
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Ответ Борис _____
Ну тогда и ты погугли про партию Шорт - Чепаринов. И правила игры в шахматы перечитай: наверное, ты читал их на русском языке и поэтому не понял) Уверен, что есть и украинский перевод.
Я полагаю, что правила ты читал под редакцией Валуева, который уже высказался по этому поводу❓у каждого свои гроссмейстеры "в почёте"👏
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну не знаю таких правил про рукопожатие: в правилах написано как какими фигурами можно ходить, а в учебниках - разбираются варианты партий, а не способы рукопожатий☝️
Ну тогда и ты погугли про партию Шорт - Чепаринов. И правила игры в шахматы перечитай: наверное, ты читал их на русском языке и поэтому не понял) Уверен, что есть и украинский перевод.
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Ответ brig_Mercury
Денис подал протест? Поляка как-то наказали? Когда накажут, Ваша отповедь про правила обретет какой-либо вес.
Денис протест не подал, потому что ему очевидно плевать. А если бы отказался играть, Дуде бы влепили 0. Такие прецеденты были, см. партию Шорт - Чепаринов.
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Ответ Борис _____
Тебя шахматист Хисматуллин забыл спросить, как ему готовиться к турнирам) А правила шахмат надо соблюдать, корректно отказаться от рукопожатия можно - но не так, как это сделал Дуда.
Денис подал протест? Поляка как-то наказали? Когда накажут, Ваша отповедь про правила обретет какой-либо вес.
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Ответ Борис _____
Комментарий скрыт
А что он забыл в поездках? Готовься к турниру. Такой тамада реально нужен бойцам? Помочь можно и более полезно.
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Сергей Карякин назвал что-то ненормальным. Звучит как анекдот.
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