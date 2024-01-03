«Реал» – «Мальорка». Онлайн-трансляция начнется в 21:15

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига онлайны Футбол

«Реал» примет «Мальорку» в 19-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Окко.

Реал Мадрид – Мальорка
Дата проведения
3 января, 21.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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3 комментария
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📊 | Результаты первых матчей «Мадрида» в новом году под руководством Анчелотти:

✅ 2014: «Реал» 3:0 «Сельта»
❌ 2015: «Валенсия» 2:1 «Реал»
❌ 2022: «Хетафе» 1:0 «Реал»
✅ 2023: «Касереньо» 0:1 «Реал»
Начинать новый год надо с победы и укрепления позиций

Успехов Мадрид!
+2
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+2
Удачи Королевскому клубу! Надеюсь Новый Год начнут с домашней победы. Ну и хочется уже увидеть дебют юного дарования - Гюлера.
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Удачи мадридскому «Реалу»!👑🤍
Нужно начинать Новый год с уверенной победы и закрепляться на 1 месте!
И очень надеемся, что без травм!🙏
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