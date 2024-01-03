«Реал» – «Мальорка». Онлайн-трансляция начнется в 21:15
«Реал» примет «Мальорку» в 19-м туре Ла Лиги.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:15 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Окко.
- Дата проведения
- 3 января, 21.15, «Сантьяго Бернабеу»
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✅ 2014: «Реал» 3:0 «Сельта»
❌ 2015: «Валенсия» 2:1 «Реал»
❌ 2022: «Хетафе» 1:0 «Реал»
✅ 2023: «Касереньо» 0:1 «Реал»
Начинать новый год надо с победы и укрепления позиций
Успехов Мадрид!
Нужно начинать Новый год с уверенной победы и закрепляться на 1 месте!
И очень надеемся, что без травм!🙏