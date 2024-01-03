«Реал» – «Мальорка». Онлайн-трансляция начнется в 21:15

«Реал» примет «Мальорку» в 19-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Окко.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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