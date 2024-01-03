Дизайнер Куклычева: «Косторная обманула и подставила перед другими. Талантливые дизайнеры работали над костюмами, просто за пост в ее аккаунте. И не получили этого!»

Дизайнер Куклычева заявила, что Алена Косторная «подставила ее перед другими».

Сегодня Алена Куклычева прекратила о сотрудничество с чемпионкой Европы по фигурному катанию Косторной, упомянув о неоплаченных костюмах. Причины решения дизайнер объяснила позже, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях:

– Я считаю, что это все личное и любой умный человек не выставит все напоказ, а тем более личную переписку.

– Я просто информировала, что прекращаю. Тем более это не переписка. Это мое сообщение одно. Свое я могу выставить даже у себя на лбу, если что. Не хочу нести ответственность и быть причастна ко всему, что происходит после. Только и всего. Это мое публичное заявление.

– И зачем вы выставляете это на публику... Это дешевый хайп.

– Хайп? Вы бы столько поработали, как мы? Ночами. Хайпанули бы! Я бы посмотрела на вас.

Дарья (здесь Куклычева отметила аккаунт в соцсети – Sports.ru) жила неделю в мастерской! Ни денег ей, ни рекламы. Вы видели пост у Алены Косторной с благодарностью? Я не видела. Знаете, пост выставить ничего не стоит человеку, а сшить 8 костюмов за неделю – это хайп, конечно. Мы так хайпуем.

– Обращайтесь в суд, нельзя оставлять такие действия безнаказанными.

– Дети... Их жизнь накажет, если не поменяют поведение. Алена меня подставила перед другими дизайнерами. Для нее это просто минута времени написать пост. Постов нет! Она обманула и подставила перед другими. Талантливые дизайнеры работали в короткие сроки над последними костюмами, просто за пост в ее аккаунте. И не получили этого!

И неоплаченные костюмы под КП и ПП. Надеемся, что их нам оплатят, – ответила Куклычева.

Алена Косторная: «Не помню, когда тема о смене дизайнера стала достойной. Люди на многое идут ради хайпа, на заборе тоже много что написано»