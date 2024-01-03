Дизайнер Куклычева: «Косторная обманула и подставила перед другими. Талантливые дизайнеры работали над костюмами, просто за пост в ее аккаунте. И не получили этого!»

Теги сборная России пары Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Дизайнер Куклычева заявила, что Алена Косторная «подставила ее перед другими».

Сегодня Алена Куклычева прекратила о сотрудничество с чемпионкой Европы по фигурному катанию Косторной, упомянув о неоплаченных костюмах. Причины решения дизайнер объяснила позже, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях:

– Я считаю, что это все личное и любой умный человек не выставит все напоказ, а тем более личную переписку.

– Я просто информировала, что прекращаю. Тем более это не переписка. Это мое сообщение одно. Свое я могу выставить даже у себя на лбу, если что. Не хочу нести ответственность и быть причастна ко всему, что происходит после. Только и всего. Это мое публичное заявление.

– И зачем вы выставляете это на публику... Это дешевый хайп.

– Хайп? Вы бы столько поработали, как мы? Ночами. Хайпанули бы! Я бы посмотрела на вас.

Дарья (здесь Куклычева отметила аккаунт в соцсети – Sports.ru) жила неделю в мастерской! Ни денег ей, ни рекламы. Вы видели пост у Алены Косторной с благодарностью? Я не видела. Знаете, пост выставить ничего не стоит человеку, а сшить 8 костюмов за неделю – это хайп, конечно. Мы так хайпуем.

– Обращайтесь в суд, нельзя оставлять такие действия безнаказанными.

– Дети... Их жизнь накажет, если не поменяют поведение. Алена меня подставила перед другими дизайнерами. Для нее это просто минута времени написать пост. Постов нет! Она обманула и подставила перед другими. Талантливые дизайнеры работали в короткие сроки над последними костюмами, просто за пост в ее аккаунте. И не получили этого! 

И неоплаченные костюмы под КП и ПП. Надеемся, что их нам оплатят, – ответила Куклычева.

Алена Косторная: «Не помню, когда тема о смене дизайнера стала достойной. Люди на многое идут ради хайпа, на заборе тоже много что написано»

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83 комментария
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Что и требовалось доказать,КП и ПП были не оплачены,хотя с них перья не летели и выглядели они прилично.Кто за одну рекламу работать будет,чушь это все
+39
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+35
Понятно. Значит, был бартер в обмен на рекламную интеграцию. Если не подписали договор, дизайнер может забыть о деньгах/услугах.

Вообще, странно, что после такого количества бесплатных «рыб» договоров на оказание услуг с инфлуэнсерами от крупных европейских компаний, ИП в России все ещё что-то «заключают» на честном слове.

Я понимаю, Nike/Adidas/P&G в своё время попадались на том, что не прописывали соответствие коммуникации инфлуэнсера в соцсетях корпоративным ценностям компании (как с Тодоренко), но договариваться о постах «на словах»…не знаю, инфантилизм какой-то. Алена поступила, мягко говоря, непорядочно, но единственное, что пострадает - ее репутация.
+25
-2
+23
Если речь о бартере, то, конечно, пост нужно было выставить, и в срок. Это и правда дело пары минут. Вон, сейчас Косторная с супругом своим сидит на "Русалочке", и оба тут же накатали пост в сториз с облизыванием Рудковской и Трусовой. Не запылилось у них, коли хозяева велели.
Что касается костюмов к КП и ПП, то как можно было с таким человеком, как Косторная, работать в кредит, без предоплаты?
+29
-6
+23
Ответ Black&White
А где это доказано? Из сторис Куклачевой? Ну вот пусть идет в цирк, кошек тренирует, если даже бумажку в виде примитивного договора предоставить не может. А если она на устной договоренности все делала, это по-другому называется.
А где опровержение от Косторной?Она только невнятно что-то там про пиар сказала,к делу это вообще не относится.То что она должна деньги за соревновательные костюмы и рекламу за костюмы для шоу она никак не опровергла
+17
-1
+16
Наглая, неблагодарная Косторка, даже простецкий пост не сделала, пуп земли же, а челядь подождет
+20
-4
+16
Ответ shickana
А не надо договариваться, надо бумаги подписывать. Тогда и ругани не будет и все будут улыбаться. За бугром этому научились еще лет 500 назад, а у нас... будем поливать друг друга с поросячим визгом.
Ну если человек Г, то пусть теперь в трусах выступает. Какой нормальный дизайнер с ней работать будет
+18
-4
+14
Я тоже хочу костюм за посты. Пусть даже без перьев.
+14
0
+14
Проще говоря, Косторная дизайнера кинула.
+16
-2
+14
Ответ Юра Плисецкий
Лишний раз вспомнишь пословицу - Скупой платит дважды. Алена хотела платья, дизайнеры - рекламу известной персоны. Что ж верю, что шили чисто для рекламы. Быстро, дёшево и сердито. Зелёное платье пришлось переделывать по требованию федерации, на черном сыпались перья. Реально печальная история.
Бартер только для платьев из шоу.

За костюмы к программам надо заплатить
+13
0
+13
Ответ Amneris
Понятно. Значит, был бартер в обмен на рекламную интеграцию. Если не подписали договор, дизайнер может забыть о деньгах/услугах. Вообще, странно, что после такого количества бесплатных «рыб» договоров на оказание услуг с инфлуэнсерами от крупных европейских компаний, ИП в России все ещё что-то «заключают» на честном слове. Я понимаю, Nike/Adidas/P&G в своё время попадались на том, что не прописывали соответствие коммуникации инфлуэнсера в соцсетях корпоративным ценностям компании (как с Тодоренко), но договариваться о постах «на словах»…не знаю, инфантилизм какой-то. Алена поступила, мягко говоря, непорядочно, но единственное, что пострадает - ее репутация.
Они вроде в хороших отношениях были, давно сотрудничали, видать не ожидала дизайнерша такой подставы от Алёны
+12
0
+12
Наконец-то что-то интересное! А то в первые два дня нового года вообще ничего не происходило.
+12
0
+12
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
То есть от суда увиливает. Как указали на официальные пути, так сразу и сдулась. Поэтому все это дешёвый хайп.
О каком хайпе вы говорите? Без официального договора какой суд? Они на словах договорились, Алене костюмы отшили, а от нее пост не дождались. Кинула она их простыми словами.
+13
-1
+12
ну ладно деньги. Не умеешь с ними обращаться, попала в такую ситуацию, но уж бартерная интеграция... совсем надо быть либо неумной, либо наглой в край, чтобы даже это проволынить
+16
-4
+12
В фигурке никогда скучно не бывает).
+12
0
+12
Лишний раз вспомнишь пословицу - Скупой платит дважды.
Алена хотела платья, дизайнеры - рекламу известной персоны.

Что ж верю, что шили чисто для рекламы. Быстро, дёшево и сердито.
Зелёное платье пришлось переделывать по требованию федерации, на черном сыпались перья.
Реально печальная история.
+13
-3
+10
Это очень странно, всего 1 пост за 8 костюмов, а Алена не захотела его написать.
+9
0
+9
Куклачева такие платья ей шила, после Рябенко разница заметна особенно. И так отплатить.

Я понимаю, если у Алёны не было денег, она не в сборной
Но речь идёт о просто рекламе, просто пост в инсте.
+11
-2
+9
А не надо договариваться, надо бумаги подписывать. Тогда и ругани не будет и все будут улыбаться. За бугром этому научились еще лет 500 назад, а у нас... будем поливать друг друга с поросячим визгом.
+13
-4
+9
Ответ Кристина Медер
Они вроде в хороших отношениях были, давно сотрудничали, видать не ожидала дизайнерша такой подставы от Алёны
К сожалению, в бизнесе нет понятия «дружба». Много историй, когда даже очень старые клиенты/исполнители кидали на деньги.

Я бы сказала, грамотно составленный договор с указанием ответственности сторон в случае форс-мажора или неплатёжеспособности клиента - залог крепкой дружбы.
+7
0
+7
Ответ Natalia Solomakha
Если речь о бартере, то, конечно, пост нужно было выставить, и в срок. Это и правда дело пары минут. Вон, сейчас Косторная с супругом своим сидит на "Русалочке", и оба тут же накатали пост в сториз с облизыванием Рудковской и Трусовой. Не запылилось у них, коли хозяева велели. Что касается костюмов к КП и ПП, то как можно было с таким человеком, как Косторная, работать в кредит, без предоплаты?
Ну, за что можно похвалить Рудковскую, так это за грамотный подход к ведению любых бизнес-отношений. Без рефлексий и с подстраховкой: что Трусова, что Косторная до сих пор отрабатывают своё членство в АП, благодаря слаженной работе юристов Яны. И затраты на себя в год катания у Плющенко они более чем отбивают.
+10
-3
+7
Долг платежом красен
+7
0
+7
Ответ Amneris
Понятно. Значит, был бартер в обмен на рекламную интеграцию. Если не подписали договор, дизайнер может забыть о деньгах/услугах. Вообще, странно, что после такого количества бесплатных «рыб» договоров на оказание услуг с инфлуэнсерами от крупных европейских компаний, ИП в России все ещё что-то «заключают» на честном слове. Я понимаю, Nike/Adidas/P&G в своё время попадались на том, что не прописывали соответствие коммуникации инфлуэнсера в соцсетях корпоративным ценностям компании (как с Тодоренко), но договариваться о постах «на словах»…не знаю, инфантилизм какой-то. Алена поступила, мягко говоря, непорядочно, но единственное, что пострадает - ее репутация.
ну, про бартерные посты она изначально и не говорила. Говорила про возврат взятого на время и оплату костюмов за КП и ПП, о которых и сейчас говорит ка ко работе за деньги. Просо плюс к этому еще есть и невыполненные обязательства по рекламным интеграциям на бартерной основе.
+8
-1
+7
Какие дети в 20 лет? Инфантилизм и безответственность. Впрочем, с обеих сторон детский сад.
+8
-1
+7
Вот все здесь работают наверняка. Вы бы стали делать дорогостоящую да еще и срочную работу за пост в интернете, который сделает не условная даже Бузова или Милохин, а фигуристка с не самым большим количеством подписчиков? Не верю в то, что несколько человек согласились шить платья за сторис.
+11
-5
+6
Отсюда мораль — только за деньги и только по предоплате
+6
0
+6
Ответ Большой Влад
Алёне и кунице пора найти стабильную работу, чтобы расплатиться с долгами. Из куницы получится очень красивый водитель автобуса, обычай на автобусном маршруте повысится, ведь куница-красавец будет ежедневно забирать бабушек. Алена, возможно, могла бы воплотить в жизнь детскую мечту Аделии о работе на овощной ларьке, поскольку другого соответствующего образования у нее нет. Конечно, работать на овощном прилавке только до тех пор, пока она не закончит обучение по нейрохирургии.
Анютий вообще кое-что пинает всю дорогу после ОИ. Ей работу не пора найти? Алена участвует в шоу, тренируется, участвует в соревнованиях и еще программы ставит.
+9
-5
+4
Кто у кого шубу украл, так и непонятно.
+4
0
+4
Ответ Veronika spuria
Ну, раз дизайнер в суд не пошла, значит темнит что- то. Налоги не платит и всё.
Раз Косторная слова дизайнера сейчас не опровергла значит ей опровергать нечего
+4
-1
+3
Ответ utsh44psmr
Ну если человек Г, то пусть теперь в трусах выступает. Какой нормальный дизайнер с ней работать будет
Куклычева тот ещё "хороший человек", по вью о Трусовой было видно
+3
0
+3
Какая-то мутная истрия. Они давно работают, думаю и денежные и бартерные отношения были хорошо отлажены. Кто-то чего-то недоговаривает.
+3
0
+3
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