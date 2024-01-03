Польский шахматист Дуда отказался пожать руку россиянину Хисматуллину на чемпионате мира

Польский шахматист отказался пожать руку россиянину на чемпионате мира.

Инцидент произошел на ЧМ по быстрым шахматам, который проходил в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря.

Поляк Ян-Кшиштоф Дуда перед началом партии с россиянином Денисом Хисматуллиным не стал приветствовать соперника, когда тот подошел к столу и протянул руку. Дуда продемонстрировал свой отказ жестом.

Ситуация получила огласку уже по окончании турнира, когда в соцсетях распространилось видео. Сама партия между гроссмейстерами завершилась вничью.

Дуда – победитель Кубка мира 2021 года и участник турнира претендентов-2022.