Польский шахматист Дуда отказался пожать руку россиянину Хисматуллину на чемпионате мира

Теги Денис Хисматуллин чемпионат мира по быстрым шахматам Ян-Кшиштоф Дуда Шахматы

Польский шахматист отказался пожать руку россиянину на чемпионате мира.

Инцидент произошел на ЧМ по быстрым шахматам, который проходил в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря.

Поляк Ян-Кшиштоф Дуда перед началом партии с россиянином Денисом Хисматуллиным не стал приветствовать соперника, когда тот подошел к столу и протянул руку. Дуда продемонстрировал свой отказ жестом.

Ситуация получила огласку уже по окончании турнира, когда в соцсетях распространилось видео. Сама партия между гроссмейстерами завершилась вничью.

Дуда – победитель Кубка мира 2021 года и участник турнира претендентов-2022.

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29 комментариев
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Курва
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+37
Хисматуллин - это такой мини-Карякин, т.е. Дуда в данном случае действовал исходя из озвученных взглядов, а не паспорта, с остальными бывшими и нынешними россиянами у него проблем не возникло.
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-10
+12
опять пытаются раздуть скандал, но загвоздка в том, что Дуда в 16 туре спокойно пожал руку Владиславу Артемьеву. Вторая доска, на которой они играли, транслировалась, так что можете посмотреть и убедиться. А то тут уже комментаторы всё что можно приплели и оскорбились
+16
-4
+12
Отлично, теперь Хисматуллину не надо мыть руки.
+26
-15
+11
он лишь показал свою глупость и невоспитанность. Как известно, шахматы - не показатель ума человека
+18
-14
+4
Браток того Дуды или Дудя.
+2
-1
+1
Ответ Ру7евоЙ
Неспортивное поведение. Технарь почему не выписали?!
В каком виде спорта существует техническое поражение за неспортивное поведение? Футбольные матчи заканчивались бы на пятой минуте.
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Очень обидно))
+1
-1
0
Интересно, а Дуда пожмет руки тем, кто российскую нефть у индусов в обход потолка покупает? Так, чтобы понимать.
+6
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0
Ответ Bartez1986
Курва
Матка
+1
-1
0
Ответ Bartez1986
Курва
Боска
0
0
0
Ответ Bartez1986
Курва
бобэр
0
0
0
Ответ Раз-два
У пшеков исторические комплексы, им допустимо
По исторической деятельности Бандеры и Шухевича они особо не комплексуют.
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Ответ Раз-два
У пшеков исторические комплексы, им допустимо
а у нас, ракетные... получается
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0
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Неспортивное поведение. Технарь почему не выписали?!
+8
-8
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Ответ Bleffinho
какая связь?
Владиславу Артемьеву-россиянину, дуда руку пожал. Какая связь?
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Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Хисматуллин - это такой мини-Карякин, т.е. Дуда в данном случае действовал исходя из озвученных взглядов, а не паспорта, с остальными бывшими и нынешними россиянами у него проблем не возникло.
какой важный курица, кому хочу тому руку и подаю в соревновании в котором есть регламент
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