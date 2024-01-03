Роналду, Месси, Винисиус, Кейн, Беллингем и ван Дейк претендуют на попадание в команду года ФИФА и FIFPro

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Опубликован список игроков, претендующих на место в команде года ФИФА и FIFPro.

В расчет принимались выступления за период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.

В шорт-лист включены 23 футболиста:

вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Тибо Куртуа («Реал»), Эмилиано МартинесАстон Вилла»);

защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эдер Милитао («Реал»), Антонио Рюдигер («Реал»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);

полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Родри («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал»);

нападающие: Карим Бензема («Реал»/«Аль-Иттихад»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Винисиус Жуниор («Реал»).

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79 комментариев
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Ответ QWertY
Что тут забыла Кришти?🤣
Лучший игрок 2023 года по версии Globe Soccer Awards для тебя это шутка?
+21
-9
+12
Что тут делает эта….. эта…эта королева пустоты? Песочный человек не минуты за год в топ 5 лиге не провёл, и может войти в команду года? А он не то что в топ 5, а даже в топ 100 лиге не сыграл. Посмотрите несколько матчей этой лиги, и вы просто офигеете. Команды ниже 5 места там играют на уровне 2drots,и я не шучу. Или песочного включили в список за то, что в фильме Человек Паук 3 снялся?
+39
-30
+9
Ответ aDiK
А сколько у него всего в 2023 году голов? 🤣🤣🤣
28 голов у Месси. Все с игры. У того же Роналду 39 голов в 2023 году без учета пенальти. Только Месси почти полгода не играет, а у Роналду статистика за год.
+10
-2
+8
Ответ Капибарбер
Месси в этом списке можно понять, наследие чемпиона мира на десятилетия... но верблюд здесь каким боком?
Если по такой логике, то надо полагать наследие нескольких выигранных ЛЧ и ЧЕ. На десятилетия же распространяется.
+12
-5
+7
Что тут забыла Кришти?🤣
+31
-25
+6
Ответ Yoshiyuki Lewis
Эдерсон проигравший все матчи со сборной когда играл в основе что забыл в этом рейтинге
требл взял, не?
+8
-2
+6
не очень понятно, почему нет Тер Штегена? меньше всех пропустил в топ 5 лиг.
почему нет никого из обороны Барсы, того же допустим, Араухо?
какой то странный список если честно
+7
-1
+6
Как же Криштианус пытается просочиться сквозь пески во все номинации.
+11
-5
+6
Ответ А. Мостовой
Месси за пенальти в лиге бургеров?
Месси ни разу не пробил пенальти в 2023 году. В ПСЖ это делал Мбаппе, в Майами Месси сам уступал другим.
+13
-7
+6
Ответ А. Мостовой
Месси за пенальти в лиге бургеров?
Рональду за пенальти в лиге пустыни?
К слову у Месси в 2023 ровно 0 голов с пенальти
+18
-13
+5
Ответ zip13
А что это за странный период выбрали?
Могу предположить, что это связано с изменением формата голосования. Раньше определяли лучшего игрока (или команду) за календарный год, а сейчас за сезон. Это нововведение ввели сейчас. За календарный 2022 год есть победители, а это претенденты за сезон 22/23.
+3
0
+3
Ответ А. Мостовой
Месси за пенальти в лиге бургеров?
А Бензема то за что?
Или только об Месси говорить будешь?
+4
-1
+3
Ответ Yoshiyuki Lewis
Эдерсон проигравший все матчи со сборной когда играл в основе что забыл в этом рейтинге
Как бы 4 трофея выиграл (АПЛ, ЛЧ, КА и Суперкубок УЕФА) + спасение в финале ЛЧ. А кто должен был быть, если не он?
+4
-1
+3
Месси в этом списке можно понять, наследие чемпиона мира на десятилетия... но верблюд здесь каким боком?
+18
-15
+3
Ответ Дороф
Странно, что ты называешь Роналду верблюдом, хотя он, в отличии от Лео, не плевался в соперников...
точно, только пинал через мяч ногами
+3
-1
+2
Месси в Барсе и Роналду в Реале : кто круче
2020 : кто виноват в провалах команд
2022 : кто хуже.
2023 : у кого чемпионат слабее.
Фанатики совсем обезумели 🤦
+2
0
+2
Ответ Nek Nek
Без вариантов лучший - леомель! Он в 2022 году выиграл в одиночку ЧМ!
Видимо 18.12.2022 прибило все что жило в тебе)
+2
0
+2
Ответ А.В. Бубнов
Интересно, когда месся совсем прекратить играть, его все равно продолжат в списки из утешения додавлять?
Так то в 2022 до ЧМ , его никуда не пихали , даже в топ30 его на ЗМ не было. А сейчас добавляют чисто по приколу и чтоб всех побесить , вон всякие Гномовичи негодуют
+2
0
+2
Ответ Nek Nek
Кстати, Роналду забил за Аль-Наср за год 41 гол, а господин невысого роста забила 41 гол за 3 года как покинула Барсу!
Когда Месси покинул Барселону твой кумир выиграл последний трофей в карьере. Пусть подавится своей бесполезной статистикой
+2
0
+2
Ответ Илья Мурашов
28 голов у Месси. Все с игры. У того же Роналду 39 голов в 2023 году без учета пенальти. Только Месси почти полгода не играет, а у Роналду статистика за год.
Еще Месси пол года играл в топ-5 лиге, а Роналду весь год играл в СА)
+5
-3
+2
Эдерсон проигравший все матчи со сборной когда играл в основе что забыл в этом рейтинге
+5
-3
+2
Ответ Killer_na_belom_barse$
я конечно не фан португальца, но я представляю как ты бы из-за каждого угла писал, если бы Месси забил 50 годов, хоть в чемпионате Кении...
Месси настолько не унижается
+3
-1
+2
Из нападающих будут Месси, Мбаппе и Холанн.
+5
-4
+1
Ответ igorkruglov
ты реально считаешь сейчас Месси справа лучше Салаха?, ясно, занавес
А где ты видишь среди претендентов Салаха?
+1
0
+1
Ответ Killer_na_belom_barse$
я конечно не фан португальца, но я представляю как ты бы из-за каждого угла писал, если бы Месси забил 50 годов, хоть в чемпионате Кении...
Месси ЧЕМПИОН МИРА, 8 ЗМ.
Он уже выше всей этой мышиной возни, как набивание статы в любительских лигах.
+1
0
+1
Какой-то смех просто
Если игра позже 20-го августа не учитывается, то откуда Беллингем ?
За что Милитао, который провалил вторую половину сезона 22/23 ? Араухо смотрелся бы более достойно на этом месте.
Где Тер Штеген ?
+4
-3
+1
Ответ Фут.Боль
Если по такой логике, то надо полагать наследие нескольких выигранных ЛЧ и ЧЕ. На десятилетия же распространяется.
Ты реально сравниваешь какие-то ЛЧ и ЧЕ с ЧМ?))))))))
+5
-4
+1
Ответ Killer_na_belom_barse$
ого, сколько тут фанов обоих примадон собралось! идут дебаты и придумывания и притягивания за уши всяких небывалых по их мнению фактов, про лучших игроков мира на данный момент, на фоне реальных топ игроков, смотрится по истине жалко 😂
Ну а кого ты бы поставил на место Месси? Таких нет. Вот Роналду лишний. На его позицию можно поставить Винисиуса и Мбаппе. Бензема, Кейн и Холанн центральные нападающие. Получается, что если выбирать сильнейших по позиции это Мбаппе слева, Холанн в центре и Месси справа.
+4
-3
+1
Ответ Nek Nek
Леомель будет в списке лучших вплоть до 2030! Ведь он в одиночку, один и без без помощи судей и фифа, выиграл ЧМ! В 2022 году!!!
Да , без помощи судей и фифа , а насчёт что он тащил одиночку , тоже не прав
+1
0
+1
Ответ madaev
Один гол в млс в команде года ?
за Интер - 11+3 в 13 матчах
+3
-2
+1
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