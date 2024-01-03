Роналду, Месси, Винисиус, Кейн, Беллингем и ван Дейк претендуют на попадание в команду года ФИФА и FIFPro

Опубликован список игроков, претендующих на место в команде года ФИФА и FIFPro.

В расчет принимались выступления за период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.

В шорт-лист включены 23 футболиста:

– вратари: («Манчестер Сити»), («Реал»), (« »);

– защитники: («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эдер Милитао («Реал»), Антонио Рюдигер («Реал»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);

– полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Родри («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал»);

– нападающие: Карим Бензема («Реал»/«Аль-Иттихад»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Винисиус Жуниор («Реал»).

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