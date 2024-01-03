Роналду, Месси, Винисиус, Кейн, Беллингем и ван Дейк претендуют на попадание в команду года ФИФА и FIFPro
Опубликован список игроков, претендующих на место в команде года ФИФА и FIFPro.
В расчет принимались выступления за период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.
В шорт-лист включены 23 футболиста:
– вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Тибо Куртуа («Реал»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
– защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Эдер Милитао («Реал»), Антонио Рюдигер («Реал»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);
– полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Родри («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Федерико Вальверде («Реал»);
– нападающие: Карим Бензема («Реал»/«Аль-Иттихад»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Винисиус Жуниор («Реал»).
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почему нет никого из обороны Барсы, того же допустим, Араухо?
какой то странный список если честно
К слову у Месси в 2023 ровно 0 голов с пенальти
Или только об Месси говорить будешь?
2020 : кто виноват в провалах команд
2022 : кто хуже.
2023 : у кого чемпионат слабее.
Фанатики совсем обезумели 🤦
Он уже выше всей этой мышиной возни, как набивание статы в любительских лигах.
Если игра позже 20-го августа не учитывается, то откуда Беллингем ?
За что Милитао, который провалил вторую половину сезона 22/23 ? Араухо смотрелся бы более достойно на этом месте.
Где Тер Штеген ?