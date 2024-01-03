Вяльбе о Кубке мира: «Пусть продолжают гнить дальше. Я не читаю, не смотрю, даже не знаю, показывают у нас или нет»

Теги телевидение Кубок мира лыжные гонки чемпионат мира ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе высказалась о «продолжающем гнить» Кубке мира по лыжным гонкам.

– В скандинавских странах тоже появились проблемы, на некоторых этапах Кубка некоторые страны эстафетные команды собрать не могут.

– Ну, пусть продолжают гнить дальше. Я тоже слышала. Кстати, я не читаю, не смотрю, даже не знаю, показывают у нас или нет Кубки мира.

Я в прошлом году, когда был чемпионат мира, я до сих пор не знаю, кто выиграл, в каких дистанциях, – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Так мало команд на старте – это стыдно». Лыжные эстафеты на Кубке мира никому не нужны

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13 комментариев
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Гниешь только ты, лизоблюдская корова
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А наши соревнования показывают или нет у нас, Вяльбе в курсе?)
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Я три дня гналась за вами чтобы сказать, как вы мне безразличны.
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Страшно сказать - показывают, ещё и на матче. Так мало того - мы даже смотрим.
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Вот же прололжающие загнивать Норвегии с Европами)
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Если не читаешь, не смотришь, не знаешь, откуда известно, что они продолжают гнить? Очень странно.
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Вяльбе в советской школе рассказали о загнивающем западе. Вот так он и гниет до сих пор в ее голове. А "процветающего" совка давно уж нет. Но такие как она страстно желают его возродить.
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Но мечтать вернуться в гниль, это какая-то болезнь?
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Каким образом отсутствие россиян может помешать некоторым командам собрать состав для эстафеты. И да, кубок мира смотрится куда веселее 12 побед большунова. У женщин так вообще огонь.
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Не читает,не смотрит а пукан рвётся)))
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Полный "Скотный двор"
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