Вяльбе о Кубке мира: «Пусть продолжают гнить дальше. Я не читаю, не смотрю, даже не знаю, показывают у нас или нет»

Елена Вяльбе высказалась о «продолжающем гнить» Кубке мира по лыжным гонкам.

– В скандинавских странах тоже появились проблемы, на некоторых этапах Кубка некоторые страны эстафетные команды собрать не могут.

– Ну, пусть продолжают гнить дальше. Я тоже слышала. Кстати, я не читаю, не смотрю, даже не знаю, показывают у нас или нет Кубки мира.

Я в прошлом году, когда был чемпионат мира, я до сих пор не знаю, кто выиграл, в каких дистанциях, – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Так мало команд на старте – это стыдно». Лыжные эстафеты на Кубке мира никому не нужны