СКА выиграл 18 из 20 последних матчей. Команда Ротенберга сместила «Динамо» с 3-го места на Западе

Теги СКА Витязь КХЛ Динамо Роман Ротенберг Хоккей

СКА победил в четвертом матче подряд в КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга победила «Витязь» (6:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Питерцы ранее обыграли «Динамо» (3:2), ЦСКА (2:0) и «Автомобилист» (4:0).

СКА выиграл 18 из 20 последних матчей, набрав 37 очков из 40 возможных на отрезке. На этом промежутке команда уступила «Автомобилисту» (2:3 Б) и «Торпедо» (1:3).

СКА, набрав 63 очка в 46 матчах, поднялся на третье место в таблице Западной конференции, опередив «Динамо».

8 комментариев
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Не знаю уж, что там Ромка делает (или наоборот - не делает), но ход СКА набрал и правда приличный.
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СКА с Победой!!! Красавчики!!!
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Отдай им кубок, отдай!
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Заголовок то какой сместила Динамо . Бгггг.
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