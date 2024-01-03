СКА выиграл 18 из 20 последних матчей. Команда Ротенберга сместила «Динамо» с 3-го места на Западе

СКА победил в четвертом матче подряд в КХЛ.

Команда под руководством победила « » (6:1) в игре Фонбет чемпионата .

Питерцы ранее обыграли «Динамо» (3:2), ЦСКА (2:0) и «Автомобилист» (4:0).

СКА выиграл 18 из 20 последних матчей, набрав 37 очков из 40 возможных на отрезке. На этом промежутке команда уступила «Автомобилисту» (2:3 Б) и «Торпедо» (1:3).

СКА, набрав 63 очка в 46 матчах, поднялся на третье место в таблице Западной конференции, опередив « ».