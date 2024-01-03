КХЛ. «Авангард» против «Салавата», СКА примет «Витязь», «Металлург» в гостях у «Сочи»

«Авангард» примет «Салават Юлаев» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Автомобилист» сыграет с «Трактором», СКА – с «Витязем», «Металлург» проведет гостевой матч с «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ