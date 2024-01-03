КХЛ. «Авангард» против «Салавата», СКА примет «Витязь», «Металлург» в гостях у «Сочи»

Теги Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Локомотив Северсталь СКА Витязь Трактор Амур Автомобилист результаты матчей КХЛ Барыс Адмирал Сочи Хоккей

«Авангард» примет «Салават Юлаев» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Автомобилист» сыграет с «Трактором», СКА – с «Витязем», «Металлург» проведет гостевой матч с «Сочи». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Сибирь – Адмирал
Дата проведения
3 января, 13.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео

Авангард – Салават Юлаев
Дата проведения
3 января, 14.00, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Автомобилист – Трактор
Дата проведения
3 января, 14.30, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

СКА – Витязь
Дата проведения
3 января, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Локомотив – Барыс
Дата проведения
3 января, 17.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

Северсталь – Амур
Дата проведения
3 января, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Сочи – Металлург Мг
Дата проведения
3 января, 17.00, «Большой»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

14 комментариев
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В этот морозный и солнечный день , в первый игровой день наступившего года, хочу поздравить всех любителей хоккея с Новым 2024 годом. Желаю всем вам счастья , большого здоровья, крепости духа, достатка в семье , чтобы вас всегда окружали счастливые и любящие глаза самых дорогих и близких вам людей! Хоккей всегда объединял людей самых разных национальностей , абсолютно всех возрастов и различных профессий - так было и так будет ! Пусть игра без травм ваших любимых команд всегда радует вас и приносит ярких и положительных эмоций. Да здравствует его величество Хоккей!
+15
-3
+12
За Салават Юлаев!!! 💚💚💚
+11
-4
+7
С Новым 2024 годом , всем удачи и здоровья !
За Салават Юлаев !
Главное без травм !
Продолжим победную серию !!!
Удачи команде
+7
-2
+5
За Авангард!
Продрлжим победную серию в этом году!
+9
-6
+3
С новым годом СЮ и болельщиков клуба! Победы в принципиальном матче!
+6
-3
+3
Удачи Салавату Юлаеву! 💚
+5
-3
+2
С Новым годом, друзья!!
всем хорошего настроения, здоровья!!
Любимым командам победы!!!! Трактору победы! Шабанову дубль!
Братьям показать классный хоккей!
Мне безалкогольного пива!!!!)))))
+4
-2
+2
Всех с Новым годом! Командам больше побед, болельщикам больше хорошего хоккея! Будьте здоровы и успешны! Поддержим наши команды! Наш хоккей не променяем ни на что другое! С Новым годом! 🏒🎄🏒
+2
-1
+1
Только Салават Юлаев!!Только победа!✊🏻
+3
-3
0
За Трактор ! 🚜
Челябинск - хоккейная столица 🏒😼
+1
-1
0
Удачи и победы Салавату!
+3
-3
0
Омский Авангард !
+3
-3
0
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