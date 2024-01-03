КХЛ. «Авангард» против «Салавата», СКА примет «Витязь», «Металлург» в гостях у «Сочи»
«Авангард» примет «Салават Юлаев» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Автомобилист» сыграет с «Трактором», СКА – с «Витязем», «Металлург» проведет гостевой матч с «Сочи».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 3 января, 13.30, «Арена-Сибирь»
- Дата проведения
- 3 января, 14.00, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 3 января, 14.30, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 3 января, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 3 января, 17.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 3 января, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 3 января, 17.00, «Большой»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
За Салават Юлаев !
Главное без травм !
Продолжим победную серию !!!
Удачи команде
Продрлжим победную серию в этом году!
всем хорошего настроения, здоровья!!
Любимым командам победы!!!! Трактору победы! Шабанову дубль!
Братьям показать классный хоккей!
Мне безалкогольного пива!!!!)))))
Челябинск - хоккейная столица 🏒😼