«Тур де Ски». 4-й этап. Амундсен, Шанава, Валнес, Пеллегрино и Поромаа пробегут спринт свободным стилем
3 января на этапе «Тур де Ски» в Давосе лыжники выступят в коньковом спринте.
«Тур де Ски»
4-й этап
Давос, Швейцария
Мужчины
Спринт, свободный стиль
Начало квалификации – 17.04 по московскому времени, начало финалов – 19.00 по московскому времени, прямая трансляция финалов – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена»
Старт-лист
1. Лаури Вуоринен (Финляндия)
2. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
4. Ян Томас Йенссен (Норвегия)
5. Юхан Хагстрем (Швеция)
7. Матс Вильям Йенссен (Норвегия)
9. Йони Мяки (Финляндия)
11. Ансгар Эвенсен (Норвегия)
13. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)
14. Федерико Пеллегрино (Италия)
19. Калле Халварссон (Швеция)
21. Жюль Шаппа (Франция)
22. Пол Гульберг (Норвегия)
23. Рено Же (Франция)
24. Харальд Амундсен (Норвегия)
25. Бен Огден (США)
26. Вильям Поромаа (Швеция)
29. Люка Шанава (Франция)
30. Эрик Валнес (Норвегия)
41. Эндрю Янг (Великобритания)
68. Морис Манифика (Франция)