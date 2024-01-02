«Тур де Ски». 4-й этап. Амундсен, Шанава, Валнес, Пеллегрино и Поромаа пробегут спринт свободным стилем

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки Тур де Ски сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии сборная США Пол Гульберг сборная Франции Морис Манифика Калле Халварссон Федерико Пеллегрино сборная Великобритании Ховард Сулос Таугбель Эндрю Янг Рено Же Мартин Левстрем Ниенге Люка Шанава Харальд Амундсен Лаури Вуоринен Юхан Хагстрем Ян Томас Йенссен Эрик Валнес Ансгар Эвенсен Жюль Шаппа Бен Огден Вильям Поромаа Йони Мяки Матс Вильям Йенссен Лыжи

3 января на этапе «Тур де Ски» в Давосе лыжники выступят в коньковом спринте.

«Тур де Ски»

4-й этап

Давос, Швейцария

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 17.04 по московскому времени, начало финалов – 19.00 по московскому времени, прямая трансляция финалов – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена»

Старт-лист

1. Лаури Вуоринен (Финляндия) 

2. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

4. Ян Томас Йенссен (Норвегия)

5. Юхан Хагстрем (Швеция)

7. Матс Вильям Йенссен (Норвегия)

9. Йони Мяки (Финляндия)

11. Ансгар Эвенсен (Норвегия)

13. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

14. Федерико Пеллегрино (Италия) 

19. Калле Халварссон (Швеция)

21. Жюль Шаппа (Франция) 

22. Пол Гульберг (Норвегия)

23. Рено Же (Франция)

24. Харальд Амундсен (Норвегия)

25. Бен Огден (США)

26. Вильям Поромаа (Швеция)

29. Люка Шанава (Франция) 

30. Эрик Валнес (Норвегия)

41. Эндрю Янг (Великобритания)

68. Морис Манифика (Франция)

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2023/24

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