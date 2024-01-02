«Тур де Ски». 4-й этап. Амундсен, Шанава, Валнес, Пеллегрино и Поромаа пробегут спринт свободным стилем

3 января на этапе «Тур де Ски» в Давосе лыжники выступят в коньковом спринте.

«Тур де Ски»

4-й этап

Давос, Швейцария

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 17.04 по московскому времени, начало финалов – 19.00 по московскому времени, прямая трансляция финалов – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена»

Старт-лист

1. (Финляндия)

2. Ниенге (Норвегия)

4. Ян Томас Йенссен (Норвегия)

5. Юхан Хагстрем (Швеция)

7. Матс Вильям Йенссен (Норвегия)

9. (Финляндия)

11. Ансгар Эвенсен (Норвегия)

13. Ховард Сулос (Норвегия)

14. (Италия)

19. (Швеция)

21. (Франция)

22. (Норвегия)

23. (Франция)

24. (Норвегия)

25. (США)

26. (Швеция)

29. (Франция)

30. (Норвегия)

41. (Великобритания)

68. (Франция)

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2023/24