Энрике взял первый трофей с «ПСЖ» – Суперкубок Франции. Испанец ничего не выигрывал с 2017-го
Луис Энрике завоевал первый трофей во главе «ПСЖ».
Парижане обыграли «Тулузу» (2:0) в матче за Суперкубок Франции.
Для испанского тренера это первый трофей в команде, которую он возглавил минувшим летом, и первая награда с 2017 года, когда он еще работал в «Барселоне».
После «блауграны» Энрике возглавлял сборную Испании и с ней стал финалистом Лиги наций.
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