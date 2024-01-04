Энрике взял первый трофей с «ПСЖ» – Суперкубок Франции. Испанец ничего не выигрывал с 2017-го

Луис Энрике завоевал первый трофей во главе «ПСЖ».

Парижане обыграли «Тулузу» (2:0) в матче за .

Для испанского тренера это первый трофей в команде, которую он возглавил минувшим летом, и первая награда с 2017 года, когда он еще работал в «Барселоне».

После «блауграны» возглавлял сборную Испании и с ней стал финалистом Лиги наций.

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