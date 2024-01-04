«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьонал» на правах аренды

Защитник «Зенита» Роберт Ренан продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

20-летний футболист перешел в « » на правах аренды до конца бразильского футбольного сезона 2024 года.

выступает за « » с января 2023 года. В этом сезоне он провел за петербуржцев 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Контракт игрока рассчитан до конца июня 2028 года.

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