«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьонал» на правах аренды

Теги Зенит Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Роберт Ренан Футбол

Защитник «Зенита» Роберт Ренан продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

20-летний футболист перешел в «Интернасьонал» на правах аренды до конца бразильского футбольного сезона 2024 года.

Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. В этом сезоне он провел за петербуржцев 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Контракт игрока рассчитан до конца июня 2028 года.

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13 комментариев
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А че не в Реал?))
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Очень жаль, интересно, когда в клубе есть игроки с большим потенциалом, а уж тем более в рамках рпл, где редко кто-то такой появляется. Раньше Зенит был потолком только для отечественных игроков, теперь и иностранных развивать никто не собирается. Или кто-то считает что Семак развил Малколма?
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Спасибо за паненку. Увы, только этим и запомнился
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транзитом чез Бразилию.
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конифеичу паненкой норм положил под перекладину
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Ответ Yaroslav Andreevich
Очень жаль, интересно, когда в клубе есть игроки с большим потенциалом, а уж тем более в рамках рпл, где редко кто-то такой появляется. Раньше Зенит был потолком только для отечественных игроков, теперь и иностранных развивать никто не собирается. Или кто-то считает что Семак развил Малколма?
Для перспективных топовых игроков нужен тренер соответствующей квалификации, как и партнёры в команде
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