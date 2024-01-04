«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьонал» на правах аренды
Защитник «Зенита» Роберт Ренан продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.
20-летний футболист перешел в «Интернасьонал» на правах аренды до конца бразильского футбольного сезона 2024 года.
Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. В этом сезоне он провел за петербуржцев 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Контракт игрока рассчитан до конца июня 2028 года.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам