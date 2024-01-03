19-летний белорус Мойсевич впервые пропустил в сезоне КХЛ. Сухая серия вратаря СКА – 242 минуты и 55 секунд

Теги СКА Витязь КХЛ Иван Воробьев Павел Мойсевич Хоккей

Павел Мойсевич не пропускал в КХЛ более 242 минут.

СКА обыграл «Витязь» (6:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде нападающий подмосковного клуба Иван Воробьев забросил шайбу в ворота, которые защищал Павел Мойсевич.

19-летний белорусский вратарь СКА пропустил первый гол в нынешнем сезоне – в седьмом матче.

Сухая серия голкипера составила 242 минуты и 55 секунд.

Это самая продолжительная серия со старта сезона КХЛ, самая продолжительная серия со старта карьеры в КХЛ и самая продолжительная серия сезона-2023/2024.

5 комментариев
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Паша ТОП 🔥🔥🔥
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Петросяны понабежали...
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Звучит как Белорус Моисеевич :)
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