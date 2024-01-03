19-летний белорус Мойсевич впервые пропустил в сезоне КХЛ. Сухая серия вратаря СКА – 242 минуты и 55 секунд

Павел Мойсевич не пропускал в КХЛ более 242 минут.

СКА обыграл « » (6:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде нападающий подмосковного клуба забросил шайбу в ворота, которые защищал .

19-летний белорусский вратарь пропустил первый гол в нынешнем сезоне – в седьмом матче.

Сухая серия голкипера составила 242 минуты и 55 секунд.

Это самая продолжительная серия со старта сезона КХЛ, самая продолжительная серия со старта карьеры в и самая продолжительная серия сезона-2023/2024.