19-летний белорус Мойсевич впервые пропустил в сезоне КХЛ. Сухая серия вратаря СКА – 242 минуты и 55 секунд
Павел Мойсевич не пропускал в КХЛ более 242 минут.
СКА обыграл «Витязь» (6:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В третьем периоде нападающий подмосковного клуба Иван Воробьев забросил шайбу в ворота, которые защищал Павел Мойсевич.
19-летний белорусский вратарь СКА пропустил первый гол в нынешнем сезоне – в седьмом матче.
Сухая серия голкипера составила 242 минуты и 55 секунд.
Это самая продолжительная серия со старта сезона КХЛ, самая продолжительная серия со старта карьеры в КХЛ и самая продолжительная серия сезона-2023/2024.