Кузнецов набрал 1+1, став 3-й звездой матча с «Нью-Джерси». Прервалась антирекордная серия форварда без очков

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в игре с «Нью-Джерси» (3:6).

Форвард «Вашингтона» признан третьей звездой матча.

Россиянин прервал антирекордную серию без очков из 10 игр. Всего в 32 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 13 (6+7) баллов.

Сегодня за 19:35 (3:38 – в большинстве, 0:33 – в меньшинстве) у Кузнецова 2 броска в створ ворот, 50% выигранных вбрасываний (9 из 18), полезность – «0».

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3 комментария
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вот интересно, отбился Леонсису этот контракт или нет ?
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Кузя на этот раз усилил звено Овечкина.
Может теперь покатит.
Но другие звенья ослабли, чистый проигрыш.
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Ответ Кагов
Кузя на этот раз усилил звено Овечкина. Может теперь покатит. Но другие звенья ослабли, чистый проигрыш.
Скорее вспышка в мраке, которая погаснет
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