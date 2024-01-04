Кузнецов набрал 1+1, став 3-й звездой матча с «Нью-Джерси». Прервалась антирекордная серия форварда без очков

Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка в игре с «Нью-Джерси» (3:6).

Форвард « » признан третьей звездой матча.

Россиянин прервал антирекордную серию без очков из 10 игр. Всего в 32 матчах текущего чемпионата на его счету 13 (6+7) баллов.

Сегодня за 19:35 (3:38 – в большинстве, 0:33 – в меньшинстве) у 2 броска в створ ворот, 50% выигранных вбрасываний (9 из 18), полезность – «0».