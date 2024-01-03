Миранчук забил 2 мяча и отдал 3 голевых паса в последних 6 играх за «Аталанту»

Теги Аталанта серия А Италия Кубок Италии Лига Европы УЕФА Сассуоло Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук отметился результативными действиями в 4 из 6 последних матчей.

Сегодня полузащитник «Аталанты» забил и отдал голевой пас в игре с «Сассуоло» в Кубке Италии.

Начиная с 9 декабря россиянин также сделал по одной голевой передаче в играх с «Миланом» в Серии А и «Ракувом» в Лиге Европы, а также забил «Салернитане» в чемпионате.

Подробно со статистикой Миранчука можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев
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Очевидно, следующий матч начнет в запасе.
+51
-3
+48
Любопытно, на каких основаниях старик продолжит его дальше гнобить ……
+21
-2
+19
Ответ selso99
Очевидно, следующий матч начнет в запасе.
Все верно, минут на пять выпустят
+16
0
+16
Гаспер для Миранчука, как Венгер для Аршавина
+8
0
+8
Ответ ЗлойМайор
Любопытно, на каких основаниях старик продолжит его дальше гнобить ……
Слишком хорош для основы
+8
0
+8
«Да как он посмел!» -подумал Гасперини
+6
0
+6
Ответ ЗлойМайор
Любопытно, на каких основаниях старик продолжит его дальше гнобить ……
Любопытно, на фига его вообще брали если не дают играть.
+5
-1
+4
гасперини русофоб
+6
-3
+3
Какой красавец)
+2
-1
+1
Машинчук!💪
+1
0
+1
Ответ selso99
Очевидно, следующий матч начнет в запасе.
С Малиновским было тоже самое, становится лучшим игроком тура в Серии А, а на следующий матч в запасе начинает, и так постоянно)
+1
0
+1
Ответ selso99
Очевидно, следующий матч начнет в запасе.
Все логично :)))
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