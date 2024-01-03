Миранчук забил 2 мяча и отдал 3 голевых паса в последних 6 играх за «Аталанту»

Алексей Миранчук отметился результативными действиями в 4 из 6 последних матчей.

Сегодня полузащитник «Аталанты» забил и отдал голевой пас в игре с «Сассуоло» в Кубке Италии.

Начиная с 9 декабря россиянин также сделал по одной голевой передаче в играх с «Миланом» в Серии А и «Ракувом» в Лиге Европы, а также забил «Салернитане» в чемпионате.

Подробно со статистикой Миранчука можно ознакомиться здесь.

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