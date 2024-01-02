«Тур де Ски». 4-й этап. Диггинс, Сван, Сундлинг, Карл, Венг и Карлссон выступят в спринте «коньком»

3 января на этапе «Тур де Ски» в Давосе лыжницы пробегут коньковый спринт.

«Тур де Ски»

4-й этап

Давос, Швейцария

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 16.30 по московскому времени, начало финалов – 19.00 по московскому времени, прямая трансляция финалов – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена»

Старт-лист

1. Калво (Норвегия)

2. (Финляндия)

4. (Швеция)

5. (Германия)

6. (Швеция)

8. (Финляндия)

10. (Латвия)

14. (Германия)

16. (Швейцария)

17. (США)

18. (Швеция)

19. Моа Илар (Швеция)

20. (Норвегия)

21. (Швеция)

22. (США)

23. (Норвегия)

24. (Швеция)

25. (Швеция)

26. (США)

27. Ясми Йоенсуу (Финляндия)

28. (Австрия)

29. Шистад (Норвегия)

30. (Норвегия)

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2023/24