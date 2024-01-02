«Тур де Ски». 4-й этап. Диггинс, Сван, Сундлинг, Карл, Венг и Карлссон выступят в спринте «коньком»
3 января на этапе «Тур де Ски» в Давосе лыжницы пробегут коньковый спринт.
«Тур де Ски»
4-й этап
Давос, Швейцария
Женщины
Спринт, свободный стиль
Начало квалификации – 16.30 по московскому времени, начало финалов – 19.00 по московскому времени, прямая трансляция финалов – на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена»
Старт-лист
1. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)
2. Кертту Нисканен (Финляндия)
4. Эмма Рибом (Швеция)
5. Колетта Ридзек (Германия)
6. Фрида Карлссон (Швеция)
8. Криста Пярмякоски (Финляндия)
10. Патриция Эйдука (Латвия)
14. Виктория Карл (Германия)
16. Надин Фендрих (Швейцария)
17. Джулия Керн (США)
18. Йонна Сундлинг (Швеция)
19. Моа Илар (Швеция)
20. Хайди Венг (Норвегия)
21. Майя Далквист (Швеция)
22. Рози Бреннан (США)
23. Матильде Мирвол (Норвегия)
24. Линн Сван (Швеция)
25. Йоханна Хагстрем (Швеция)
26. Джесси Диггинс (США)
27. Ясми Йоенсуу (Финляндия)
28. Тереза Штадлобер (Австрия)
29. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)
30. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)