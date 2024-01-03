Вильям Поромаа: «Биатлонистов можно назвать неудавшимися лыжниками. Я бы сравнил их с охранниками, которые мечтали стать полицейскими»

Теги сборная Швеции Вильям Поромаа Лыжи

Шведский лыжник Вильям Поромаа заявил, что его раздражает биатлон.

«У меня сложное отношение к биатлону как к виду спорта. Я занимался им в детстве, но никогда не любил и не буду.

Не понимаю, почему этот спорт так популярен, и меня это немного раздражает. Не понимаю, почему люди так увлечены этой дисциплиной, и считаю, что к биатлону приковано чересчур много внимания.

Я не знаю, можно ли назвать биатлонистов неудавшимися лыжниками... Пожалуй, можно.

Биатлонистов я мог бы сравнить с охранниками, которые мечтали стать полицейскими, но не смогли. Для меня этот спорт однозначно искусственный и безвкусный», – сказал бронзовый призер чемпионата мира-2023 по лыжным гонкам Поромаа в подкасте на SVT.

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5 комментариев
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предлагаю считать велосипедистов неудачниками автомобилистами ,не хватило денег на мотор.
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В его случае видимо лыжник – это неудавшийся косорукий биатлонист.
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В сравнении со скандинавами,финны не только неудавшиеся биатлонисты,но и лыжники,по большому счету.
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Ответ Александр Гараненков
предлагаю считать велосипедистов неудачниками автомобилистами ,не хватило денег на мотор.
ходоков бегунами неудачниками-эко его торкнуло--зависть просто давит его
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Если подходить к вопросу с точки зрения чистой силы и выносливости, то лыжи конечно это квинтэссенция зимнего спорта. А биатлон популярен видимо потому что он более зрелищный из-за элемента внезапности в виде непопадания по мишеням, это людей привлекает
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