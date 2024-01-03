Олег Матыцин: «Наша страна все преодолеет, мы всех победим и снова будем на высшей ступеньке пьедестала»

Теги Владимир Путин Спартакиада Олег Матыцин Министерство спорта России Игры Будущего Игры БРИКС Легкая атлетика

Олег Матыцин выразил уверенность в будущих успехах российских спортсменов.

Об этом министр спорта РФ высказался в новогоднем поздравлении на «Матч ТВ».

«Хочу пожелать всем верить в свою команду, верить в команду России, нашего президента и гордиться тем, что мы родились в великой стране. У нас будут очень хорошие и интересные соревнования, начнется год со Спартакиады сильнейших, потом нас ждут Игры Будущего, состоятся Игры БРИКС, «Дети Азии» и много‑много других интересных соревнований.

Я желаю, чтобы все занимались спортом, были счастливы, получали удовольствие от занятия спортом, болели за наших спортсменов и внутри России, и на международных соревнованиях. Спорт – норма жизни. Наша страна все преодолеет, мы всех победим и снова будем на высшей ступеньке пьедестала. Удачи, побед и здоровья», – сказал Матыцин.

60 комментариев
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А что нужно преодолеть ? И кого победить?
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-6
+74
Прекрасные потемкинские деревни от Матыцина станут еще прекраснее? А за этими красивыми декорациями (игры будущего, игры брикс и прочий бред) - спорту предложено перейти в режим выживания из-за сокращения бюджета на 50% к 2025 году.
+39
-3
+36
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.
+36
-4
+32
🤣
+29
-4
+25
Почему они в любой ситуации упоминают президента и просят ему верить?
+27
-2
+25
Ответ Мукунку хороший
… и все..это кто?
Свободу, достаток, здравомыслие.
+19
-2
+17
"Игры Будущего" - это он на мартовские вбросоры намекает? В "самой великой стране" такое не устраивают для Того 80и%ного, кем совсем не хочется гордиться. Не только спорт, но и мир - норма жизни.
+19
-2
+17
Он что, на пленуме ЦК партии? Про Коминтерн вещает 🤡
+17
-2
+15
"гордиться тем, что мы родились в великой стране. " --- Конкретизируйте, пожалуйста, про величие в текущем моменте, а то так каждый папуас может назвать свою страну великой.
+20
-5
+15
Только надо будет ещё немножко потерпеть
+17
-3
+14
Ответ Alex Slobodskikh
Спартакиада сильнейших, Игры Будущего, Игры БРИКС, «Дети Азии» __________ 🤡🤡🤡
Игры кочевников!
+14
-2
+12
Спартакиада сильнейших, Игры Будущего, Игры БРИКС, «Дети Азии»
__________
🤡🤡🤡
+13
-2
+11
Ответ Viks
"гордиться тем, что мы родились в великой стране. " --- Конкретизируйте, пожалуйста, про величие в текущем моменте, а то так каждый папуас может назвать свою страну великой.
Если раньше Нигерия в снегу можно было посчитать за оскорбление, сегодня это звучит очень даже комплиментарно
+11
0
+11
Читаешь такое и не знаешь - то ли плакать, то ли смеяться ?
+13
-4
+9
Кого победить? Кто нападал? Жили же спокойно, вместо того, чтобы улучшить жизнь граждан, устроили какую ту херню.
+8
0
+8
Ответ Идущий к реке
Почему они в любой ситуации упоминают президента и просят ему верить?
Как из шутки в Камеди - Павел Воля по брачному договору должен через слово признаваться в любви к жене. Эти же лижут круглосуточно. Потом переобуются и ринутся лизать следующему.
+7
0
+7
К великой стране вы не имеете никакого отношения..
+15
-8
+7
Всех победим, всех убьём, всех, кого надо ограбим и снова будем на высшей ступеньке пьедестала.
+9
-2
+7
Игры будущего, Дети Азии, Игры БРИКС и ещё много чего, а у них только Олимпийские иры) опять мы их сделали))
+7
-2
+5
Да, так и будет: шапками закидаем, вонью своей всех отгоним.
+7
-2
+5
Здесь главное глотку не сорвать крича ура.
+5
-1
+4
Олежа, ты лучше расскажи, куда делись 120 млн., когда ты был ректором РГУФКСиТ (ныне ГЦОЛИФК), и почему уголовное дело против тебя закрыли, а потом ещё и министром спорта назначили?
+4
0
+4
Поднимемся с колен, так сказать
+6
-2
+4
мы всех победим и снова будем на высшей ступеньке пьедестала." --- Как в Сочи 2014 ?
+8
-4
+4
Игры будущего ждут уже в марте, где будут участвовать деды 70+
+3
0
+3
Долгие и продолжительные аплодисменты! Все встают
+3
0
+3
🤮
+5
-2
+3
Ответ Alex Slobodskikh
Спартакиада сильнейших, Игры Будущего, Игры БРИКС, «Дети Азии» __________ 🤡🤡🤡
и в финале - Игры «Дети лейтенанта Шмидта»
+4
-1
+3
Ответ дима кушов
А что нужно преодолеть ? И кого победить?
… и все..это кто?
+2
0
+2
Кого эта шестая палата все время хочет победить?
+2
0
+2
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