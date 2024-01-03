Олег Матыцин: «Наша страна все преодолеет, мы всех победим и снова будем на высшей ступеньке пьедестала»

Олег Матыцин выразил уверенность в будущих успехах российских спортсменов.

Об этом министр спорта РФ высказался в новогоднем поздравлении на «Матч ТВ».

«Хочу пожелать всем верить в свою команду, верить в команду России, нашего президента и гордиться тем, что мы родились в великой стране. У нас будут очень хорошие и интересные соревнования, начнется год со Спартакиады сильнейших, потом нас ждут Игры Будущего, состоятся Игры БРИКС, «Дети Азии» и много‑много других интересных соревнований.

Я желаю, чтобы все занимались спортом, были счастливы, получали удовольствие от занятия спортом, болели за наших спортсменов и внутри России, и на международных соревнованиях. Спорт – норма жизни. Наша страна все преодолеет, мы всех победим и снова будем на высшей ступеньке пьедестала. Удачи, побед и здоровья», – сказал Матыцин.