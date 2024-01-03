Онана сыграет с «Тоттенхэмом» 14 января – за день до матча сборной на Кубке Африки. «МЮ» договорился с камерунской федерацией

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Кубок Африки сборная Камеруна по футболу Федерация футбола Камеруна Андре Онана Футбол

Андре Онана сможет остаться на матч с «Тоттенхэмом».

Как передает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» удалось договориться с Камерунской федерацией футбола. Голкипер будет готов выступить в матче АПЛ против «шпор» 14 января, а затем вылетит на Кубок Африки. Его сборная встретится с Гвинеей 15-го.

В текущем сезоне Онана провел 20 матчей в чемпионате Англии и 7 раз сохранил ворота сухими. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев
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Тоттенхэм договорился с камерунской федерацией🤭
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+36
Звучит как угроза
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+7
И потом есть вопросы к раздевалке МЮ, как Баендыр должен к тренеру отнестись если тренер ни в кубке, ни когда езжает основной вратаря его использовать не хочет. И ладно б это не его игрок был, но ему его же летом купили...
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0
+4
Выражаю свое сочувствие олдовым болельщикам МЮ
+6
-2
+4
МЮ договорился с федерацией Камеруна, чтобы отложить свое усиление ещё на один матч
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-2
+3
Юнайтед всеми силами пытается помочь сб. Камеруна
+5
-2
+3
Ответ Yoshiyuki Lewis
А чо Ливерпуль по Салаху не договорился
не такой величины и важности глыба для команды))
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и там и там пропустить успеет)))
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Либо турок настолько хорош или я вообще ничего не понимаю
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Вот ведь как клещ вцепился в рамку ворот МЮ. Лучше бы он в мячи так цеплялся.
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Зря они Андрюху-Онаниста так подставляют
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У Юнайтеда туркофобия? Или Онана просто так сильно боится конкуренции?
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Может не надо,отпустите парня на кубок
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Годы сами себя не привезут
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Будет эпично если напускает дураков и из-за этого проиграют
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Просто клещ. Да уж, навёз тен Хагище кентов. Сколько же Рэтклиффу надо будет чистить от этого мусора
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Африканский дурдом по орг.моментам) второму вратарю Камеруна Гирасси накидает 15 числа
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короче мю сливает кубок Англии
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А чо Ливерпуль по Салаху не договорился
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Поздравляю Тоттенхэм!
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Ответ Кирилл Голивец
Африканский дурдом по орг.моментам) второму вратарю Камеруна Гирасси накидает 15 числа
А этому первому бы нет ? )
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