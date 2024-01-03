Онана сыграет с «Тоттенхэмом» 14 января – за день до матча сборной на Кубке Африки. «МЮ» договорился с камерунской федерацией
Андре Онана сможет остаться на матч с «Тоттенхэмом».
Как передает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» удалось договориться с Камерунской федерацией футбола. Голкипер будет готов выступить в матче АПЛ против «шпор» 14 января, а затем вылетит на Кубок Африки. Его сборная встретится с Гвинеей 15-го.
В текущем сезоне Онана провел 20 матчей в чемпионате Англии и 7 раз сохранил ворота сухими. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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