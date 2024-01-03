Алена Косторная: «Не помню, когда тема о смене дизайнера стала достойной. Люди на многое идут ради хайпа, на заборе тоже много что написано»

Алена Косторная назвала хайпом заявление дизайнера про отказ от сотрудничества.

Ранее дизайнер Алена Куклычева рассказала о прекращении работы с чемпионкой Европы по фигурному катанию Косторной, упомянув о неоплаченных костюмах.

«Не помню, когда тема о смене дизайнера стала достойной. Знаете, люди на многое идут ради хайпа, вопрос нужно ли это мне, а на заборе тоже много что написано», – отметила Косторная.