Алена Косторная: «Не помню, когда тема о смене дизайнера стала достойной. Люди на многое идут ради хайпа, на заборе тоже много что написано»
Алена Косторная назвала хайпом заявление дизайнера про отказ от сотрудничества.
Ранее дизайнер Алена Куклычева рассказала о прекращении работы с чемпионкой Европы по фигурному катанию Косторной, упомянув о неоплаченных костюмах.
«Не помню, когда тема о смене дизайнера стала достойной. Знаете, люди на многое идут ради хайпа, вопрос нужно ли это мне, а на заборе тоже много что написано», – отметила Косторная.
Печально, коли девочка так относится к чужой работе(
Так что первопричина ясна. А с больной головы на здоровую валить- не делает чести фигуристке.
Глуповата она всё-таки, судя по ответу((
Раз Алёна не скандалит и отвечает уклончиво/ обтекаемо, то сказать ей, похоже, нечего по существу.
Но любой труд, Аленушка, должен быть оплачен.
- Люди на многое идут ради хайпа, вопрос, нужно ли это мне.
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Интересный способ. Завтра проверю, проканает ли он во "Вкусно и точка".
А всё можно решать цивилизованно, не привлекая к обсуждению посторонних людей.
Точно, типичная Алёна,которая "не хочет выносить в публичную плоскость" (с)
И чтоб обязательно два видео, одно с открытия 2 катка Академии Плющенко, второе с шоу, где Алена катает в этом платье.
Есть что посмотреть и обсудить. И сколько может стоить такое платье с летающими перьями?
Это я цитирую прочитанное, что читаете вы- я не в курсе)