Алена Косторная: «Не помню, когда тема о смене дизайнера стала достойной. Люди на многое идут ради хайпа, на заборе тоже много что написано»

Теги сборная России пары Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Алена Косторная назвала хайпом заявление дизайнера про отказ от сотрудничества.

Ранее дизайнер Алена Куклычева рассказала о прекращении работы с чемпионкой Европы по фигурному катанию Косторной, упомянув о неоплаченных костюмах.

«Не помню, когда тема о смене дизайнера стала достойной. Знаете, люди на многое идут ради хайпа, вопрос нужно ли это мне, а на заборе тоже много что написано», – отметила Косторная.

88 комментариев
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Значит, действительно не заплатила.
Печально, коли девочка так относится к чужой работе(
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Если бы Алена оплатила работу, был бы " хайп" ? Наверняка нет.
Так что первопричина ясна. А с больной головы на здоровую валить- не делает чести фигуристке.
Глуповата она всё-таки, судя по ответу((
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А на самом деле там дрова 😜
Раз Алёна не скандалит и отвечает уклончиво/ обтекаемо, то сказать ей, похоже, нечего по существу.
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Ответ Olga.t
Дизайнер резко набросила, Алёна дерзко ответила...сюжет разворачивается и набирает обороты. А всё можно решать цивилизованно, не привлекая к обсуждению посторонних людей.
Набросила - когда хайпанула на неверной информации. А тут Алена не опровергла, значит, видимо, правда не заплатила.
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Чисто по -плющенски ответила.) Вспомнила, как Евгений про "дайте мне лупу" с Железякой))) И смех, и грех, конечно.
Но любой труд, Аленушка, должен быть оплачен.
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Каждый раз, когда я не хочу платить за заказ, я объявляю о смене дизайнера. Ишь, устроилась, я не плачУ, а она хайпует.
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Как-то Алёне давно уже веры нет, как бы она там замечательно ни каталась по льду. Как с человеком, с ней давно все ясно.
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- Вы не оплатили мне проделанную работу!
- Люди на многое идут ради хайпа, вопрос, нужно ли это мне.
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Интересный способ. Завтра проверю, проканает ли он во "Вкусно и точка".
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Любит Алёна себя закапывать, ошиблась - нужно извиниться и исправляться, иначе с таким подходом преуспеть вообще по жизни - трудно….
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На заборе совсем другое пишут, и на то что пишут на заборе действительно нет смысла реагировать. Но тут другое дело. Тебя обвиняют в краже (неуплате) денег, это очень серьезное обвинение, и одним только "не обращайте внимания, человек просто хайпится" не отделаешься. Если претензии дизайнера необоснованны, то так прямо и скажи, что денежной задолженности перед ней не имеешь, а ответ Алёны больше похож на желание замять дело
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Дизайнер резко набросила, Алёна дерзко ответила...сюжет разворачивается и набирает обороты.
А всё можно решать цивилизованно, не привлекая к обсуждению посторонних людей.
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Косторная когда-то слишком высоко взлетела в своём самомнении. Сейчас, на жёсткой посадке, ведёт себя очень не красиво. То судейство её не устраивает, то дизайнер. Готова критиковать кого угодно, только не себя. Заплати за костюмы.
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Ответ Raphanus
не вижу оснований для вашего вывода
Несложно заметить, что Косторная ушла от ответа, сделав вид, что она выше этой мелочной темы. А, учитывая обстоятельства, это по сути гарантирует то, что подсвеченное дизайнером- правда.
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Ответ Zooey Glass
Резонанс случился не от смены дизайнера, а от обвинения в неуплате дизайнерских услуг. А то, что Куклычева не хочет сотрудничать, это так, вступление (не писать же "Косторная не платит за наряды") и скорее следствие выдвигаемых обвинений, которая, как я понимаю, Алена никак не прокомментировала и не опровергла их целесообразность.
А какие обвинения были у Куклычевой? Она ждёт оплаты костюмов, потому что прекращает сотрудничество. То, что Алёнка не хочет оплачивать, даже Куклычёва не пишет. При смене дизайнера и Алёнка автоматически прекратила сотрудничество.
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Чёрный пиар чёрного лебедя. Продолжение следует)
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Ответ oldparakhod
Гоша, ты где..?
Посуду моет наверно
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Вот бессовестная девица. А ведь понятно почему такой стала, водится с ей подобными…. Бедный Куница🤦‍♀️ Если бы я увидела, как хамка обращается с моим сыном, прибила бы сразу. Всякое может быть в отношениях, но такой абьюз со стороны Косторной, это нонсенс. На всю страну крыть матом любимого человека, так она и на ЧР посмотрите, как вела себя, игнорила его полностью.
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Ответ Arina Gerasimova
Сегодня какой-то мастер класс по зачетным ответкам Медведева: подхватывает шутки про зафорсенную безызбежность, которую Алина произнесла 1000 раз Алина: «КТО-ТО ЖИВЕТ В 2018» Медведева: …… Алина: текст про подлых людей в 2ч ночи Дизайнер: Мне не заплатили за костюмы и не выставили рекламу Алена: на заборе много что написано…. Люди, смотрим и учимся
Мне кажется, помойка и террариум в ФК всегда были. Ну, и в основном все грызлись за популярность/ престиж и деньги, ничего нового.
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Резонанс случился не от смены дизайнера, а от обвинения в неуплате дизайнерских услуг. А то, что Куклычева не хочет сотрудничать, это так, вступление (не писать же "Косторная не платит за наряды") и скорее следствие выдвигаемых обвинений, которая, как я понимаю, Алена никак не прокомментировала и не опровергла их целесообразность.
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Мне кажется такие истории могут быть когда договаривались на что-то по бартеру, в виде упоминаний, какой-то рекламы, но договорились не достаточно конкретно и "само собой разумеющееся" для разных людей разное. Жаль, что мы вынуждены наблюдать за подобным
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Косторка,не переводи стрелки.Речь про то что ты за костюмы не платишь ,а не то что ты к кому-то там в очередной раз перешла
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Ответ Ezhevika33
Может просто не хочет выносить в публичную плоскость.
Это Алёна, которая после неугодных ей оценок КП кричала, что да если бы она начала говорить правду о беспределе, который творится в ФК, то головы бы только так полетели? Потом, правда, через полчаса взяла слова обратно. Или пространно набрасывала вместе с супругом на тему "а где сейчас те девочки, с которыми я прежде каталась"?
Точно, типичная Алёна,которая "не хочет выносить в публичную плоскость" (с)
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Ответ Gelios77
Скорее всего вернула бы она костюмы после всех шоу. Хотела докатать красиво и на халяву, но дизайнер скорее всего уже обещала их кому-то другому и за деньги. Алёна решила не брать трубку в новогодние. Выходные, туда сюда, а потом разберусь. Дизайнер ждать не стала. Скандал на ровном месте
Она соревновательные не оплатила, если верить дизайнеру, хотя половину сезона в них откатала уже
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Здесь как никогда нужно быстрое расследование спортса и статью на главной.
И чтоб обязательно два видео, одно с открытия 2 катка Академии Плющенко, второе с шоу, где Алена катает в этом платье.
Есть что посмотреть и обсудить. И сколько может стоить такое платье с летающими перьями?
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Ответ Katerina Sunny
Комментарий скрыт
Конечно сменила, предыдущего же кинула, все логично
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Значит, действительно не заплатила. Печально, коли девочка так относится к чужой работе(
не вижу оснований для вашего вывода
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Ответ КВАД
А контракт или договор был на личные деньги из её кошелька? Присутствовали?))
Нет,костюмы Косторе просто за красивые глаза выдали)Соревновательные костюмы она должна была оплатить ,остальное прорекламировать.В итоге ни рекламы нет ни денег
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Да уж.. Это ощутимые репутационные потери. Мы, конечно, давно знали, что у Аленки не самый простой характер, но это уж совсем некрасиво..
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Ну и правильно, зачем платить какому-то там дизайнеру, пффф, это же недостойная профессия
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Ответ Veronika spuria
Так с неё просили не оплату за костюмы для шоу, а рекламу. Рекламу Алёна сделала дизайнеру, костюмы вернёт, как только шоу закончатся, зачем они ей.
"Сегодня Алена Куклычева прекратила сотрудничество с чемпионкой Европы по фигурному катанию Косторной, упомянув о неоплаченных костюмах. "©
Это я цитирую прочитанное, что читаете вы- я не в курсе)
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