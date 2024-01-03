Артета хочет, чтобы «Арсенал» взял фулбека, опорника и форварда. Это сложно из-за финансовых ограничений и специфики рынка

Микель Артета считает, что «Арсеналу» нужно усилить три позиции.

По информации The Times, главный тренер лондонского клуба хотел бы заполучить группу новичков, а именно фулбека, опорного полузащитника и нападающего. Удовлетворить запросы сложно ввиду финансовых ограничений и специфики рынка в середине сезона.

«Арсенал» искал форварда топ-уровня. Но из-за отсутствия доступных вариантов и в свете финансовых возможностей клуба подписание нападающего, скорее всего, произойдет только летом. Ситуация может измениться, если в январе клуб получит хорошее предложение по Эдди Нкетиа.

«Арсеналу» нравится , но оформить сделку будет чрезвычайно трудно. Продажа форварда кажется « » большим риском, даже если компенсация будет соответствовать запросам на уровне 80 миллионов фунтов.

«Арсеналу» уже долгое время нравится Виктор Осимхен. Но этот нападающий недавно заключил новый контракт с «Наполи». Соглашение рассчитано до лета 2026 года, и в нем оговорены отступные, сумма которых превышает 100 миллионов фунтов. С «Наполи» трудно договариваться, к тому же « » пришлось бы столкнуться с конкуренцией со стороны « » в споре за Осимхена.

Еще один рассматриваемый «канонирами» вариант – лучший бомбардир «Фейеноорда» Сантьяго Хименес.

«Арсенал» готов отпустить в другой клуб Томаса Парти. Если удастся найти подходящего опорного полузащитника, то Деклан Райс сможет вернуться к роли «восьмерки».

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