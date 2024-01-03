Артета хочет, чтобы «Арсенал» взял фулбека, опорника и форварда. Это сложно из-за финансовых ограничений и специфики рынка

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Микель Артета считает, что «Арсеналу» нужно усилить три позиции.

По информации The Times, главный тренер лондонского клуба хотел бы заполучить группу новичков, а именно фулбека, опорного полузащитника и нападающего. Удовлетворить запросы Артеты сложно ввиду финансовых ограничений и специфики рынка в середине сезона.

«Арсенал» искал форварда топ-уровня. Но из-за отсутствия доступных вариантов и в свете финансовых возможностей клуба подписание нападающего, скорее всего, произойдет только летом. Ситуация может измениться, если в январе клуб получит хорошее предложение по Эдди Нкетиа.

«Арсеналу» нравится Айвен Тоуни, но оформить сделку будет чрезвычайно трудно. Продажа форварда кажется «Брентфорду» большим риском, даже если компенсация будет соответствовать запросам на уровне 80 миллионов фунтов.

«Арсеналу» уже долгое время нравится Виктор Осимхен. Но этот нападающий недавно заключил новый контракт с «Наполи». Соглашение рассчитано до лета 2026 года, и в нем оговорены отступные, сумма которых превышает 100 миллионов фунтов. С «Наполи» трудно договариваться, к тому же «Арсеналу» пришлось бы столкнуться с конкуренцией со стороны «Челси» в споре за Осимхена.

Еще один рассматриваемый «канонирами» вариант – лучший бомбардир «Фейеноорда» Сантьяго Хименес.

«Арсенал» готов отпустить в другой клуб Томаса Парти. Если удастся найти подходящего опорного полузащитника, то Деклан Райс сможет вернуться к роли «восьмерки».

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12 комментариев
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Всё верно. Команда, у которой лучшее достижение за 10 лет - это второе место в АПЛ, не может тратить как Ман.Сити.
за 20 лет, в сезоне 03/04 апл брали последний раз.
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Игроки нужны, нужна конкуренция во всех линиях.

Зинченко расслабился, потому что отпустили Кирни - привозы почти в каждом матче. Райс и Парти выступают нестабильно - отсутствие Джаки сказывается (к Райсу, конечно, претензий минимум, но и он один в поле не воин). Что уж говорить, про Уайта и Томиясу, Нкетиа и Джезуса - ощущение, что они уверены, что будут получать игровое время, Сака либо уставший, либо ему нужна тоже перезагрузка, да и конкуренция не помешает.

Ощущения по последним матчам с ВХЮ и Фулхэмом (даже если статистика с ВХЮ в пользу канониров) - никто не грызет землю ради победы. Слишком расслабленные, небольшого пинка бы им всем. Но не думаю, что Титан выпал из чемпионской гонки и наоборот, эта ситуация должна подстегнуть игроков. Посмотрим, что будет в зимнее ТО и в январе.
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А как же топарь Жезус?
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Ответ Evgen_Hazard
Артета хоть и подражатель Гвардиолы, но Арсенал не подражатель МанСити 😁 Только Сити могут хотелки Пепа обеспечивать
Всё верно. Команда, у которой лучшее достижение за 10 лет - это второе место в АПЛ, не может тратить как Ман.Сити.
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Всё верно. Команда, у которой лучшее достижение за 10 лет - это второе место в АПЛ, не может тратить как Ман.Сити.
Ман. Сити с самого начала своей арабской истории тратился как никто другой. Когда ещё все ржали над 8:1 от "Мидлсбро"
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Ответ Evgen_Hazard
Артета хоть и подражатель Гвардиолы, но Арсенал не подражатель МанСити 😁 Только Сити могут хотелки Пепа обеспечивать
Последние годы Арсенал тратит больше всех.
Даже в этом сезоне Сити тоже хотел Райса, но Арсенал перебил предложение
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