Аджинджал о Грузино-абхазской войне в 1992-93-м: «Фронт проходил у жилых массивов. Страшные вещи – взрывы, смерть. Можно ли оправиться? Мы все с этим живем, любой абхазец скажет»

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Беслан Аджинджал вспомнил о Грузино-абхазской войне 1992-1993 годов.

– Вы были уже футболистом «Дружбы», но находились на территории Абхазии, когда началась война. Как вспоминаете эти дни?

– Мы провели игру в Майкопе, и нам дали пару выходных. Руслан (брат Беслана – примечание Sports.ru) остался там и не поехал в Сухум, а я сел на поезд, поехал домой. Предлагал еще Русику поехать вместе. Это было вечером, утром 14 августа уже был в Абхазии. Хорошо запомнил дату, в этот день началась война. Можно сказать всю семью разбросало: брат был в Майкопе, я с отцом и младшей сестрой в Сухуме, а мама со старшей в другом месте.

Слава Богу, что наша семья пострадала в меньшей степени. Так тяжело об этом говорить, на самом деле… Когда рассказываю, вижу это все перед глазами, как будто было вчера, все настолько близко. В такой момент даже не столько боишься за свою жизнь, сколько находишься в шоке и не понимаешь всего. Самое страшное, и о чем постоянно думаешь: «Не пришла бы какая-то плохая весть».

Такие мысли с тобой круглые сутки. Потому что ты слышишь: погиб либо человек, которого ты хорошо знаешь, либо его отец, брат или сестра. Это могут быть и твои близкие родственники. Постоянно находишься в предвкушении чего-то нехорошего. Ужасно, никому не пожелаю такое пережить. Война – это очень страшно.

– Как удалось выехать из Сухума?

– Мы уехали в Гудауту месяца на полтора-два. Абхазия оказалась в блокаде, выехать в Россию было невозможно, потому что с той стороны стояли враги. Единственная возможность – улететь на вертолете, либо уплыть по воде. Мы выбирались вторым вариантом, через море на плавучей барже добрались до Сочи из Гудауты. Оттуда доехал до Майкопа и вернулся в состав «Дружбы».

– Руслан рассказывал, что, переживая за семью, хотел уйти на фронт добровольцем. У вас были такие мысли?

– Брат даже пошел через перевал на фронт с добровольцами. Но там его встретили наши родственники и чуть-чуть вправили мозги. Сказали: «Ты совсем молодой парень, твое дело играть в футбол», и развернули в обратную сторону. У меня примерно такая же ситуация была.

– Каково было играть в футбол, осознавая, что отец или дядя сейчас на войне?

– Очень все непросто. Вроде бы твое тело здесь, но это твоя копия, а мыслями ты там, с ними. Все-таки это твоя родина, твоя земля. Крайне тяжело видеть всю эту несправедливость. Очень сильно переживаешь, понимая, что там находятся твои родные люди.

– Как быстро отошли от атмосферы общего страха и ужаса?

– От этого уже никогда не избавишься. В Абхазии же нет понятия «далеко», все рядом. У нас фронт проходил прямо рядом с жилыми массивами. Страшные вещи происходили – взрывы, смерть людей. Можно ли оправиться от таких трагедий? Наверное, нет. До сих пор воспоминания не отпускают. Трудно подбирать какие-то слова.

К сожалению, это факт нашей истории, и лучше бы его, конечно, никогда не было. Но мы все с этим живем, любой абхазец вам об этом скажет, – поделился мыслями Аджинджал.

Беслан Аджинджал выступал в ходе своей карьеры на позиции полузащитника в майкопской «Дружбе», «Балтике», «Торпедо-ЗИЛ», «Торпедо», «Соколе», «Луче-Энергии», «Томи», «Кубани» и «Шиннике». Сейчас он занимает пост главного тренера в «Дружбе».

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58 комментариев
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нет войнам
+46
-4
+42
Ответ Красная стрела
Ну так там более миллиона туристов в год теперь. И с грузией делиться не надо. Вот кто выиграл от войн 21 го века, так это Абхазия. 😂Получили защиту, независимость, деньги.
Нет международного признания как страны, нет инвестиций, нет развития. Но туристов на бананах катать можно, это да.
+30
-6
+24
Читал историю той войны, грузины с абхазами друг друга, скажем так, с удовольствием резали. Хорошо, что сейчас там тихо
+16
-1
+15
Ответ ramoncarlos
Нет международного признания как страны, нет инвестиций, нет развития. Но туристов на бананах катать можно, это да.
хз, че тебя минусуют, но именно так всё и есть. Абхазия это бедность и нищета, а без туристов из России и ежегодной финансовой накачки оттуда же, укатится на уровень Нигера и Бурунди. Да еще и безработица на уровне банановых республик.
+17
-4
+13
Ответ Стахович
Комментарий скрыт
Нет
+13
-5
+8
Ответ Николай Бойко
Читал историю той войны, грузины с абхазами друг друга, скажем так, с удовольствием резали. Хорошо, что сейчас там тихо
Это пока. Такие конфликты очень долго не угасают до конца, пока не сменится пара-тройка поколений и не вымрут все участники войны.
+5
0
+5
Ответ ОттоДракула
Это пока. Такие конфликты очень долго не угасают до конца, пока не сменится пара-тройка поколений и не вымрут все участники войны.
эммм, какая связь между количеством поколений и подобными конфликтами? Советская власть сколько лет среднюю Азию и Кавказ поднимала, тем не менее как только СССР рухнул, так все сразу вспомнили о том, что оказывается кругом одни враги. В некоторых местах начинали вообще с русских
+9
-5
+4
Ответ 2RIN
Комментарий скрыт
Они и так свободны
+10
-6
+4
Ответ Killiannnn
Поднимала?? Кого она поднимала? Руины которые сама же после сбея оставила?
Что ты порешь? Какие руины?
+6
-2
+4
Ответ Николай Бойко
Косово - это Сербия!
Косово это Абхазия.
+4
-1
+3
Ответ Стахович
Комментарий скрыт
Косово - это Сербия!
+7
-4
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Я был в Абхазии осенью и с местыми много на эту тему общался, так они никакого удовольствия не испытывают, вспоминая те события.
Было бы очень странно, если бы они испытывали удовольствие
+3
0
+3
Ответ 2RIN
Комментарий скрыт
Почему-то подобные кадры постоянно забывают спросить местных, угнетает ли их кто-то и вообще от кого нужно освобождать
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+3
Ответ jSH
езжай в Абхазию и Осетию и расскажи абхазам и осетинам что они грузины
Езжай в Дагестан и скажи что они русские
+3
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Ответ iden prime
нет войнам
Абхазам их большой союзник помог отмахнуться от назойливых "дружбанов". Абхазию в Грузию в свое время насильно запихнули комуняки.
Сечас наблюдаем осилит ли Украина с союзным "золотым миллиардом" отмахнуться от России и удержать у себя подаренные (теми же комуняками) российские земли.
+6
-4
+2
Ответ Wiley Fox
Комментарий удален модератором
с чего взял?я был там и норм отношение
+3
-2
+1
Ответ 2RIN
Комментарий скрыт
Они уже давно свободны
+6
-5
+1
Ответ Стахович
Комментарий скрыт
езжай в Абхазию и Осетию и расскажи абхазам и осетинам что они грузины
+2
-1
+1
Ответ ОттоДракула
хз, че тебя минусуют, но именно так всё и есть. Абхазия это бедность и нищета, а без туристов из России и ежегодной финансовой накачки оттуда же, укатится на уровень Нигера и Бурунди. Да еще и безработица на уровне банановых республик.
так и Грузия это бедность и нищета.
+2
-2
0
Ответ iden prime
с чего взял?я был там и норм отношение
Так он и ненавидит, а абхазы благодарят.
+2
-2
0
Ответ Стахович
Комментарий скрыт
Грузия - это Российская Империя! Грузия - это Персия (Иран) , ну или Грузия - это Турция.
+3
-3
0
Ответ Призрак Джона Готти
СССР все поднимал. Сравни уровень промышленности на территории Таджикистана до советской власти и на момент развала СССР. На хлебные места, наоборот, при малейшей возможности ставили местных нацкадров. Особенно это касается административных должностей.
Да толку от этой промышленности, если единственный возможный её заказчик, это государство? Такой завод проигрывает импорту во всём, и моментально умирает, как только у государства кончаются деньги. А вот десятки тысяч безработных, которым буквально нечего есть - вполне остаются.
Хлебные должности в СССР - это торговля и туризм, в первую очередь. Тут строго было, в Бишкеке держали узбеки например, в Ташкенте - евреи почти поголовно и т.д.
0
0
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Ответ Стахович
Косово это Евросоюз🇽🇰
"израиль" это Палестина
0
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0
Ответ ЫЫыыы
уйди оттуда старший брат (ну если хотите не старший, а большой брат) и резня возобновиться с прежним азартом. история человечества не подразумевает больших промежутков между войнами
Нету заинтересованных в резне, и вообще активного населения. Разъехались кто-куда. Остался криминал завязанный на мутные схемы, и сельские жители, который "день прожил - уже хорошо". Это не вояки.
0
0
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Ответ maksipol
"они давно свободны", но "старший брат оттуда не уйдёт", похоже фанат Оруэлла? что у таких людей в голове?
Абхазы попросили защиты у старшего брата, он помог защитить их свободу. Если старший брат уйдёт, то погибнет очень много абхазов и грузин. Что у ВАС в голове, если такие очевидные вещи вам непонятны?
+3
-3
0
Ответ Николай Бойко
Будем надеяться тогда, что большой брат не уйдёт
Уйдет. Из Карабаха ушел, и из Абхазии уйдет
+2
-2
0
Ответ Никита Давыдкин
эммм, какая связь между количеством поколений и подобными конфликтами? Советская власть сколько лет среднюю Азию и Кавказ поднимала, тем не менее как только СССР рухнул, так все сразу вспомнили о том, что оказывается кругом одни враги. В некоторых местах начинали вообще с русских
Ударились в средневековье. 70 ти лет не хватило, что б фундаментально там что- то изменить. Выгнали русских, образованная часть местных тоже ушла. А заняли всё деревенские и темные люди. Раскрылась орг преступность, клановость, появились новые «султаны»🤷‍♂️Которые получили возможность пилить советское наследие.
+1
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0
Ответ ОттоДракула
Это пока. Такие конфликты очень долго не угасают до конца, пока не сменится пара-тройка поколений и не вымрут все участники войны.
Пара-тройка поколений? Вы очень оптимистичны, на Кавказе помнят все обиды за последние лет 500.
+2
-2
0
Ответ ЫЫыыы
уйди оттуда старший брат (ну если хотите не старший, а большой брат) и резня возобновиться с прежним азартом. история человечества не подразумевает больших промежутков между войнами
Будем надеяться тогда, что большой брат не уйдёт
+2
-2
0
Ответ Николай Бойко
Читал историю той войны, грузины с абхазами друг друга, скажем так, с удовольствием резали. Хорошо, что сейчас там тихо
Я был в Абхазии осенью и с местыми много на эту тему общался, так они никакого удовольствия не испытывают, вспоминая те события.
+1
-1
0
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