У Миранчука гол и ассист в матче с «Сассуоло». Перед этим хавбек «Аталанты» пяткой с разворота пробил в перекладину

Теги Аталанта серия А Италия Кубок Италии Сассуоло Алексей Миранчук Шарль де Кетеларе Футбол

Алексей Миранчук едва не забил один из лучших голов сезона.

На 55-й минуте игры с «Сассуоло» в Кубке Италии полузащитник «Аталанты», принимая передачу в штрафной соперника, с разворота пробил пяткой – попал в перекладину.

На 72-й минуте россиянину все же удалось отличиться: получив пас от Шарля де Кетеларе на краю штрафной, он продвинулся вперед и левой ногой точно пробил в дальний нижний угол. Следует отметить, что на 63-й минуте Миранчук сам ассистировал бельгийцу.

Подробно со статистикой выступлений Алексея можно ознакомиться здесь.

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39 комментариев
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Молодец, Леха, в следующей игре получишь 3 минуты
+152
-7
+145
Леха красавчик 👊💪
+120
-1
+119
На что нарывается этот парень? Хочет каждый матч играть что ли?
Гасперини будет недоволен
+70
-1
+69
Ответ yrok77
Леха красавчик 👊💪
Так и есть, только зная Гасперини, в следующем матче опять будет на банке 😞.
+41
-2
+39
Гасперини: Алексей очень хороший игрок и доказывает это своей игрой, так что в следующем матче он заслужил уже целых 12 минут
+32
-2
+30
Хорош, Алексей! ❤️💚
+27
0
+27
Ответ yrok77
по ходу, чисто на Кубок его Гасперини в старте выпустил
заменил последним из линии атаки, значит в чемпионате в старте не видит
+23
-1
+22
Я не понимаю, сколько ему надо забивать и ассистировать, чтобы получить место в основе? У него же по-любому лучшая стата в клубе, если разделить игровое время на голевые действия.
И дед ща опять в позу встанет, мол Миранчук мне нужен и не отпустит в аренду, продолжая выпускать на 5 минут в концовке и иногда в кубке.
+17
0
+17
У Бесчастных так же в Расинге было: забивает гол и следующий матч на лавке
+14
-1
+13
По софаскор у Лехи оценка 9.9 за матч🤯
+11
0
+11
Ответ Никита Самарин
Так и есть, только зная Гасперини, в следующем матче опять будет на банке 😞.
я подписан на Леху в софаскор и когда пришло уведомление, что он в старте сразу подумал - сегодня забьёт
+15
-4
+11
Ответ Roman
Молодец, Леха, в следующей игре получишь 3 минуты
по ходу, чисто на Кубок его Гасперини в старте выпустил
+9
0
+9
молодец, на следующий матч Гасперини нужно наградить его за это и дать выйти на замену с 80 ой минуты
+10
-2
+8
Ответ Никита Самарин
Так и есть, только зная Гасперини, в следующем матче опять будет на банке 😞.
Рад за Миранчука, но, раз его не выпускают в старте, значит есть же на это причины. Тренер то не дурак лучших гнобить на банке, ему то виднее внутри команды. Возможно, да, Алексей просто не вписывается в видение игры Гасперини, но это уже другой вопрос - надо опять в аренду уходить.
+9
-1
+8
еще и предголевую дал
+7
0
+7
Ответ Никита Алексеев
На что нарывается этот парень? Хочет каждый матч играть что ли? Гасперини будет недоволен
хочет каждый матч играть 10 минут
+8
-1
+7
В первом голе тоже поучаствовал. Да и практически безошибочно сегодня сыграл
+7
0
+7
Кто следит за Лехой, скажите, он настолько не вписывается в прессинг гигант Гасперини (да, игра симпатичная даже в прошлом году была, несмотря на результат. Хотя не могут обогнать мертвый в атаке Юве, а за их играми я слежу), что тот готов не обращать внимания на старания парня? Ведь доверие в командных видах немало важное дело, Голова не сразу стал мотором Монако. Отпустили бы его, да не за те 12 млн, что покупали, но хоть карьеру парню не поганить. Ведь есть в Серии А на него спрос, есть коллективы, нуждающиеся в таком игроке. Обидно до ужаса.
+8
-1
+7
Ответ Никита Самарин
Так и есть, только зная Гасперини, в следующем матче опять будет на банке 😞.
Гасперини великий тренер! Ноль трофеев, даже рядом ни разу не был. Зато прессинг, стеночки и.... Чо? Оборона? Это где?
+6
-2
+4
Ответ иц а мен
он натурал вроде
Ничего, это поправимо
+2
0
+2
Ответ иц а мен
если старый маразматик после этого усадит на банку леху, то нужно разрывать контракт в одностороннем порядке
....и переходить в мадридский Реал
+2
0
+2
Ответ Schmelle
....и переходить в мадридский Реал
он натурал вроде
+3
-1
+2
Пяткой с разворота)))
как ВанДам в ухо ТонПо)) Бгг
+2
0
+2
Ответ Overkiller
Рад за Миранчука, но, раз его не выпускают в старте, значит есть же на это причины. Тренер то не дурак лучших гнобить на банке, ему то виднее внутри команды. Возможно, да, Алексей просто не вписывается в видение игры Гасперини, но это уже другой вопрос - надо опять в аренду уходить.
В том то и парадокс, что Гаспирини каждое трансферное окно говорит: Миранчук мне нужен, никуда его не продавать. То что Лёха до сих пор в команда, это чисто требование тренера. И теперь надо понять, почему они его так мало использует ?
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Когда соперник позволяет,
Алеша классно исполняет.
Предголевой успел отдать,
Со штангой рядом мяч послать,
И в перекладину попал,
И рядом с нею заряжал,
Затем в касанье Шарлю дал
Так, что тот Краньо расстрелял.
Из-под защитника пробил
И вскоре в угол положил,
Загнав в 6-ку колобка,
И следом выше потолка
Отправил кожаную сферу —
Еще чуть-чуть и в стратосферу...
Отметившись во всех голах в итоге,
Был заменен он в эпилоге,
Сорвав аплодисментов тучу,
А я для вас это озвучил
https://vk.com/video-179985743_456247690
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0
+1
Ответ Кирилл Голивец
Комментарий скрыт
Вялый у Кирилла Голивец 👌
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Ответ Schmelle
Ничего, это поправимо
тахахха, эт да, особенно в риале
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Пошла вода горячая!
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Ответ иц а мен
он натурал вроде
Опять ты всё путаешь...
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’Едва не забил один из лучших голов сезона’
интересная формулировка, спортс
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