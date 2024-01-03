У Миранчука гол и ассист в матче с «Сассуоло». Перед этим хавбек «Аталанты» пяткой с разворота пробил в перекладину
Алексей Миранчук едва не забил один из лучших голов сезона.
На 55-й минуте игры с «Сассуоло» в Кубке Италии полузащитник «Аталанты», принимая передачу в штрафной соперника, с разворота пробил пяткой – попал в перекладину.
На 72-й минуте россиянину все же удалось отличиться: получив пас от Шарля де Кетеларе на краю штрафной, он продвинулся вперед и левой ногой точно пробил в дальний нижний угол. Следует отметить, что на 63-й минуте Миранчук сам ассистировал бельгийцу.
Подробно со статистикой выступлений Алексея можно ознакомиться здесь.
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И дед ща опять в позу встанет, мол Миранчук мне нужен и не отпустит в аренду, продолжая выпускать на 5 минут в концовке и иногда в кубке.
как ВанДам в ухо ТонПо)) Бгг
Алеша классно исполняет.
Предголевой успел отдать,
Со штангой рядом мяч послать,
И в перекладину попал,
И рядом с нею заряжал,
Затем в касанье Шарлю дал
Так, что тот Краньо расстрелял.
Из-под защитника пробил
И вскоре в угол положил,
Загнав в 6-ку колобка,
И следом выше потолка
Отправил кожаную сферу —
Еще чуть-чуть и в стратосферу...
Отметившись во всех голах в итоге,
Был заменен он в эпилоге,
Сорвав аплодисментов тучу,
А я для вас это озвучил
https://vk.com/video-179985743_456247690
интересная формулировка, спортс