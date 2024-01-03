У Миранчука гол и ассист в матче с «Сассуоло». Перед этим хавбек «Аталанты» пяткой с разворота пробил в перекладину

Алексей Миранчук едва не забил один из лучших голов сезона.

На 55-й минуте игры с « » в Кубке Италии полузащитник «Аталанты», принимая передачу в штрафной соперника, с разворота пробил пяткой – попал в перекладину.

На 72-й минуте россиянину все же удалось отличиться: получив пас от Шарля де Кетеларе на краю штрафной, он продвинулся вперед и левой ногой точно пробил в дальний нижний угол. Следует отметить, что на 63-й минуте Миранчук сам ассистировал бельгийцу.

Подробно со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.

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