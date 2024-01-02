Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна примет «Алавес», завтра «Реал» сыграет с «Мальоркой», «Жирона» – с «Атлетико»
«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Алавес» в матче 19-го тура Ла Лиги.
В среду свои матчи проведут лидеры таблицы – «Реал» примет «Мальорку», «Жирона» будет противостоять «Атлетико».
В четверг тур завершится матчем «Лас-Пальмас» – «Барселона».
19-й тур
- Дата проведения
- 2 января, 19.00, «Метрополитано»
- Дата проведения
- 2 января, 21.15, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 2 января, 23.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 3 января, 19.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 3 января, 21.15, «Балаидос»
- Дата проведения
- 3 января, 21.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 3 января, 23.30, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 4 января, 19.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 4 января, 21.15, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 4 января, 23.30, «де Гран Канария»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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