Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна примет «Алавес», завтра «Реал» сыграет с «Мальоркой», «Жирона» – с «Атлетико»

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«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Алавес» в матче 19-го тура Ла Лиги.

В среду свои матчи проведут лидеры таблицы – «Реал» примет «Мальорку», «Жирона» будет противостоять «Атлетико». 

В четверг тур завершится матчем «Лас-Пальмас» – «Барселона». 

Чемпионат Испании

19-й тур

Хетафе – Райо Вальекано
Дата проведения
2 января, 19.00, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Сосьедад – Алавес
Дата проведения
2 января, 21.15, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Валенсия – Вильярреал
Дата проведения
2 января, 23.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Гранада – Кадис
Дата проведения
3 января, 19.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Сельта – Бетис
Дата проведения
3 января, 21.15, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Мадрид – Мальорка
Дата проведения
3 января, 21.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Жирона – Атлетико
Дата проведения
3 января, 23.30, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Осасуна – Альмерия
Дата проведения
4 января, 19.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Севилья – Атлетик
Дата проведения
4 января, 21.15, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Лас-Пальмас – Барселона
Дата проведения
4 января, 23.30, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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