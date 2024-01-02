Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна примет «Алавес», завтра «Реал» сыграет с «Мальоркой», «Жирона» – с «Атлетико»

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет «Алавес» в матче 19-го тура Ла Лиги.

В среду свои матчи проведут лидеры таблицы – « » примет «Мальорку», « » будет противостоять « ».

В четверг тур завершится матчем « » – « ».

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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