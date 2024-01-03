«Реал» победил в 4-й раз подряд. Серия без поражений – 18 матчей

«Реал» продлил серию без поражений до 18 матчей.

Команда Карло Анчелотти одолела «Мальорку» (1:0) в 19-м туре чемпионата Испании благодаря голу защитника Антонио Рюдигера.

Мадридцы победили в 4-й раз подряд. Серия без поражений длится с 27 сентября и включает в себя 15 побед и 3 ничьих во всех турнирах.

В следующем матче « » встретится с «Арандиной» в Кубке Испании – это произойдет 6 января.

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