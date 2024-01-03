«Реал» победил в 4-й раз подряд. Серия без поражений – 18 матчей

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Футбол

«Реал» продлил серию без поражений до 18 матчей.

Команда Карло Анчелотти одолела «Мальорку» (1:0) в 19-м туре чемпионата Испании благодаря голу защитника Антонио Рюдигера.

Мадридцы победили в 4-й раз подряд. Серия без поражений длится с 27 сентября и включает в себя 15 побед и 3 ничьих во всех турнирах.

В следующем матче «Реал» встретится с «Арандиной» в Кубке Испании – это произойдет 6 января.

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20 комментариев
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Ответ Даулет Сарсенбин
Бро, у тебя личная жизнь есть? Я редко захожу сюда, но под каждой новостью всегда твои комменты
Я уже отвечал на подобные комментарии. К сожалению я инвалид-колясочник, конечно у меня есть личная жизнь, когда меня забирают дети, отдыхаю с внуками. Практически весь ноябрь и декабрь я здесь не появлялся. А так спортс, общение на футбольные темы - отдушина.
+28
-4
+24
Ответ Panurge From hell
Какое же Фран днище в защите.Камавинга обязан на ЛЗ играть,когда восстановится
Фран не днище, но да, совсем не впечатляет. Самое главное, что он считается очень атакующим латералем - но именно в атаке Гарсия совершенно безыдеен, и только в одном случае из десяти пытается сделать что-то нестандартное. Причём "нестандартное" по меркам Франа - это что угодно, кроме загрузки в штрафную (если на скорости) и паса на четыре часа (обычно на Крооса).
+2
0
+2
Ответ Panurge From hell
Какое же Фран днище в защите.Камавинга обязан на ЛЗ играть,когда восстановится
Менди в обороне норм.С ним меньше всех проигрывают.Но в атаке ноль
+2
0
+2
Какое же Фран днище в защите.Камавинга обязан на ЛЗ играть,когда восстановится
+3
-2
+1
Фран на ровном месте теряет мячи,а себальос вообще какой-то фрукт
+1
0
+1
Ответ corazn blanco
Я уже отвечал на подобные комментарии. К сожалению я инвалид-колясочник, конечно у меня есть личная жизнь, когда меня забирают дети, отдыхаю с внуками. Практически весь ноябрь и декабрь я здесь не появлялся. А так спортс, общение на футбольные темы - отдушина.
Понял принял 🥲
+1
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+1
Ответ corazn blanco
Я уже отвечал на подобные комментарии. К сожалению я инвалид-колясочник, конечно у меня есть личная жизнь, когда меня забирают дети, отдыхаю с внуками. Практически весь ноябрь и декабрь я здесь не появлялся. А так спортс, общение на футбольные темы - отдушина.
Всегда приятно читать Ваши комментарии)) самый адекватный человек в этом приложении. Спасибо. Больше , пожалуйста, не пропадайте так надолго.
Респект 🫂
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Ответ Стахович
Менди в обороне норм.С ним меньше всех проигрывают.Но в атаке ноль
так поэтому и говорю,что Камавинга обязан играть на ЛЗ,на несколько голов сильнее обоих
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Ответ Wild91688
Фран на ровном месте теряет мячи,а себальос вообще какой-то фрукт
Некрасивый фрукт
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Комментарий удален пользователем
Ответ xDe xDe
Так он и для Мадрида был бы весьма неплох - если бы играл так же, как в Райо. Да, понятно, Вальекано играет совершенно в другом стиле, скопировать прошлогодний образец себя в Мадрид сейчас у Франа никак не получится. Но испанец был как минимум очень смел и дерзок в плане решений на своём фланге. Куда это ушло?
откуда вы все берёте,что Фран был очень хорош в Райо?Серьёзно смотрели много матчей Райо или сделали вывод по его отличным выступлениям против Реала и Барселоны?
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Ответ Panurge From hell
днище по соответствии уровню стартового состава Реала,я имею ввиду.Так он неплохой игрок для условного Алавеса.
Так он и для Мадрида был бы весьма неплох - если бы играл так же, как в Райо. Да, понятно, Вальекано играет совершенно в другом стиле, скопировать прошлогодний образец себя в Мадрид сейчас у Франа никак не получится. Но испанец был как минимум очень смел и дерзок в плане решений на своём фланге. Куда это ушло?
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Ответ xDe xDe
Фран не днище, но да, совсем не впечатляет. Самое главное, что он считается очень атакующим латералем - но именно в атаке Гарсия совершенно безыдеен, и только в одном случае из десяти пытается сделать что-то нестандартное. Причём "нестандартное" по меркам Франа - это что угодно, кроме загрузки в штрафную (если на скорости) и паса на четыре часа (обычно на Крооса).
днище по соответствии уровню стартового состава Реала,я имею ввиду.Так он неплохой игрок для условного Алавеса.
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Ответ Стахович
Рюдигер лучший,Родриго худший
Родриго нанес опасный удар после которого брайм в пустые не попал, это чудо что голкипер вообше засейвил его удар. Худшим очевидно был Себальос
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Ответ corazn blanco
Я уже отвечал на подобные комментарии. К сожалению я инвалид-колясочник, конечно у меня есть личная жизнь, когда меня забирают дети, отдыхаю с внуками. Практически весь ноябрь и декабрь я здесь не появлялся. А так спортс, общение на футбольные темы - отдушина.
Но я заметил, что ты удаляешь все свои «минусовые» комменты, зачем стараться быть приятным? Может лучше быть собой и принимать все минусы и плюсы?
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Ответ corazn blanco
Я уже отвечал на подобные комментарии. К сожалению я инвалид-колясочник, конечно у меня есть личная жизнь, когда меня забирают дети, отдыхаю с внуками. Практически весь ноябрь и декабрь я здесь не появлялся. А так спортс, общение на футбольные темы - отдушина.
А сколько вам лет?
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Ответ Даулет Сарсенбин
Бро, у тебя личная жизнь есть? Я редко захожу сюда, но под каждой новостью всегда твои комменты
Комментарий удален модератором
Лучшие!💪 Трудная, но такая важная победа!
Спасибо, «Реал»! Двигаемся дальше!
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