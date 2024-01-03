Переход Санчо из «МЮ» обойдется «Боруссии» в 3 млн евро, включая плату за аренду и зарплату

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо деньги Футбол

«Боруссия» потратит 3 миллиона евро, чтобы вернуть Джейдона Санчо.

По информации журналиста Кристиана Фалька, указанная сумма будет включать в себя плату за аренду и расходы на зарплату 23-летнего вингера. Сообщалось, что часть оклада футболиста продолжит выплачивать «Манчестер Юнайтед».

У Санчо по ходу сезона возникли разногласия с главным тренером английской команды Эриком тен Хагом. Полузащитник не принимал участия в официальных матчах с 26 августа.

В 2021 году, когда Санчо переходил из дортмундского клуба в «Манчестер Юнайтед», сумма трансфера игрока оценивалась в 85 миллионов евро.

Детальную статистику выступлений футболиста можно посмотреть здесь.

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20 комментариев
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Это просто гениально
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Вот пускай хаг и доплачивает ему зарплату раз у него с ним такие уж сильные разногласия. А то что-то дороговато лысый клубу обходится. Особенно в свете трансферов хойлунда и антони с одним голом на двоих за 175 миллионов
+15
-5
+10
Ответ Любезный Коссутий
Оле, Рагник и Хаг, 3 сезона портили карьеру Джейдона. изверги.
А кто портит карьеру антони, хойлунду и маунту? Тоже Оле с Рангником?
+6
0
+6
МЮ не обеднеет - все как обычно - странно, что еще сами Боруссии не платят, чтобы те забрали Санчо.
+8
-3
+5
Маню портит карьеры, все как обычно.
+8
-5
+3
Ответ Любезный Коссутий
про Антони, Хойлунда и Маунта, ты можешь абсолютно справедливо предъявлять Хагу, но не за лентяя Санчо, который обос рался при всех тренерах МЮ, и с которым - к слову - в прошлом сезоне Хаг носился, как с младенцем. а с этими тремя пусть исправляет ситуацию. нет - пусть нахер идет
Я просто оставлю тебя с фактом, что в прошлом году Санчо был третьим бомбардиром команды в АПЛ после Рэшфорда и Бруно, хотя по воле хага и пропустил кучу матчей. Если это называется "обделаться" то ггвп. В этом году без "обделавшегося" Санчо МЮ не забивает вообще. Живи с этим
+3
0
+3
Схема Гинера живее всех живых)
+5
-3
+2
Ответ ERNST
Маню портит карьеры, все как обычно.
Оле, Рагник и Хаг, 3 сезона портили карьеру Джейдона. изверги.
+5
-3
+2
Почти даром)
+1
0
+1
где-то мы это видели)
МЮ-Юве-МЮ-Юве
БД-МЮ-БД-?¹
судя по цифрам, 3 млн. это малая часть зарплаты.
Он получает 17,6 млн евро в год , половина составит 8,8 млн. за полгода.
Конвертирует в фунты и манки платят 60% зп.
Гениальный ход от Вацке.
В ЛЧ Санчо будет нужен, а там опять отдых на скамье в МЮ.
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Хааг подписывает Антони, который просто днище. А Санчо, который в бундеслиге был прекрасен, в АПЛ был хорош, тренер обсирает и выгоняет из клуба.
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Когда уже в МЮ поймут что цена "разногласий" и "принципиальности" ТХ обходятся клубу слишком дорого. Особенно при отсутствии должного спортивного результата.
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
Да все было понятно когда они ещё лучшего игрока в мире выгнали.
Да, Фреда зря в Турцию отправили
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Ответ Фоден 10
Это просто гениально
Хитрая многоходовочка))
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Для Санчо момент истины.
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скорее всего он бы подошёл Ливерпулю,его стиль
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жесть,МЮ ......
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