Переход Санчо из «МЮ» обойдется «Боруссии» в 3 млн евро, включая плату за аренду и зарплату

«Боруссия» потратит 3 миллиона евро, чтобы вернуть Джейдона Санчо.

По информации журналиста Кристиана Фалька, указанная сумма будет включать в себя плату за аренду и расходы на зарплату 23-летнего вингера. Сообщалось, что часть оклада футболиста продолжит выплачивать « ».

У Санчо по ходу сезона возникли разногласия с главным тренером английской команды Эриком тен Хагом. Полузащитник не принимал участия в официальных матчах с 26 августа.

В 2021 году, когда Санчо переходил из дортмундского клуба в «Манчестер Юнайтед», сумма трансфера игрока оценивалась в 85 миллионов евро.

Детальную статистику выступлений футболиста можно посмотреть здесь.

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