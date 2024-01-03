Переход Санчо из «МЮ» обойдется «Боруссии» в 3 млн евро, включая плату за аренду и зарплату
«Боруссия» потратит 3 миллиона евро, чтобы вернуть Джейдона Санчо.
По информации журналиста Кристиана Фалька, указанная сумма будет включать в себя плату за аренду и расходы на зарплату 23-летнего вингера. Сообщалось, что часть оклада футболиста продолжит выплачивать «Манчестер Юнайтед».
У Санчо по ходу сезона возникли разногласия с главным тренером английской команды Эриком тен Хагом. Полузащитник не принимал участия в официальных матчах с 26 августа.
В 2021 году, когда Санчо переходил из дортмундского клуба в «Манчестер Юнайтед», сумма трансфера игрока оценивалась в 85 миллионов евро.
Детальную статистику выступлений футболиста можно посмотреть здесь.
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судя по цифрам, 3 млн. это малая часть зарплаты.
Он получает 17,6 млн евро в год , половина составит 8,8 млн. за полгода.
Конвертирует в фунты и манки платят 60% зп.
Гениальный ход от Вацке.
В ЛЧ Санчо будет нужен, а там опять отдых на скамье в МЮ.