Аталь за призыв к «черному дню для евреев» получил 8 месяцев тюрьмы условно и штраф 45000 евро

Призывавший к «черному дню для евреев» футболист получил условный тюремный срок.

Стал известен вердикт суда по делу защитника «Ниццы» и сборной Алжира Юсефа Аталя.

В октябре на фоне обострения на Ближнем Востоке футболист выложил видео, содержавшее призыв к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост. « » отстранила защитника. Затем ему было предъявлено обвинение в «разжигании расовой ненависти на почве религии». После ареста алжирца выпустили под залог 80 тысяч евро.

Сегодня суд в Ницце приговорил Аталя к 8 месяцам лишения свободы условно. Юсефа обязали выплатить штраф в размере 45 тысяч евро. Он также оплатит публикацию деталей вынесенного приговора в региональной ежедневной газете Nice-Matin и общенациональной газете Le Monde.

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