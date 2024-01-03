Аталь за призыв к «черному дню для евреев» получил 8 месяцев тюрьмы условно и штраф 45000 евро

Теги Ницца лига 1 Франция сборная Алжира по футболу Политика Юсеф Аталь деньги Футбол

Призывавший к «черному дню для евреев» футболист получил условный тюремный срок.

Стал известен вердикт суда по делу защитника «Ниццы» и сборной Алжира Юсефа Аталя.

В октябре на фоне обострения на Ближнем Востоке футболист выложил видео, содержавшее призыв к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост. «Ницца» отстранила защитника. Затем ему было предъявлено обвинение в «разжигании расовой ненависти на почве религии». После ареста алжирца выпустили под залог 80 тысяч евро.

Сегодня суд в Ницце приговорил Аталя к 8 месяцам лишения свободы условно. Юсефа обязали выплатить штраф в размере 45 тысяч евро. Он также оплатит публикацию деталей вынесенного приговора в региональной ежедневной газете Nice-Matin и общенациональной газете Le Monde.

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54 комментария
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легко отделался......
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Играй у себя в Алжире и призывай там. Нет, приперся вонять в Европу...
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Ответ mootoo
Комментарий скрыт
Вы правда не видите разницы между отказом пожать руку на соревнованиях и призывом в поддержку террористической атаки с кучей жертв "давайте же устроим им чёрный день" (евреям, русским, китайцам)?
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Справедливым наказанием была бы депортация на родину без права въезда в ЕС. Пусть переселяется в Сектор Газа, раз так нравятся палестинцы.
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Ответ Нейтральный критик
Комментарий скрыт
когда нибудь детки увидят разницу между свободой слова и оскорблением/призывом к насилию
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черный день - расизм
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Ответ Нейтральный критик
Комментарий скрыт
Свобода слова только в США есть, где ты можешь хоть со свастикой щеголять, хоть с портретом Бен Ладена. В Европе никакой свободы слова даже близко нет.
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Ответ It’s my life
Комментарий скрыт
Кстати да, у нас вон депутат предложил 20 процентов несогласных с Солнцеликим уничтожить....и ничего, или Адамка Кадыров, вообще героя получил.... Так что наш суд даже гуманнее получается, ну там правда всяких садят на год и дают статус террориста за аналитические статьи о взрыве на мосту, ну это так не считается....
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Мусульман там пару миллиардов, а организоваться и решить проблему Палестины так и не смогли, ограничившись, фактически, призывами и разговорами.
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Ответ Нейтральный критик
Комментарий скрыт
Никакой свободы для пособников террористов
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ЕС уже примерно понимает, что радикальный ислам представляет опасность для ее жителей. Осталось лишь начать что-то с этим делать.
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Заслуженный мастер спорта Республики Дагестан
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герой, езжай в Газу
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Ницца боролась за чемпионство, но у них то один товарищ чуть с моста не прыгнул, другой чушь несет всякую про Израиль. Вот и закончилась команда.
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Ответ deadjoker
Мусульман там пару миллиардов, а организоваться и решить проблему Палестины так и не смогли, ограничившись, фактически, призывами и разговорами.
2 кафе страбакса ещё разнесли
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Ответ Den-is
Аталь -важный игрок для Ниццы. Крутой игрок. А из-за политики поступают себе во вред.
Кто себе во вред поступает? Его суд Франции судил, а не Ницца лично. И не Ницца его призывала постить весь этот бред про черные дни.
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Газеты и сами рады небось такое опубликовать, с чего это он платить ещё должен.
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Ответ Pavel Harriss
когда нибудь детки увидят разницу между свободой слова и оскорблением/призывом к насилию
Так это не дети. У нас в целом моральный уровень упал.
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Ответ Jorge Sacristan
Вы правда не видите разницы между отказом пожать руку на соревнованиях и призывом в поддержку террористической атаки с кучей жертв "давайте же устроим им чёрный день" (евреям, русским, китайцам)?
у них скорее одно место порвётся, ежели они увидят тут разницу.
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Ответ Самый быстрый индиан
Передергивать надо тщательнее. А если посмотреть соцсети у всех этих "отказавшихся пожать руку" спортсменов, то непременно найдется и поддержка всякой неонацистской швали вроде "Азова", и прочее. Но кто из этих деятелей был привлечен к ответственности в Европе?
чё сегодня у Соловьева показывают?
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Ответ CIONTRO
А если бы, призвал к "черному дню для русских", то ничего ему и не было. Может скорее наоборот...
Не стоит переоценивать жизни людей. Национальность в большинстве случаев не имеет никакого значения! Хотя бывают исключения,немцев тоже по всему миру старались избегать.
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надо было реальных хотя бы полгода дать за призывы такие
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Ответ Мыкола
А кого-нибудь в европейских филиалах демократии набутылили за подобные призыву в сторону русских? Или это другое и понимать надо?))
Что вы заладили со своими русскими. Никто на руских не нападал. Среди евреев тоже много русских и наоборот
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Ответ Amp Amp
Тогда нужно депортировать всех любителей русского мира обратно в россию.
было бы весьма неплохо
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Ответ pashapavel
Не стоит переоценивать жизни людей. Национальность в большинстве случаев не имеет никакого значения! Хотя бывают исключения,немцев тоже по всему миру старались избегать.
Не нужно прикрываться красивой фразой про национальность, она показывает всё о человеке, с высоты даже 1000 тысячи лет это понятно
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Ответ Донован хозяин НБА
Справедливым наказанием была бы депортация на родину без права въезда в ЕС. Пусть переселяется в Сектор Газа, раз так нравятся палестинцы.
Тогда нужно депортировать всех любителей русского мира обратно в россию.
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Ответ Rumov
Играй у себя в Алжире и призывай там. Нет, приперся вонять в Европу...
Миллионы русских воняют по всему миру. Валите обратно к себе
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Ответ VMX1389
Кстати да, у нас вон депутат предложил 20 процентов несогласных с Солнцеликим уничтожить....и ничего, или Адамка Кадыров, вообще героя получил.... Так что наш суд даже гуманнее получается, ну там правда всяких садят на год и дают статус террориста за аналитические статьи о взрыве на мосту, ну это так не считается....
там вообще-то призывали атомную бомбу взорвать и ничего
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Ответ Клирик
Газеты и сами рады небось такое опубликовать, с чего это он платить ещё должен.
Тоже не понял
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Ответ stason79
черный день - расизм
Расизм+ антисемитизм = комбо 😃
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