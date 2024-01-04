«Реал» и «Жирона» лидируют в Ла Лиге после 1-го круга. «Атлетико» отстал на 10 очков

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Атлетик Ла Лига Жирона Футбол

После первого круга чемпионата Испании лидируют две команды.

«Реал» и «Жирона» набрали по 48 очков после 19 туров. Мадридцы расположились выше благодаря дополнительным показателям.

Третье место на данный момент занимает «Атлетико». Команда Диего Симеоне отстала на 10 очков.

На 4-й строчке идет «Барселона», у которой тоже 38 баллов, но есть игра в запасе (она пройдет 4 января). На 5-м месте – «Атлетик» с 35 очками после 18 игр.

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35 комментариев
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Не, вы как хотите, а я за Жирону
+53
-7
+46
Жирона красавцы конечн
Декласснули мчк и бус,теперь те будут бороться за топ 5)
+30
-12
+18
Хозяину ЛЛ будет нелегко затащить чемпионат,первый каталонский слишком хорош)
+24
-9
+15
Пришло время нашей барсе опуститься на 5 место и пропустить Атлетик.
+16
-3
+13
Ответ Танец Винисиуса
Как болельщик Реала не чуть не расстроюсь если Жирона станет чемпионом . Потрясающий футбол показывают .
Значит ты не болейщик Реала!
+17
-7
+10
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Не, вы как хотите, а я за Жирону
Повезло тебе) Я болею за Реал, поэтому не могу топить за Жирону.
+13
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+10
Ответ Homelender_666
Повезло тебе) Я болею за Реал, поэтому не могу топить за Жирону.
да можно и притопить немного)) Такие сказки только украшают любой чемпионат и весь футбол
+9
-2
+7
Темп набора очков феноменален для обоих клубов и если для Реала это как то ну вроде нормально еще выглядит, то для Жироны 48!!! очков после 1го круга прямо вообще ТОП, очень надеюсь что не сбавят обороты.
+5
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+4
С вероятностью 99% Реал заберет чемпионство. А так, удачи Жироне, молодцы.
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Ответ фк кабинет
Пришло время нашей барсе опуститься на 5 место и пропустить Атлетик.
Завтра будут в тройке
+5
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+4
Ответ войд
Жирона красавцы конечн Декласснули мчк и бус,теперь те будут бороться за топ 5)
Тебас: На порядковые мадридский и каталонский рассчитась!
Реал: первый мадридский
Жирона: первый каталонский
Атлетико: второй мадридский
Барселона: второй каталонский
+5
-2
+3
Если бы ставил, то на Реал не глядя. Гранды отстали, а Жирона не потянет оба круга в том же темпе - хотя буду рад ошибиться. Спасибо ей в любом случае за шорох.
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+1
Ответ Танец Винисиуса
Как болельщик Реала не чуть не расстроюсь если Жирона станет чемпионом . Потрясающий футбол показывают .
а чем потрясающий?
Играют довольно рахслябанно, куча провалов между линиями.
Не пойму, как столько очков набрали.
+4
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Надеюсь Цыганков скоро восстановится, Жирона будет выглядеть поуверенней, да и Довбик без кореша перестал забивать)
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Украинкий вратарь Реала, помешал Жироне выйти на первое место.
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Жирона жиреет на глазах🤯
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Ответ Dark.Babysitter
Завтра будут в тройке
Лишь бы только свежести хватило !
А то Анчелотти сегодня жаловался , что им нет ))
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Ответ Стив Стив
Надеюсь Цыганков скоро восстановится, Жирона будет выглядеть поуверенней, да и Довбик без кореша перестал забивать)
Ну-ну, первый матч без голов на отрезке. До этого 4 мяча в трех матчах. Цыгана там и рядом не было
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Ответ MachineGunKelly
Да нормально Играют по принципу "Вы забьете нам сколько сможете, мы - сколько захотим"
По бразильской системе же))
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Ответ Vakhore
а чем потрясающий? Играют довольно рахслябанно, куча провалов между линиями. Не пойму, как столько очков набрали.
Да нормально
Играют по принципу "Вы забьете нам сколько сможете, мы - сколько захотим"
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Как я и предсказывал, золото разыграют первые команды Мадрида и Каталонии.
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А Симеоне хорош. При 3-3 выпускает защитников. Вместо потенциальных трех очков получает 0. Получите, распишитесь
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Тот случай, когда даже болельщик сливочных порадуется за Жирону, если вдруг случится это суперчудо
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