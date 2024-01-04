«Реал» и «Жирона» лидируют в Ла Лиге после 1-го круга. «Атлетико» отстал на 10 очков

После первого круга чемпионата Испании лидируют две команды.

« » и « » набрали по 48 очков после 19 туров. Мадридцы расположились выше благодаря дополнительным показателям.

Третье место на данный момент занимает « ». Команда Диего Симеоне отстала на 10 очков.

На 4-й строчке идет « », у которой тоже 38 баллов, но есть игра в запасе (она пройдет 4 января). На 5-м месте – «Атлетик» с 35 очками после 18 игр.

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