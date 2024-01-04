«Реал» и «Жирона» лидируют в Ла Лиге после 1-го круга. «Атлетико» отстал на 10 очков
После первого круга чемпионата Испании лидируют две команды.
«Реал» и «Жирона» набрали по 48 очков после 19 туров. Мадридцы расположились выше благодаря дополнительным показателям.
Третье место на данный момент занимает «Атлетико». Команда Диего Симеоне отстала на 10 очков.
На 4-й строчке идет «Барселона», у которой тоже 38 баллов, но есть игра в запасе (она пройдет 4 января). На 5-м месте – «Атлетик» с 35 очками после 18 игр.
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Декласснули мчк и бус,теперь те будут бороться за топ 5)
Реал: первый мадридский
Жирона: первый каталонский
Атлетико: второй мадридский
Барселона: второй каталонский
Играют довольно рахслябанно, куча провалов между линиями.
Не пойму, как столько очков набрали.
А то Анчелотти сегодня жаловался , что им нет ))
Играют по принципу "Вы забьете нам сколько сможете, мы - сколько захотим"