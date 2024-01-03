Гасперини о 3:1 с «Сассуоло»: «Миранчук и де Кетеларе хорошо сыграли, особенно Алексей – он в хорошей форме»

Теги Аталанта серия А Италия Кубок Италии Джан Пьеро Гасперини Сассуоло Алексей Миранчук Шарль де Кетеларе Эмиль Хольм Футбол

Джан Пьеро Гасперини похвалил Алексея Миранчука после победы над «Сассуоло».

Российский полузащитник «Аталанты» забил и сделал голевой пас в матче Кубка Италии (3:1), а его одноклубник Шарль де Кетеларе набрал три очка по системе «гол+пас» (2+1).

«Оба сыграли очень хорошо. В особенности Миранчук, который уже проводил хорошие матчи и сейчас находится в хорошей форме. Я также рад за Хольма, он хорошо вписался в команду.

Де Кетеларе – отличный футболист, который легко адаптируется к любой роли. В этом смысле проблем с ним никогда не было. Сейчас он стал гораздо увереннее в себе, его кондиции улучшились.

Второй гол (де Кетеларе забил после паса Миранчука – прим. Sports.ru) очень хорош, в нем поучаствовали все нападающие. Мне это очень понравилось», – сказал главный тренер «Аталанты».

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21 комментарий
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"Алексей в хорошей форме, он уже готов выходить и играть три минуты"
Гасперини.
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Не знаю даже, как не сломаться ментально, когда ты выходишь, хорошо играешь, забиваешь, ассистируешь, тренер тебя хвалит, а нас следующий матч ты снова на скамейке. И так без конца
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«Теперь осилит 3,5 минут…»
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Ответ JohnnyMulka
Комментарий скрыт
Что ты за ересь несёшь вообще? Я то думал главная цель у команд - побеждать. А побеждать возможно только, когда на поле играют все лучшие футболисты. Но оказывается правильно лучших футболистов держать постоянно на скамейке, чтобы из них получились великие футболисты?!)))
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Значит следующая игра будет на скамейке
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«Алексей провёл хороший матч, поэтому заслужил отдых, следующие матчи он посидит»
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Я заметил, что очень хорошая связка образовалась де Кетеларе - Миранчук. Обоим бы летом в Милан. Одному - вернуться, второму - перейти
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Надо ждать по пол сезона чтобы сыграть у старика 10-15 рванных матча, набрать свои 7-10 очков по системе гол+пас и быть довольным? Нет! Думаю ему надо уходить. Старик самодур и по любому выдавит из команды Пашалича, Муриэля и Миранчука. Как он уже сделал это с Сапатой. Хотя Саапата лучше любого из ныне играющих нападающих Аталанты.
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Это к вопросу о тех, что пишут, что надо валить из РПЛ при первой возможности. Уходить, если только к тому тренеру, которому ты нужен.
Алексей просто потерял кучу времени. Жаль его
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Он в отличной форме и сыграл хорошо, поэтому ближайшие несколько матчей он не выйдет даже на замену.
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Представляю как Гасперини даст Лехе установку на следующий матч: устрой им ад, порви их, веди игру… у тебя целых 5 минут
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Миранчук наиграл на выход на замену в на 10 минут в следующем матче сериала, респект
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Дед снова принял таблетки
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…но выпускать его регулярно я конечно же не буду. А вот мариновать и выпускать на 90+ минуте самое то!
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Да ладно?!
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Рекламу делают специально - еще осталось 11 дней что бы его продать и выручить хоть какие то деньги
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Жалко ДаКаталар не в Интере
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Бежать надо Алексею от старого маразматика
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Предарендная подготовка от Гасперини. Обычно старец на персоналии не переходит. Кателаре то никуда не денется - он сам в аренде. А вот Леху и шведа могут попытаться слить в аренду. Рад буду ошибиться конечно. Но не верю я деду)) Хотя, по мне, гнать надо одного Муриэля. Причем, с концами))
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Поэтому следующий матч Алексей проведет на скамейке, добавил Гаспирини
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