Гасперини о 3:1 с «Сассуоло»: «Миранчук и де Кетеларе хорошо сыграли, особенно Алексей – он в хорошей форме»

Джан Пьеро Гасперини похвалил Алексея Миранчука после победы над «Сассуоло».

Российский полузащитник «Аталанты» забил и сделал голевой пас в матче Кубка Италии (3:1), а его одноклубник Шарль де Кетеларе набрал три очка по системе «гол+пас» (2+1).

«Оба сыграли очень хорошо. В особенности , который уже проводил хорошие матчи и сейчас находится в хорошей форме. Я также рад за , он хорошо вписался в команду.

Де Кетеларе – отличный футболист, который легко адаптируется к любой роли. В этом смысле проблем с ним никогда не было. Сейчас он стал гораздо увереннее в себе, его кондиции улучшились.

Второй гол (де Кетеларе забил после паса Миранчука – прим. Sports.ru) очень хорош, в нем поучаствовали все нападающие. Мне это очень понравилось», – сказал главный тренер «Аталанты».

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