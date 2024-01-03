Косторная о дизайнере Куклычевой: «Могу сказать только, что мы с Куницей не хотим собирать куски костюма со льда в конце программы»

Алена Косторная указала на недостатки костюма от дизайнера Алены Куклычевой.

Сегодня Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с чемпионкой Европы по фигурному катанию Косторной, упомянув о неоплаченных костюмах.

«На заборе тоже много что написано. Могу сказать только, что мы с Георгием (Куницей) не хотим собирать куски костюма со льда в конце программы», – сказала спортсменка.

Ранее во время проката программы Косторной и Куницы на открытии катка Евгения Плющенко в Москве с платья фигуристки на лед несколько раз падали перья.

Дизайнер Куклычева: «Косторная обманула и подставила перед другими. Талантливые дизайнеры работали над костюмами, просто за пост в ее аккаунте. И не получили этого!»