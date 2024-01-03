Косторная о дизайнере Куклычевой: «Могу сказать только, что мы с Куницей не хотим собирать куски костюма со льда в конце программы»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Алена Косторная указала на недостатки костюма от дизайнера Алены Куклычевой.

Сегодня Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с чемпионкой Европы по фигурному катанию Косторной, упомянув о неоплаченных костюмах.

«На заборе тоже много что написано. Могу сказать только, что мы с Георгием (Куницей) не хотим собирать куски костюма со льда в конце программы», – сказала спортсменка.

Ранее во время проката программы Косторной и Куницы на открытии катка Евгения Плющенко в Москве с платья фигуристки на лед несколько раз падали перья.

Дизайнер Куклычева: «Косторная обманула и подставила перед другими. Талантливые дизайнеры работали над костюмами, просто за пост в ее аккаунте. И не получили этого!»

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100 комментариев
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Аленушка, ты оплати соревновательные костюмы, от которых ничего не отваливалось, а с перьями решайте уж сами, кому и что вы там должны-не должны
+70
-6
+64
Ответ V_k
— Алена Косторная не оплатила ряд костюмов для короткой и произвольной программ, в которых она уже выступает. На чемпионате России она была в комбинезонах, а в короткой программе уже поменяла, они были от другого дизайнера. То есть эти костюмы уже не нужны ей в принципе. Это могут подтвердить четыре других дизайнера, которые работали над костюмами. Также Алена выступала в моих костюмах в шоу. Была договоренность, что она вернет их. Часть она вернула, часть еще нет. Это другая история. А на соревнования мы шили ей костюмы за деньги, она еще на прокатах выходила в них. — Какая задолженность Косторной перед вами? — 240 тысяч (рублей). Все было оформлено официально, был выставлен счет, есть соответствующие документы.
— И она не собирается погашать этот долг?
— Последнее сообщение от нее: «Я вам ничего не должна». Может, она считает, что федерация должна платить за нее, не знаю. Также Косторная должна отдать мне костюм черного лебедя, но сказала мне, что он нужен ей до 10 января. «Пока он мне нужен, я не отдам», сказала. После всего этого я сообщила ей, что прекращаю с ней сотрудничество, нужно вернуть костюмы. Ей уже сшили нового лебедя, и мой костюм ей уже не нужен.
Мне хотелось бы решить этот вопрос непублично, но иначе не получилось, раз Алена ответила, что ничего не должна мне. И над этими костюмами работала не только я, но и другие дизайнеры. Мне нет смысла хайповать, как будто мне заняться нечем, — сказала Куклычева «Матч ТВ».
+39
0
+39
— Алена Косторная не оплатила ряд костюмов для короткой и произвольной программ, в которых она уже выступает. На чемпионате России она была в комбинезонах, а в короткой программе уже поменяла, они были от другого дизайнера. То есть эти костюмы уже не нужны ей в принципе. Это могут подтвердить четыре других дизайнера, которые работали над костюмами.
Также Алена выступала в моих костюмах в шоу. Была договоренность, что она вернет их. Часть она вернула, часть еще нет. Это другая история. А на соревнования мы шили ей костюмы за деньги, она еще на прокатах выходила в них.
— Какая задолженность Косторной перед вами?
— 240 тысяч (рублей). Все было оформлено официально, был выставлен счет, есть соответствующие документы.
+37
-1
+36
Ответ Ольга
Откуда вы знаете, что сроки оплаты прошли? Куклачева писала, только что надеяться, что им заплатят.
Слушайте, ну вы серьезно что ли? Какие сроки оплаты при заказе работы в ателье? При получении готового наряда. Вы реально думаете, что Куклычева сказала: вы катайтесь до конца сезона, а потом оплачивайте, так и быть. Бог с ней с инфляцией, ростом цен на ткани и фурнитуру. Мне не к спеху.

У меня сестра шьет, даже верхнюю одежду, включая меховые жилеты и шубы. Ни разу не видела, чтобы она получала гонорар через несколько месяцев с клиента.
+25
-3
+22
Ответ Блинчик
Я почитал, что пишут обе стороны, и вот моё авторитетное мнение. Куклычёва руками своих подмастерьев согласилась нашить Косторной кучу костюмов без заключения договора, под честное слово, что та её прорекламирует. Куклычёва рассчитывала, что после рекламы, к ней повалят толпы клиентов с заказами и заплатят за себя и за Косторку. Но Косторной не понравилось качество, и она кинула дизайнера, пользуясь тем, что договора заключено не было. Подмастерья требуют с Куклычёвой зарплату, а новых клиентов нет или мало, и они не могут компенсировать убытки. В суд Куклычёвой идти не с чем, так как договора с Косторной у неё нет, и единственное, что ей остаётся - поносить Косторную в интернете и портить ей репутацию. В общем, Косторная и Куклычёва друг друга стоят. Хотя, конечно, Косторной надо заплатить Куклычёвой за работу деньгами, раз не хочет рекламировать её низкокачественное тряпьё, которое разваливается на ходу. Всё-таки человек тратил время своё и чужое, тратил материалы.
Куклычёва говорит, что это платье лебедя ей Алёна не возвращает, хотя его раскритиковала, и ей уже пошили новое. Говорит, до 10го оно Алёне нужно зачем-то, вместе с венками и коронами, с чем Куклычёва не согласна. Ну, и 240 тысяч за соревновательные костюмы якобы не заплатила...
Так, по мелочи, короче 😜
+24
-2
+22
Этот костюм плохой, но я его не отдам, с этих всё сыпется - но мы будем в них выступать, а платить не будем. Пошей нам ещё 8 костюмов бесплатно, сезон-другой в них повыступаем, а там решим, достойны ли они хоть поста в инсте.
+28
-6
+22
А вот это уже серьёзно, кинуть с оплатой.
Судя по ответу Алёны, это правда.
Пора перестать быть "девочкой, такой девочкой".
+23
-3
+20
Ответ Ольга
Откуда вы знаете, что сроки оплаты прошли? Куклачева писала, только что надеяться, что им заплатят.
Матч уже спросил у неё, скоро на спортс ру полный комментарий должен появится, Алёна должна 240К за платья
+18
-2
+16
Вроде бы речь шла о неоплаченных соревновательных костюмах, а за костюмы для шоу были обещаны просто посты в соцсетях. И сделать это совершенно несложно. Даже если упали два-три пера. Люди работали.
+20
-4
+16
Я почитал, что пишут обе стороны, и вот моё авторитетное мнение.
Куклычёва руками своих подмастерьев согласилась нашить Косторной кучу костюмов без заключения договора, под честное слово, что та её прорекламирует. Куклычёва рассчитывала, что после рекламы, к ней повалят толпы клиентов с заказами и заплатят за себя и за Косторку. Но Косторной не понравилось качество, и она кинула дизайнера, пользуясь тем, что договора заключено не было. Подмастерья требуют с Куклычёвой зарплату, а новых клиентов нет или мало, и они не могут компенсировать убытки. В суд Куклычёвой идти не с чем, так как договора с Косторной у неё нет, и единственное, что ей остаётся - поносить Косторную в интернете и портить ей репутацию.
В общем, Косторная и Куклычёва друг друга стоят. Хотя, конечно, Косторной надо заплатить Куклычёвой за работу деньгами, раз не хочет рекламировать её низкокачественное тряпьё, которое разваливается на ходу. Всё-таки человек тратил время своё и чужое, тратил материалы.
+28
-13
+15
Ответ Anneta28
Для начала, неплохо бы увидеть договор, до какого числа должна быть произведена оплата.
ну, уж точно не течение трех-четырех месяцев по окончании работы, когда вы весь сезон откатались в этих костюмах. Вы лично в какие сроки оплачиваете работу швей в ателье с момента получения заказа? думаю, в день его получения, а не полгода спустя.
+18
-3
+15
Ответ Мороженко
Почему Косторная должна рекламировать платья, которые должны вернуть, и с которых сыпятся перья? А за КП и ПП платить. Получается платья вернуть, а рекламу за них сделать? Да ещё и такие платья, после которых можно в больнице оказаться
Пусть рекламирует 7, с которых ничего не сыпется. А почему она не должна их рекламировать, если была договоренность, что реклама будет и на этих условиях ей дали костюмы, например, вместо оплаты аренды деньгами?
+22
-7
+15
Ответ Anneta28
Комментарий скрыт
"Это Алена сделала имя этой портнихе"

Что за привычка в угоду любимым фигуристкам принижать людей всех остальных профессий? Я понимаю, для поклонников фигуристки настоящие богини в прямом и переносном смысле, но портниха тоже человек
+16
-1
+15
Ответ Anneta28
Т.е. если вам сошьют платье, от которого в самый торжественный момент отвалится юбка, на глазах у всех присутствующих, вы тоже накатаете благодарственный пост? Ну а чё, люди ведь работали...
К тому же народ тут пишет, что костюмы с отваливающимися перьями Алена пока не возвращает, они ей еще ненадолго нужны))
+11
0
+11
Ответ Anneta28
Комментарий скрыт
Теперь швею договорённость в духе "я точно отдам потом" устраивать перестала, возможно, потмоу что вип-клиент сменил дизайнера и быть таковым перестал. В этом случае закрыть долги просит любой предыдущий поставщик услуг выставляя полный счет, не дожидаясь истечения сроков договора.
+11
0
+11
Слово пацанки: куски костюма на льду
+11
0
+11
Ответ Anneta28
Комментарий скрыт
Вы молодец. Это называется - кидалово. Вы получили костюмы? Получили. Вы откатали в них сезон? Откатали. Почему вы не хотите оплатить чужую работу/ услуги? Разве вы и Косторная - занимаетесь вопросами налогов? Это вроде бы вопрос чужих компетенций.
+11
0
+11
Ответ V_k
— И она не собирается погашать этот долг? — Последнее сообщение от нее: «Я вам ничего не должна». Может, она считает, что федерация должна платить за нее, не знаю. Также Косторная должна отдать мне костюм черного лебедя, но сказала мне, что он нужен ей до 10 января. «Пока он мне нужен, я не отдам», сказала. После всего этого я сообщила ей, что прекращаю с ней сотрудничество, нужно вернуть костюмы. Ей уже сшили нового лебедя, и мой костюм ей уже не нужен. Мне хотелось бы решить этот вопрос непублично, но иначе не получилось, раз Алена ответила, что ничего не должна мне. И над этими костюмами работала не только я, но и другие дизайнеры. Мне нет смысла хайповать, как будто мне заняться нечем, — сказала Куклычева «Матч ТВ».
Ну вот это уже что-то проясняет.
+10
0
+10
Ответ Anneta28
Т.е. если вам сошьют платье, от которого в самый торжественный момент отвалится юбка, на глазах у всех присутствующих, вы тоже накатаете благодарственный пост? Ну а чё, люди ведь работали...
Два пера и падение юбки - не очень себе сравнение. В таком случае, Алена должна была связаться с дизайнером и прояснить ситуацию. Но она не сочла нужным. Это похоже на Алену.
+14
-5
+9
ну спортс... ну как так? где мастера заголовка?
надо было так: с косторной полетели перья.
+8
0
+8
Ответ Black&White
Серьезно, как можно шить костюмы за 95 тысяч для фигуристов, когда они могут получить травму из-за отвалившихся частей? Я так понимаю, в случае жестких падений, у этого «дизайнера» никакой ответственности.
А вот надо заключать договор, в котором будут прописаны стоимость, гарантии и санкции за плохое качество.
+8
0
+8
Очередная демонстрация дурного характера Аленки.
+16
-9
+7
Куклычёва просила рекламу её платьев? Ну вот, Алёнка их прорекламировала. Всё честно:)
+22
-15
+7
Вспомнилось интервью с Рябенко. Не всем нравятся её костюмы, хотя, скорее всего хейтеры Тутберидзе, по инерции переносят негатив на дизайнера, работающего с ней. При этом красное пальто из СШ Липницкой, Чёрный лебедь и Пачка Загитовой, Парфюмер Щербаковой, многие другие известные костюмы были пошиты именно Рябенко. Кстати Косторной она шила костюмы к Ангелу и Сумеркам.
Так вот, из того интервью запомнилось то, что Рябенко особенно тщательно работает над креплением блесток, стразов и прочих деталей костюмов, поскольку она не может допустить того, что бы эти детали во время проката отвалились, и фигурист получил бы штрафной балл по её вине.
Независимо от того, нравятся или не нравятся её костюмы, это позиция профессионального дизайнера, хорошо понимающего свою задачу.
Если Куклычева это та, которая шила для Саши Трусовой, в бытность её у Плющенко, то насколько я помню, до Трусовой она не работала с фигуристами. Т.е. вполне возможно, что специфику костюмов для фигурного катания она не до конца понимает.
+7
-1
+6
Да, но нужно объясниться, а не отмалчиваться или избегать общения, так что тебя "разыскивают" с помощью постов в интернете.
+9
-3
+6
Когда от платья отваливаются перья - это нехорошо. Значит ли это, что не надо платить вообще ни за какие платья у мастера и не возвращать чужой реквизит? Ещё и пнуть её этими перьями вместо оплаты долга. Некрасиво как-то...
+7
-1
+6
Ответ Леди Брэкнелл
Ну вот судите сами что происходит во второй половине программы, нормально ли это? https://t.me/teamkostornaia_kostonation/5537
5 перьев вылетело.... опасно для фигуристов. Костюм, кстати, очень красивый. В любом случае, Алене надо было решать проблемы тет-а-тет, сразу предъявлять претензии, и обьясниться, кто кому что должен. А не отмахиваться, как от назойливой мухи. И я так понимаю, костюм не единственный, речь шла о нескольких.
+6
0
+6
Серьезно, как можно шить костюмы за 95 тысяч для фигуристов, когда они могут получить травму из-за отвалившихся частей? Я так понимаю, в случае жестких падений, у этого «дизайнера» никакой ответственности.
+17
-12
+5
Для Косторной тоже никто не возмется шить платье,она ненадёжный человек
+10
-5
+5
Ответ Ягун Ягунини
Вспомнилось интервью с Рябенко. Не всем нравятся её костюмы, хотя, скорее всего хейтеры Тутберидзе, по инерции переносят негатив на дизайнера, работающего с ней. При этом красное пальто из СШ Липницкой, Чёрный лебедь и Пачка Загитовой, Парфюмер Щербаковой, многие другие известные костюмы были пошиты именно Рябенко. Кстати Косторной она шила костюмы к Ангелу и Сумеркам. Так вот, из того интервью запомнилось то, что Рябенко особенно тщательно работает над креплением блесток, стразов и прочих деталей костюмов, поскольку она не может допустить того, что бы эти детали во время проката отвалились, и фигурист получил бы штрафной балл по её вине. Независимо от того, нравятся или не нравятся её костюмы, это позиция профессионального дизайнера, хорошо понимающего свою задачу. Если Куклычева это та, которая шила для Саши Трусовой, в бытность её у Плющенко, то насколько я помню, до Трусовой она не работала с фигуристами. Т.е. вполне возможно, что специфику костюмов для фигурного катания она не до конца понимает.
Да, а потом обиделась на критику и прилюдно рассказала и про то, что Саше (девушке 15 лет!) самые маленькие чашечки большие и что ноги накачанные скрывать надо было. Мерзенькая тетка. Косторная ей имя сделала, как ни крути, а про деньги, скоре всего, договоренность была с шоу отдать
+5
0
+5
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