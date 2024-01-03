Косторная о дизайнере Куклычевой: «Могу сказать только, что мы с Куницей не хотим собирать куски костюма со льда в конце программы»
Алена Косторная указала на недостатки костюма от дизайнера Алены Куклычевой.
Сегодня Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с чемпионкой Европы по фигурному катанию Косторной, упомянув о неоплаченных костюмах.
«На заборе тоже много что написано. Могу сказать только, что мы с Георгием (Куницей) не хотим собирать куски костюма со льда в конце программы», – сказала спортсменка.
Ранее во время проката программы Косторной и Куницы на открытии катка Евгения Плющенко в Москве с платья фигуристки на лед несколько раз падали перья.
Дизайнер Куклычева: «Косторная обманула и подставила перед другими. Талантливые дизайнеры работали над костюмами, просто за пост в ее аккаунте. И не получили этого!»
— Последнее сообщение от нее: «Я вам ничего не должна». Может, она считает, что федерация должна платить за нее, не знаю. Также Косторная должна отдать мне костюм черного лебедя, но сказала мне, что он нужен ей до 10 января. «Пока он мне нужен, я не отдам», сказала. После всего этого я сообщила ей, что прекращаю с ней сотрудничество, нужно вернуть костюмы. Ей уже сшили нового лебедя, и мой костюм ей уже не нужен.
Мне хотелось бы решить этот вопрос непублично, но иначе не получилось, раз Алена ответила, что ничего не должна мне. И над этими костюмами работала не только я, но и другие дизайнеры. Мне нет смысла хайповать, как будто мне заняться нечем, — сказала Куклычева «Матч ТВ».
Также Алена выступала в моих костюмах в шоу. Была договоренность, что она вернет их. Часть она вернула, часть еще нет. Это другая история. А на соревнования мы шили ей костюмы за деньги, она еще на прокатах выходила в них.
— Какая задолженность Косторной перед вами?
— 240 тысяч (рублей). Все было оформлено официально, был выставлен счет, есть соответствующие документы.
У меня сестра шьет, даже верхнюю одежду, включая меховые жилеты и шубы. Ни разу не видела, чтобы она получала гонорар через несколько месяцев с клиента.
Так, по мелочи, короче 😜
Судя по ответу Алёны, это правда.
Пора перестать быть "девочкой, такой девочкой".
Куклычёва руками своих подмастерьев согласилась нашить Косторной кучу костюмов без заключения договора, под честное слово, что та её прорекламирует. Куклычёва рассчитывала, что после рекламы, к ней повалят толпы клиентов с заказами и заплатят за себя и за Косторку. Но Косторной не понравилось качество, и она кинула дизайнера, пользуясь тем, что договора заключено не было. Подмастерья требуют с Куклычёвой зарплату, а новых клиентов нет или мало, и они не могут компенсировать убытки. В суд Куклычёвой идти не с чем, так как договора с Косторной у неё нет, и единственное, что ей остаётся - поносить Косторную в интернете и портить ей репутацию.
В общем, Косторная и Куклычёва друг друга стоят. Хотя, конечно, Косторной надо заплатить Куклычёвой за работу деньгами, раз не хочет рекламировать её низкокачественное тряпьё, которое разваливается на ходу. Всё-таки человек тратил время своё и чужое, тратил материалы.
Что за привычка в угоду любимым фигуристкам принижать людей всех остальных профессий? Я понимаю, для поклонников фигуристки настоящие богини в прямом и переносном смысле, но портниха тоже человек
надо было так: с косторной полетели перья.
Так вот, из того интервью запомнилось то, что Рябенко особенно тщательно работает над креплением блесток, стразов и прочих деталей костюмов, поскольку она не может допустить того, что бы эти детали во время проката отвалились, и фигурист получил бы штрафной балл по её вине.
Независимо от того, нравятся или не нравятся её костюмы, это позиция профессионального дизайнера, хорошо понимающего свою задачу.
Если Куклычева это та, которая шила для Саши Трусовой, в бытность её у Плющенко, то насколько я помню, до Трусовой она не работала с фигуристами. Т.е. вполне возможно, что специфику костюмов для фигурного катания она не до конца понимает.