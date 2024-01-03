Дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с Аленой Косторной

Теги сборная России пары Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с чемпионкой Европы по фигурному катанию Аленой Косторной.

Об этом сама дизайнер сообщила в соцсетях.

«Это последняя работа для Алены Косторной. Я прекратила сотрудничество с ней в новом году по ряду причин», – написала Куклычева и приложила скриншот переписки, в которой говорится о неоплаченных костюмах.

С нынешнего сезона Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей. В декабре они заняли девятое место на чемпионате России.

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162 комментария
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Это ж как надо довести, чтобы дизайнер аж в соцсетях выложила все.
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+76
Ответ Ольга Ив
А переписку выставлять то зачем?
Видимо чтобы таким образом деньги за работу получить
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Для странных людей, вопрошающих: "А зачем?"
Возможно, что обнародование переписки - это последняя возможность получить оплату. Ведь если Косторная не хочет получить "черную метку", то у нее еще есть вариант оплатить и объяснить, что это была "случайность" - так по крайней мере часть репутации сохранит. А если она и этого не сделает, то вряд ли с ней захочет сотрудничать кто-то еще, никому не нужен клиент, который может запросто на бабки кинуть.
Кстати, был случай, когда только угроза "ославить" в соц.сетях помогла мне вернуть деньги. А до этого недобросовестный исполнитель два года кормил завтраками, что скоро доделает работу.
+63
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+59
Алёна, ну это уж совсем некрасиво, за платья не платить...
+39
-4
+35
Ответ Ostinato
Это ж как надо довести, чтобы дизайнер аж в соцсетях выложила все.
Так бременских музыкантов они катали в в том году на ёлках. Видимо год терпела, так и не дождалась
+32
-3
+29
Ответ NataliaB.3003
Комментарий скрыт
А давайте вам за вашу работу тоже платить не будут?) Вы же не станете мелочится и требовать оплату за свой труд, верно?)
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-4
+25
Не знаю подробностей ситуации, но если Алёна не заплатила за костюмы, то это очень не красиво, ибо это и материалы, и ручная работа. Алене нужно заплатить за работу человека и извиниться
+27
-2
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Ответ NataliaB.3003
Комментарий скрыт
Мелочно? Она живет со своего ремесла. Раз после стольких лет сотрудничества дошло до подобной публикации, значит долги там висят давно, и конфликт перешел в терминальную стадию.
+27
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Вот это удар по репутации, конечно (
+27
-4
+23
Ответ Мороженко
Комментарий скрыт
И что ,дизайнер должна свои деньги за костюмы Косторки выкладывать?С чего это?
+27
-5
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О как.Косторке уже на платья не хватает,настолько обеднела?
+27
-9
+18
Ну фсе, носить теперь Аленке платья от мамы Сони Муравьевой на шоу. И будут они в собственности Яны по контракту западного образца.
+23
-6
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Наверное, каждый, кто был занят в работах на заказ хоть раз нарывался на такого клиента, который вроде уси-пуси какой хорошенький человек, а потом перестает оплачивать заказы, кормя завтраками. К сожалению, зачастую такие люди не платят как раз до тех пор, пока их поступки на публику не вынесут. Так что только по предоплате работать надо.
+18
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+17
Ответ Мороженко
Комментарий скрыт
Если человек игнорит сообщения и морозится, дизайнеру что делать? И чем Косторная её прославила, нашли селебу тоже мне
+20
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+15
Ответ Hiro Nakamura
Алёна, ну это уж совсем некрасиво, за платья не платить...
Алена, думала, что ей ещё должны платить за рекламу этого модельера, ведь она до сих пор думает, что мировая звезда.
+18
-4
+14
Ответ REA-13
Для странных людей, вопрошающих: "А зачем?" Возможно, что обнародование переписки - это последняя возможность получить оплату. Ведь если Косторная не хочет получить "черную метку", то у нее еще есть вариант оплатить и объяснить, что это была "случайность" - так по крайней мере часть репутации сохранит. А если она и этого не сделает, то вряд ли с ней захочет сотрудничать кто-то еще, никому не нужен клиент, который может запросто на бабки кинуть. Кстати, был случай, когда только угроза "ославить" в соц.сетях помогла мне вернуть деньги. А до этого недобросовестный исполнитель два года кормил завтраками, что скоро доделает работу.
ну да, видимо для Куклычевой эта огласка - последний рычаг воздействия! Косторная очевидно должна ей денег, но не платит и шоу-костюмы не отдает. С какого ей надо это прощать? Не перестает удивлять как же быстро Косторка умудряется разрушать все вокруг себя... Еще в мае прошлого года Куклычева давала восторженное интервью о начале плотного сотрудничества с 2К, о подготовке костюмов для пары, смешно рассказывала как Алена "подсунула" ей для обшива и своего Гошу, но вот не прошло и года, как говорится. Какая же все-таки Косторная взбалмошная девица! Интересно как долго продержится пара Косторная/Куница, при чем во всех смыслах
+15
-2
+13
Косторная рассчитывала выиграть гран-при и ЧР и призовыми расплатиться, но судьи подвели. Не оправдали надежд 😂😂😂
+23
-10
+13
Ответ NataliaB.3003
Ну подождите, я не про это же писала. Пусть требует, раз ей не заплатили, я с вами согласна. Зачем привлекать внимание к этому инциденту через соцсети ? Чтобы спортсменку опозорить? Я только так это вижу.
>Зачем привлекать внимание к этому инциденту через соцсети ?

Очевидно потому, что других вариантов не осталось. Просто так многолетнее сотрудничество подобным образом не заканчивают.
+14
-2
+12
А почему для шоу Плюща Алёна сама платья шьет?
+16
-5
+11
Ответ flyhigh
А почему для шоу Плюща Алёна сама платья шьет?
Может так в контракте западного образца прописано? А может все деньги ушли на оплату "самой дорогой фигуристки на Земле", остальные сами-сами. Но к Рудковским вопросики.
+16
-6
+10
Ждем ответку от Алены.. запасаемся попкорном.
Не нравится мне эта Куклычева… но и Алена тот еще подарок)
+18
-8
+10
Косторная- кому я что-то должна, всем прощаю...
+12
-2
+10
Ответ Леди Брэкнелл
Эта та, которая рассказывала про Трусову и ее чашечки?
Вот запомнилось, что дизайнер эта не самая приятная женщина - на всю страну сказать гадости про фигуру молодой девочки. Поэтому и эта история, озвученная с одной стороны, пока вызывает вопросы
+13
-4
+9
Ответ Беглый*
Комментарий скрыт
Она не заплатила за работу, не вернула данное на время, а виноват кто-то другой? Кто?
+11
-2
+9
Утром деньги- вечером стулья.
Вечером деньги-утром стулья.
И ничья репутация не пострадает.
+10
-1
+9
Ого
+10
-1
+9
Ответ Татьяна Попова
Потому что все было на уровне устных договоренностей. И похоже, что Алена вовремя не успела передать и оплатить костюмы.
Ну я гадать не буду, тут как бы нужно полностью переписку читать или услышать что Алена скажет. Ясно, что любители Алены будут ее защищать, а нелюбители обвинять, не зная ничего. А мне интересно что там на самом деле.
+9
-1
+8
Ответ Мороженко
Комментарий скрыт
Так видимо не получается лично..
Ну щас Аленка ответку настрочит, почитаем)
+10
-2
+8
Эта та, которая рассказывала про Трусову и ее чашечки?
+17
-9
+8
А переписку выставлять то зачем?
+31
-24
+7
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