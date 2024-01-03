Дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с Аленой Косторной

Дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с чемпионкой Европы по фигурному катанию Аленой Косторной.

Об этом сама дизайнер сообщила в соцсетях.

«Это последняя работа для Алены Косторной. Я прекратила сотрудничество с ней в новом году по ряду причин», – написала Куклычева и приложила скриншот переписки, в которой говорится о неоплаченных костюмах.

С нынешнего сезона Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей. В декабре они заняли девятое место на чемпионате России.