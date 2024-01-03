Дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с Аленой Косторной
Дизайнер Алена Куклычева прекратила сотрудничество с чемпионкой Европы по фигурному катанию Аленой Косторной.
Об этом сама дизайнер сообщила в соцсетях.
«Это последняя работа для Алены Косторной. Я прекратила сотрудничество с ней в новом году по ряду причин», – написала Куклычева и приложила скриншот переписки, в которой говорится о неоплаченных костюмах.
С нынешнего сезона Косторная выступает в парном катании с Георгием Куницей. В декабре они заняли девятое место на чемпионате России.
Возможно, что обнародование переписки - это последняя возможность получить оплату. Ведь если Косторная не хочет получить "черную метку", то у нее еще есть вариант оплатить и объяснить, что это была "случайность" - так по крайней мере часть репутации сохранит. А если она и этого не сделает, то вряд ли с ней захочет сотрудничать кто-то еще, никому не нужен клиент, который может запросто на бабки кинуть.
Кстати, был случай, когда только угроза "ославить" в соц.сетях помогла мне вернуть деньги. А до этого недобросовестный исполнитель два года кормил завтраками, что скоро доделает работу.
Очевидно потому, что других вариантов не осталось. Просто так многолетнее сотрудничество подобным образом не заканчивают.
Не нравится мне эта Куклычева… но и Алена тот еще подарок)
Вечером деньги-утром стулья.
И ничья репутация не пострадает.
Ну щас Аленка ответку настрочит, почитаем)