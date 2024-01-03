«Дуде стоит дудеть, а не в шахматы играть». Валуев о польском гроссмейстере, не пожавшем руку россиянину

Николай Валуев дал совет польскому шахматисту, не пожавшему руку россиянину.

С 26 по 30 декабря в Самарканде (Узбекистан) проходил чемпионат мира по быстрым шахматам. Перед началом одной из партий поляк Ян-Кшиштоф Дуда отказался от рукопожатия с россиянином Денисом Хисматуллиным.

«Кому этот поляк сделал в итоге кукиш? Себе любимому и русофобской Польше. Дуде стоит дудеть, а не в шахматы играть», – заявил депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Валуев.