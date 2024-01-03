«Дуде стоит дудеть, а не в шахматы играть». Валуев о польском гроссмейстере, не пожавшем руку россиянину

Теги Николай Валуев Денис Хисматуллин чемпионат мира по быстрым шахматам Ян-Кшиштоф Дуда Шахматы

Николай Валуев дал совет польскому шахматисту, не пожавшему руку россиянину.

С 26 по 30 декабря в Самарканде (Узбекистан) проходил чемпионат мира по быстрым шахматам. Перед началом одной из партий поляк Ян-Кшиштоф Дуда отказался от рукопожатия с россиянином Денисом Хисматуллиным.

«Кому этот поляк сделал в итоге кукиш? Себе любимому и русофобской Польше. Дуде стоит дудеть, а не в шахматы играть», – заявил депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Валуев.

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47 комментариев
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В польском языке «валить» = рукоблудить. Валуеву лучше этим и заниматься, а не в Госдуме сидеть.
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Вот и главный шахматный эксперт высказался
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Валуев, застрял на школьном уровне, там из фамилий кликухи делали, пытаясь обидеть.
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Как раз сегодня нянек смотрел «ты же дворецкий - вот и сиди во дворе»)
Хмм, какое слово тут правила нарушает?)
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Высказался арлекин, который слона назовёт офицером, а коня лошадью. Человек явно не в теме, но высказаться необходимо. Иди по груше постучи.
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Дуде - дудеть, Валуеву - валить, детям - мороженое, бабе - цветы
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Дуда будет дуть, дуть будет Дуда
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Это он, типа, пошутил так, доволен собой...
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Сразу чувствуется высокий слог депутата
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Конечно этот поступок Дуде не красит мягко говоря.
Но почему такие персонажи как этот считают неприемлемым то что Дуда не пожал руку, и в то же время совсем нормальным оскорблять его и целую страну?..
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" дуде-дудеть, свинову-хрюкать, варану-шипеть " Джейсон Стэтхэм
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"Если он меня прикончит матом
Так я его через бедро с захватом
Или ход конëм по голове".
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О, главный шахматист России отметился.
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Ответ Руслан Мухамадиев
Если Польша - русофобская, то разве Россия - не полякофобская? А, дуб? Или это другое?
Россия - не полякофобская страна. У нас уважали Чеслава Немена, Марылю Родович, Северина Краевского. У нас ставили смешные "13 стульев"... И всё это было от чистого сердца.
Не лезь Мухамадиев в спор славян. Не твоё это! Думай об Эрдогане.
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Гроссмейстер выступил 🤣
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Воистину голова у Коленьки только для начала пищеварительного процесса🤡
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"Фамилия Валуев произошла от слова «валуй». Так в старину называли воловьего или коровьего пастуха. В некоторых говорах такое прозвище давали вялым, медлительным людям, а также лентяям, бездельникам. Менее вероятно, что в основе прозвища лежит современное значение этого слова: «несъедобный гриб из рода сыроежек»"
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умные в России депутаты. однако) Его еще Президентом Академии наук не назначали?
Если уж Кадырова академиком сделали, то этому то, с таким багажом знании, только там и место. Помнится как этот раскормленный хряк мощно припечатал всех сирых и убогих, жалующихся на скудную жизнь: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешёвым». Какой слог, какая мысль!
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Боксер и шахматы. Хорошее название басни
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Ответ Руслан Мухамадиев
Если Польша - русофобская, то разве Россия - не полякофобская? А, дуб? Или это другое?
Так поляк отказался руку пожимать, а не наоборот. Неспортивное русофобское поведение.
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... и понеслись оскорбления от депутатов Думы.
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Валуеву следует валуить, а не депутатом быть.
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"ду-ду" добавил Валуев
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Если Польша - русофобская, то разве Россия - не полякофобская? А, дуб? Или это другое?
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а как Валуев связан с шахматами❓🧐
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Валуев может вообще пояснить вообще что он имел ввиду? Какой еще "поляк кукиш Польше своей же показал"?

Люди, которые больше всего говорят о том, как России пофиг на всех недоброжелателей, распекаются мма не горюй из-за просто не пожатой руки... Ну не пожал и не пожал. Другие бы "хрен с ним" сказали и все, а тут столько ртов открылось, причем даже непонятно что сказать-то хотят
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Вообще-то это не Дудка был, а Сикорский)) Хотя какая разница…
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А ещё я туда ем)
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Ответ Sylvester the Cat
В польском языке «валить» = рукоблудить. Валуеву лучше этим и заниматься, а не в Госдуме сидеть.
Так он этим и занимается
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Ответ ALEX-CHICAGO
Да вообще пох на этого поляка. Давно пора и нашим спортсменам не жать руки ни ляхам,ни лабусам,ни фашистам,ни американцам,ни британцам,ни французам...кто они такие,чтобы мы им жали руки?? Если по-спортивному принципу,то да! Но они спорт уже давно смешали с политикой...а раз так,то руки нужно жать тем,кого мы уважаем. Но ни к кому,из вышеперечисленных уважения и раньше не было,а сейчас и подавно. А уж ляхам,так тем более!
это,когда же спорт был вне политики в Союзе и РФ?
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