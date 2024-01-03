«Дуде стоит дудеть, а не в шахматы играть». Валуев о польском гроссмейстере, не пожавшем руку россиянину
Николай Валуев дал совет польскому шахматисту, не пожавшему руку россиянину.
С 26 по 30 декабря в Самарканде (Узбекистан) проходил чемпионат мира по быстрым шахматам. Перед началом одной из партий поляк Ян-Кшиштоф Дуда отказался от рукопожатия с россиянином Денисом Хисматуллиным.
«Кому этот поляк сделал в итоге кукиш? Себе любимому и русофобской Польше. Дуде стоит дудеть, а не в шахматы играть», – заявил депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Валуев.
Хмм, какое слово тут правила нарушает?)
Но почему такие персонажи как этот считают неприемлемым то что Дуда не пожал руку, и в то же время совсем нормальным оскорблять его и целую страну?..
Так я его через бедро с захватом
Или ход конëм по голове".
Не лезь Мухамадиев в спор славян. Не твоё это! Думай об Эрдогане.
Если уж Кадырова академиком сделали, то этому то, с таким багажом знании, только там и место. Помнится как этот раскормленный хряк мощно припечатал всех сирых и убогих, жалующихся на скудную жизнь: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешёвым». Какой слог, какая мысль!
Люди, которые больше всего говорят о том, как России пофиг на всех недоброжелателей, распекаются мма не горюй из-за просто не пожатой руки... Ну не пожал и не пожал. Другие бы "хрен с ним" сказали и все, а тут столько ртов открылось, причем даже непонятно что сказать-то хотят