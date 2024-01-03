Вице-президент ФШР Смагин: «Как я понимаю, Дуда отказался пожимать руку в связи с тем, что Хисматуллин помогает Карякину»

Теги ФИДЕ Сергей Карякин Денис Хисматуллин Сергей Смагин чемпионат мира по быстрым шахматам Политика ФШР Шахматы

В ФШР назвали возможную причину отказа польского шахматиста жать руку россиянину.

26 декабря на чемпионате мира по рапиду в Самарканде поляк Ян-Кшиштоф Дуда не стал приветствовать россиянина Дениса Хисматуллина перед началом партии.

«Это не первый случай, ФИДЕ (Международная шахматная федерация) уже разбиралась, когда украинцы перестали пожимать руки россиянам. Тогда был какой-то регламент, кажется, он связан с тем, что если кто-то не хочет пожимать руку сопернику, он должен заранее уведомить об этом судью.

Глупая история. Тем более, как я понимаю, Дуда отказался пожимать руку совсем по другим причинам, чем украинские спортсмены, – в связи с тем, что Хисматуллин помогает и секундирует Сергею Карякину.

Но на одного Дуду есть тысячи ребят, которые просто чтут профессиональную этику и стараются не связывать политику с коллегами. Это его личный выбор.

Я, честно говоря, удивлен, что этой истории придали такое значение, потому что и до этого часто происходило подобное. Просто ФИДЕ надо более четко прописать, что, если кто-то отказывается пожимать сопернику руку, следуют санкции. Вообще, все мелкие инциденты, которые сейчас происходят в шахматах, вытекают из недостатка профессиональных правил.

ФИДЕ пора переходить к более профессиональным отношениям с сильнейшими шахматистами. Как, например, в теннисе: сказал не то – штраф, сделал не то – штраф. Это более действенно, чем читать морали, рассуждать, это быстро всем вправит мозги, и вообще вопросов не будет.

Точно могу сказать, что самое эффективное средство для шахматистов – штраф. Мгновенно исчезнут все вопросы. Кому не нравится – идите, играйте в другую игру. Только так можно наводить порядок», – сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

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3 комментария
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Да каких профессиональных действий вы ждете от ФИДЕ - они вон на 100 евро штрафуют голландскую девушку за несоблюдение дресс-кода (кроссовки), в то время как Непомнящий играет в кислотного цвета свитере, а половина мужского турнира обута в те же кроссовки, разных их видов. Просто до девушки докопаться они могут, а какому-нибудь Каруане слово сказать страшно.

Или вот, допустим, идет апелляция Непомнящего и Дубова, а директор ФИДЕ и резервный член этической комиссии Сутовский комментирует ситуацию в Твиттере.

ФИДЕ и профессионализм - это с разных планет слова.
+6
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Наложение штрафа не прокатит, если только на крупных ивентах, где все столы под камерами.
А в низкорейтинговых швейцарках, что, у каждого стола судью ставить, отслеживать, пожали руки или нет.
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Это и в обратную сторону работает. Иди руководи федерацией другого спорта, если тебе не нравится.
Что вообще за претензии? Почему люди должны быть вынуждены пожимать руки тем, кому не хотят?
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