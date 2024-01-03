В ФШР назвали возможную причину отказа польского шахматиста жать руку россиянину.

26 декабря на чемпионате мира по рапиду в Самарканде поляк Ян-Кшиштоф Дуда не стал приветствовать россиянина Дениса Хисматуллина перед началом партии.

«Это не первый случай, ФИДЕ (Международная шахматная федерация) уже разбиралась, когда украинцы перестали пожимать руки россиянам. Тогда был какой-то регламент, кажется, он связан с тем, что если кто-то не хочет пожимать руку сопернику, он должен заранее уведомить об этом судью.

Глупая история. Тем более, как я понимаю, Дуда отказался пожимать руку совсем по другим причинам, чем украинские спортсмены, – в связи с тем, что Хисматуллин помогает и секундирует Сергею Карякину.

Но на одного Дуду есть тысячи ребят, которые просто чтут профессиональную этику и стараются не связывать политику с коллегами. Это его личный выбор.

Я, честно говоря, удивлен, что этой истории придали такое значение, потому что и до этого часто происходило подобное. Просто ФИДЕ надо более четко прописать, что, если кто-то отказывается пожимать сопернику руку, следуют санкции. Вообще, все мелкие инциденты, которые сейчас происходят в шахматах, вытекают из недостатка профессиональных правил.

ФИДЕ пора переходить к более профессиональным отношениям с сильнейшими шахматистами. Как, например, в теннисе: сказал не то – штраф, сделал не то – штраф. Это более действенно, чем читать морали, рассуждать, это быстро всем вправит мозги, и вообще вопросов не будет.

Точно могу сказать, что самое эффективное средство для шахматистов – штраф. Мгновенно исчезнут все вопросы. Кому не нравится – идите, играйте в другую игру. Только так можно наводить порядок», – сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.