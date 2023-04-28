Флаг РФ запретят на ЧМ по хоккею в Риге, в финале Кубка Гагарина будет 7-й матч, «МЮ» упустил победу над «Тоттенхэмом», ничья Непомнящего и Лижэня, «Барса» закроет клубное ТВ и другие новости

1. Флаги РФ и Беларуси запретят на ЧМ-2023 по хоккею в Риге. Александр Кожевников в ответ заявил, что России надо выходить из ИИХФ.

Тем временем Польша формирует коалицию из 36 стран против допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования. Татьяна Тарасова уверена, что это полякам не поможет, ведь решать будет МОК.

2. «Ак Барс» перевел финал Кубка Гагарина в седьмой матч, обыграв ЦСКА в Москве (благодаря методам армейцев). Второй сезон подряд мы увидим развязку в седьмой игре серии. Такое яркое противостояние пришел посмотреть сам Александр Овечкин.

3. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Тоттенхэмом» (2:2) в матче 33-го тура АПЛ. Складывалось все здорово: 2:0 к перерыву, Рэшфорд забил 29-й гол в сезоне (столько никто не клал со времен Фергюсона), Магуайра нет в заявке... Но на 79-й победу у «МЮ» отобрал Сон, которому в 24-й раз ассистировал Кейн – это рекорд Премьер-лиги. Остальные результаты тура – здесь.

4. Ян Непомнящий белыми сыграл вничью с Дин Лижэнем в 13-й партии. Следующая партия – последняя с классическим контролем.

5. «Барселона» закроет клубное ТВ из-за финансовых требований Ла Лиги – работу потеряют 150 сотрудников. А вот с проектом Espai Barça по ремонту «Камп Ноу» все хорошо – Лапорта сказал, что у «Барсы» будет лучший стадион в мире.

6. НХЛ. «Торонто» упустил возможность закрыть серию с «Тампой» (2:4, 3-2 после пяти игр), у канадского клуба уже 11 поражений подряд при наличии такого шанса. Василевский отразил 28 бросков из 30. «Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси» (0:4, 2-3 в серии), в трех последних играх у клуба из Нью-Йорка всего 2 заброшенные шайбы. Все результаты – здесь.

7. Вылет из Кубка сильно ударил по «Аль-Насру» – председатель совета директоров клуба подал в отставку. Ему вдобавок приписали заявление, что трансфер Роналду был ошибкой, но это интервью оказалось фейком.

8. Имя Пеле включено в словарь португальского языка в Бразилии. Значения – «исключительный», «несравненный».

9. НБА. «Бостон» выиграл серию у «Атланты» (4-2) и прошел во 2-й раунд плей-офф.

10. Власти Армении призвали «Формулу-1» выступить против «политики этнической чистки в Нагорном Карабахе» перед Гран-при Азербайджана.

11. Инсайд из Франции: «Реал» и Зинедин Зидан ведут переговоры о возвращении.

12. Матч Евролиги «Реал» – «Партизан» закончился массовой дракой игроков. Сербский клуб одержал победу и ведет 2-0 в серии.

13. Роман Терюшков сообщил, что в правоохранительные органы направлено письмо с требованием возбудить уголовное дело против Евгения Савина.

14. Генич и Пиняев поспорили: Сергей получит футболку Месси с дебютного матча, если забьет головой до конца сезона.

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