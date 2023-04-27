Кубок Стэнли. «Тампа» сыграет с «Торонто», «Рейнджерс» против «Нью-Джерси», «Вегас» примет «Виннипег»
«Тампа» сыграет с «Торонто» в пятом матче серии Кубка Стэнли.
«Рейнджерс» будут противостоять «Нью-Джерси», «Вегас» примет «Виннипег».
Первый раунд
- Дата проведения
- 28 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
Счет в серии: 3-1
- Дата проведения
- 28 апреля, 02.30, «Prudential Center»
Счет в серии: 2-2
- Дата проведения
- 28 апреля, 05.00, «T-Mobile Arena»
Счет в серии: 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
LET’S GO, RANGERS!!!
Но предложить им на это забиться-сольются)
И пусть сопутствует удача.
Приходите. Надеюсь, будет интересно.