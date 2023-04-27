Кубок Стэнли. «Тампа» сыграет с «Торонто», «Рейнджерс» против «Нью-Джерси», «Вегас» примет «Виннипег»

Теги результаты Нью-Джерси Рейнджерс Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Вегас Виннипег Хоккей

«Тампа» сыграет с «Торонто» в пятом матче серии Кубка Стэнли.

«Рейнджерс» будут противостоять «Нью-Джерси», «Вегас» примет «Виннипег».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Торонто – Тампа-Бэй
Дата проведения
28 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

Нью-Джерси – Рейнджерс
Дата проведения
28 апреля, 02.30, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

Вегас – Виннипег
Дата проведения
28 апреля, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Стэнли

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17 комментариев

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Nissan 0123
Важнейший матч! В прошлых двух играх сдали, теперь пора наверстывать!!! Легко не будет!
LET’S GO, RANGERS!!!
+3
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Михаил Майоров
Панара сегодня парочку положит
+3
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Андрей Шульга
Дьяволам продолжить играть в свой хоккей! Шмиду шатаут!
+2
0
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Николай Михайлов
Ответ LeicesterCity
пора отправлять династию отдыхать ;) Удачи Торонто
Первая фраза выдает глупого хейтера). Ты не столько за Торонто болеешь, сколько против Тампы. Забавный персонаж.
+3
-1
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Alea Jacta-Est
ждем продолжения серий
+1
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ivany4
смысол таронте выходить дальше шоб отлететь от бостана? или они на проплаченых матрасах до финала конфы ехать хотят? да познают они божый гнев! веруйте пасства!
+2
-2
0
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Антон Кривоногов
От Васи все зависит, кто поедет на ЧМ в Тампере😁
+1
-1
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Sonnyanderson
Какие-то сомнения у людей появились. Бостон не пройдёт. Каролина не пройдёт.Торонто не пройдёт.
Но предложить им на это забиться-сольются)
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Sonnyanderson
Ну а сегодня за родину Статуи Свободы!
И пусть сопутствует удача.
Приходите. Надеюсь, будет интересно.
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Авл Агерий
Ответ ivany4
смысол таронте выходить дальше шоб отлететь от бостана? или они на проплаченых матрасах до финала конфы ехать хотят? да познают они божый гнев! веруйте пасства!
Не факт что Бостон пройдёт. Уже закрадываются смутные сомнения
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