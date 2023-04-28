«Рейнджерс» забросили 2 шайбы в 3-м, 4-м и 5-м матчах серии с «Нью-Джерси». В первых 2 играх было 10 голов
«Рейнджерс» забросили 2 шайбы в 3-м, 4-м и 5-м матчах серии с «Нью-Джерси».
Клуб из Нью-Йорка уступает «Девилс» в первом раунде Кубка Стэнли (2-3, 0:4 в пятой игре).
В первых двух матчах серии «Рейнджерс» забросили 10 шайб (5:1, 5:1).
После этого «Нью-Джерси» поменял основного вратаря – место Витека Ванечека занял Акира Шмид.
В трех матчах 22-летний швейцарец отразил 80 бросков из 82 (97,6%).
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