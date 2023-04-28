«Рейнджерс» забросили 2 шайбы в 3-м, 4-м и 5-м матчах серии с «Нью-Джерси». В первых 2 играх было 10 голов

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Кубок Стэнли Жерар Галлан НХЛ Витек Ванечек Акира Шмид Хоккей

«Рейнджерс» забросили 2 шайбы в 3-м, 4-м и 5-м матчах серии с «Нью-Джерси».

Клуб из Нью-Йорка уступает «Девилс» в первом раунде Кубка Стэнли (2-3, 0:4 в пятой игре). 

В первых двух матчах серии «Рейнджерс» забросили 10 шайб (5:1, 5:1).

После этого «Нью-Джерси» поменял основного вратаря – место Витека Ванечека занял Акира Шмид

В трех матчах 22-летний швейцарец отразил 80 бросков из 82 (97,6%). 

13 комментариев

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ruslanych
Походу Джерси разобрались как в этом вашем плей-офф играть)
+19
0
+19
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Sanan1908
Что случилось с ними? Панарина вообще не видно
+11
-1
+10
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SergFed71
Вообще встали после первых двух игр. Где вы ребята ау? Зиба Панарин Тарасенко Кейн и др
+4
0
+4
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LeicesterCity
Ответ Sanan1908
Что случилось с ними? Панарина вообще не видно
он в плове всегда такой, к сожалению
+4
-1
+3
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йозе марино
вот эта серия максимальна непонятна для меня, как так Рангеры..
+2
-1
+1
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LeicesterCity
Глоры Рейнджерс, которые после дедлалйна, кричали "Кубак Стэели наш" очень сильно напряглись))))
+2
-1
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Марат Хасиятуллин
Сдулись Рейнджеры даже шайбу забить не могут.Хотя у них одно из самых мощных нападений ☝️Толку от Кейна, Тарасенко и Панарина если команда вылетит в первом раунде.Это будет трагедией для Рейнджеров.
+1
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KVENTIN
Ответ Sanan1908
Что случилось с ними? Панарина вообще не видно
Да ничо не случилось, всё нормально. Просто народ подзабыл уже, что такое на самом деле эти ваши ньюйоркские Рэйнджеры. А между тем, в лихие 90-е.. ))
+2
-1
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
В прошлом году тоже менты вели 2-0 в финале Востока. А потом Тампа 4 игры подряд выиграли. Похоже история повторяется
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Александр Ковалёвский
Ответ Sanan1908
Что случилось с ними? Панарина вообще не видно
Случилось то, что иксперты великие после первых двух матчах в Ньюарке обделались, мягко говоря. «Дьяволов сводили в школу», «неужели кто-то верил, что они могут пободаться со звездными Рейнджерами», «а как их в регулярке хвалили» и тд. Лол ;) почитай ветку «Рейнджерс уничтожают «Нью-Джерси» одной схемой в большинстве, много недоразвитых комментаторов в топе.
+3
-3
0
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Deathspell Omega
Ответ ruslanych
Походу Джерси разобрались как в этом вашем плей-офф играть)
Как то все забывают, что тренирует "Девилз" Линди Рафф, который похожую по духу и настроению команду еще в 1999 году выводил в финал Кубка Стэнли.
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Cube Litening C:68X
Ответ Deathspell Omega
Как то все забывают, что тренирует "Девилз" Линди Рафф, который похожую по духу и настроению команду еще в 1999 году выводил в финал Кубка Стэнли.
Что за команда,Баффало?
0
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Deathspell Omega
Ответ Cube Litening C:68X
Что за команда,Баффало?
Да
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