«Рейнджерс» забросили 2 шайбы в 3-м, 4-м и 5-м матчах серии с «Нью-Джерси». В первых 2 играх было 10 голов

«Рейнджерс» забросили 2 шайбы в 3-м, 4-м и 5-м матчах серии с «Нью-Джерси».

Клуб из Нью-Йорка уступает «Девилс» в первом раунде Кубка Стэнли (2-3, 0:4 в пятой игре).

В первых двух матчах серии « » забросили 10 шайб (5:1, 5:1).

После этого « » поменял основного вратаря – место занял .

В трех матчах 22-летний швейцарец отразил 80 бросков из 82 (97,6%).