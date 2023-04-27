«Ак Барс» и ЦСКА выявят обладателя Кубка Гагарина в 7-м матче. Команда Билялетдинова отыгралась с 1-3 в серии
«Ак Барс» и ЦСКА проведут решающий седьмой матч в финале Кубка Гагарина.
Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова одержала выездную победу над ЦСКА (3:0) в шестом матче финальной серии.
Таким образом, результат в серии стал равным – 3-3.
«Ак Барс» смог отыграться со счета 1-3 в серии, выиграв пятый и шестой матчи (2:1 и 3:0 соответственно).
Седьмая игра финала пройдет 29 апреля в Казани.
- Дата проведения
- 27 апреля, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Кубок 🏆 на Восток!
Тем интереснее.
7 матч праздник для всех!
Ак Барс красавцы.В выходной в Казани должен быть потрясающий ажиотаж)
В такой вязкой, глухой оборонной игре Ак Барсу нет равных - это факт 👍
А по теме, о каких очках идёт речь?
Я просто высказал свое мнение!
У Госпожи Фортуны свои игры и шуточки. То одним улыбнется, то другим.
В этой игре Ак Барс заблокировал 34 броска. Против 6 у ЦСКА. Это очень серьезный показатель, говорящий о концентрации и самоотверженности игроков. Ак Барс забил свои пару шайб, и затем грамотно сыграл в обороне. У армейцев игра не пошла. Такое бывает.
Игрокам ЦСКА нужно успокоиться (прежде всего Григе), взять себя в руки, и показать свою лучшую игру в седьмой заключительной игре. Иначе никак. Все в ваших руках. Мы в вас верим.
Ждем вишенку на торте.