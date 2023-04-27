«Ак Барс» и ЦСКА выявят обладателя Кубка Гагарина в 7-м матче. Команда Билялетдинова отыгралась с 1-3 в серии

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Ак Барс» и ЦСКА проведут решающий седьмой матч в финале Кубка Гагарина.

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова одержала выездную победу над ЦСКА (3:0) в шестом матче финальной серии.

Таким образом, результат в серии стал равным – 3-3.

«Ак Барс» смог отыграться со счета 1-3 в серии, выиграв пятый и шестой матчи (2:1 и 3:0 соответственно).

Седьмая игра финала пройдет 29 апреля в Казани.

ЦСКА – Ак Барс 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Дата проведения
27 апреля, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Галимов (Евсеев)
0:2 – 28 Шипачев (Юдин, Кагарлицкий)
0:3 – 59 Дыняк ()
Вратари: Рейдеборн 10/12 – Билялов 27/27.

105 комментариев

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Глеб Глебыч
Ак Барс Алга !)
+80
-2
+78
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mihany12
Барсы молодцы!!! Уфа за АкБарс!!!
Кубок 🏆 на Восток!
+54
-2
+52
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karbunkul211
Ответочка за 3й матч, когда у ЦСКА залетало всё.
Тем интереснее.
7 матч праздник для всех!
+45
-1
+44
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Forever_first
Ответ Ринат Халиков
Ты угараешь? Матч был скучный с обоих сторон, зря потратил только 2 часа времени
Потратил время, потом еще и откомментил, то что якобы не нравится))Да ты мазохист))
+30
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Forever_first
Красавцы!!!
+31
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noff73
Очередной шикарный матч! Ух, просто ураган, на одном дыхании! Ак Барс с победой: грызутся, цепляются, пластаются на пределе своих возможностей. Команда для финала КГ. К ЦСКА вопросов никаких нет, кроме очередного спокойного вкатывания в игру, которое закончилось первым голом. Далее казанцев временами просто не было видно, полностью их переиграли. По счету - всё наоборот. Фортуна, как известно, дама капризная, уж не знаю чем конкретно её ЦСКА ранее рассердил, но сегодня отскоки, рикошеты, добивания и ничейные шайбы были не армейские. А решают тут детали. Билялов был просто прекрасен, Рейдеборн не подтащил, да... Осталась одна игра. Смотрим дальше!
+30
-3
+27
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Konstantin PaZITIFFF
Я за Зелёных. Хоть и не имею никакого отношения, ни к Москве, ни к Казани!
+28
-2
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Rio de Janeiro
В истории КХЛ половина финалов–7 матчи что не может не радовать
Ак Барс красавцы.В выходной в Казани должен быть потрясающий ажиотаж)
+17
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+16
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Brennet
ЦСКА проиграл психологией. Видимо перегорел ещё в предыдущей игре. Об этом сегодня говорило всё. Ничего не получалось. Механизм разладился. Это тренерское поражение. Выводы сделаны не были. Катали во всё тот же академичный хоккей. Остался один-единственный шанс. Последний.
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AERN
Ну если АкБ выиграет КГ то победа будет тренерская.
+12
-2
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Adel Khaniev
Ак Барс с победой, мужики !!
В такой вязкой, глухой оборонной игре Ак Барсу нет равных - это факт 👍
+10
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Старый конформист
Можно не ездить в Казань, отдайте Кубок татарам...
+11
-2
+9
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Konstantin PaZITIFFF
Ответ Brennet
Это не добавляет тебе никаких очков.
Ни тебе, а вам! В детстве родители не внушили?
А по теме, о каких очках идёт речь?
Я просто высказал свое мнение!
+13
-5
+8
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Dr. J 24
Вернем Кубок Татарина домой! Вперед барсы!
+10
-3
+7
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Дмитрий Аверьянов
Это какой то Позор от армейцев!! Походу Кубок мимо кассы, Сережа ловит мух...
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Konstantin PaZITIFFF
Ответ bagi
"вам" надо ещё заслужить
Ну если вас так воспитали, уже ничего не поделать.
+9
-3
+6
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marshal .masha
Ответ AERN
Ну если АкБ выиграет КГ то победа будет тренерская.
Командная во главе с тренером
+6
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Rus 116
Ребята, давайте не будем говорить про 7 матчей, типо это выгодно и т д. А где те хейтеры у которых пуканы рвались что ЦСКА возьмет серию 4-1 и т д?
+6
0
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RembaXXX
ЦСКА без 7го матча уже не ЦСКА) Не сомневаюсь, затащим в Казани.
+8
-2
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Krem236
В чистую проигранная тренерская игра ! Федоров, настрой команду!!! Где лидеры?? Пора показывать яйца, если они есть конечно!!
+7
-2
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Slanselap
В 7 матче выходит Зарипов и забивает победную шайбу. А ЗХБ уже и так доказал всем и вся. Пусть забирает кубок, а руководство АБ отпустит его уже на пенсию.
+6
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Ралина Силякова
Ответ mihany12
Барсы молодцы!!! Уфа за АкБарс!!! Кубок 🏆 на Восток!
Спасибо бро💚❤️🤝💙💚
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DENbright
Сибирь за Казань! Вали красноперых!
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amurseff03
С победой Казань!
+4
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*BG*
Не выигрывали раньше дома КГ, ну нечего и начинать. Традиции нужно чтить.
У Госпожи Фортуны свои игры и шуточки. То одним улыбнется, то другим.
В этой игре Ак Барс заблокировал 34 броска. Против 6 у ЦСКА. Это очень серьезный показатель, говорящий о концентрации и самоотверженности игроков. Ак Барс забил свои пару шайб, и затем грамотно сыграл в обороне. У армейцев игра не пошла. Такое бывает.
Игрокам ЦСКА нужно успокоиться (прежде всего Григе), взять себя в руки, и показать свою лучшую игру в седьмой заключительной игре. Иначе никак. Все в ваших руках. Мы в вас верим.
Ждем вишенку на торте.
+6
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