«Ак Барс» и ЦСКА выявят обладателя Кубка Гагарина в 7-м матче. Команда Билялетдинова отыгралась с 1-3 в серии

«Ак Барс» и ЦСКА проведут решающий седьмой матч в финале Кубка Гагарина.

Команда тренера одержала выездную победу над (3:0) в шестом матче финальной серии.

Таким образом, результат в серии стал равным – 3-3.

« » смог отыграться со счета 1-3 в серии, выиграв пятый и шестой матчи (2:1 и 3:0 соответственно).

Седьмая игра финала пройдет 29 апреля в Казани.