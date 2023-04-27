Глава «Аль-Насра» подал в отставку после вылета команды Роналду из Кубка Саудовской Аравии. Ожидается роспуск совета директоров
В «Аль-Насре» после вылета из Кубка Саудовской Аравии намечается смена руководства.
Как сообщает Saudi Gazette, председатель совета директоров Мусалли Аль-Муаммар направил письмо о своей отставке в Министерство спорта. Такой запрос связывается с давлением со стороны фанатов команды, потерпевшей два поражения подряд, в том числе в национальном кубке.
Ожидается, что отставка будет принята в течение ближайших двух дней, а нынешний совет директоров будет распущен. Управлять делами «Аль-Насра» будет, вероятно, генеральный секретарь.
Аль-Муаммар возглавлял клуб с 1 апреля 2021 года. Ранее он был главой лиги Саудовской Аравии.
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Полностью разрушен миф о тащере, полный крах с учетом что главный конкурент стал Чемпионом Мира.
Даже как то жаль фанатов роналду, но они это заслужили как и их кумир.
Кушайте и не обляпайтесь, вам еще 8 ЗМ Чемпиона Мира пережить надо.
Хотя это уже не имеет значения ибо выше и значимей Кубка Мира нет ничего.