Глава «Аль-Насра» подал в отставку после вылета команды Роналду из Кубка Саудовской Аравии. Ожидается роспуск совета директоров

Теги Криштиану Роналду отставки высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

В «Аль-Насре» после вылета из Кубка Саудовской Аравии намечается смена руководства.

Как сообщает Saudi Gazette, председатель совета директоров Мусалли Аль-Муаммар направил письмо о своей отставке в Министерство спорта. Такой запрос связывается с давлением со стороны фанатов команды, потерпевшей два поражения подряд, в том числе в национальном кубке.

Ожидается, что отставка будет принята в течение ближайших двух дней, а нынешний совет директоров будет распущен. Управлять делами «Аль-Насра» будет, вероятно, генеральный секретарь.

Аль-Муаммар возглавлял клуб с 1 апреля 2021 года. Ранее он был главой лиги Саудовской Аравии.

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107 комментариев

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Armen Aleksanyan
На такой уровень криш еще не выходил
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Los Galácticos
Это реально смешно, Роналду просто уничтожает клуб за клубом, только перешел сразу повылетали со всех кубков и в чемпионате отстали и пошли скандалы и это только за несколько месяцев а впереди еще 2 года контракта, он и там не может успокоится. Карма за кидок Ювентуса в последний момент жёстко его наказывает.
+120
-20
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Олег910
Очередной клуб развален в рекордные сроки. На опыте просто размотал команду гель.
+105
-9
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Ебздрогыч
Я как-то ходил в цирк, где дрессированные собаки играли в футбол. Мне кажется, что если в одну из команд включить Роналду, то она проиграет и всех собак распустят. И дрессировщиков. И директора цирка.
+59
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Akmor
Криштиано так страну развалит до лета 2023. Одну из самых богатых и древних (если верить их учебникам истории)
+41
-3
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Пирс Морган
Ответ Armen Aleksanyan
На такой уровень криш еще не выходил
Новые вызовы
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Mikel Dominator Arteta
Дефолт от аналдыча
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Юрий Кечко
Рон вышел на новый уровень , по два тренера сразу снимает и распускает совет директоров
В следующем чемпионате думают свергнет президента
+23
-5
+18
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DVM_1
Интересно, а нельзя ли Криша в Госдуму посадить? Ни на что не намекаю.
+19
-1
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jonnysilverhand01
Это МЮ еще легко отделался получается …
+17
0
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Armen Aleksanyan
На такой уровень криш еще не выходил
Эффект эффектов🍓😈
+18
-3
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SaH4r.
Ответ fudoshika
Такое впечатление, что МЮ прям трофеи стал завоевывать после ухода КР))) я не фанат Роналду, но за объективность.
после его ухода взяли Кубок Лиги, и они в финале Кубка Англии
+17
-2
+15
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Мохнатый55
Новость через неделю - Клуб Аль-Наср ликвидируется.
+14
0
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AlexFed
Пришел, увидел, развалил. База.
+13
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Feynman
Ответ fudoshika
Такое впечатление, что МЮ прям трофеи стал завоевывать после ухода КР))) я не фанат Роналду, но за объективность.
Если ты за объективность, то должен быть в курсе, что МЮ действительно выиграл один трофей и претендует ещё на один. И это только полгода с момента ухода Роналду прошло.
+12
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Златан младший (отец Ибры)
Пришел и развалил клуб из чемпионата бедуинов, хорош
+12
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Oleg
Ювентус, МЮ, Аль - Насра)
Полностью разрушен миф о тащере, полный крах с учетом что главный конкурент стал Чемпионом Мира.

Даже как то жаль фанатов роналду, но они это заслужили как и их кумир.

Кушайте и не обляпайтесь, вам еще 8 ЗМ Чемпиона Мира пережить надо.
Хотя это уже не имеет значения ибо выше и значимей Кубка Мира нет ничего.
+9
0
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Игорь Климов
Ответ Олег910
Очередной клуб развален в рекордные сроки. На опыте просто размотал команду гель.
И это в 38 лет!
+9
-1
+8
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Vlados 86
Кринж-разрушитель
+5
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SHAM-65
Тоже рекорд. Найдите в мире еще такого игрока,который так быстро разваливает команды.
+5
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Alex Rhea
Ответ Екн Лор
Роналду хотя бы не увольняет сотрудников клуба, что сэкономить себе на зарплату)
там чуть Фиат не распустили, чтоб ему миллионы платить
+6
-1
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АлексейВ
Хозяйкам на заметку. Гнилой фрукт пустил пописте всё альнасровское варенье.
+5
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MK
До такой степени довел, где Рон там и увольнение )
+4
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Ярик01
Ответ Юрий Кечко
Рон вышел на новый уровень , по два тренера сразу снимает и распускает совет директоров В следующем чемпионате думают свергнет президента
Президента страны?
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Пирс Морган
Отставку будет принимать Роналду😂😂😂
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