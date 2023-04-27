В «Аль-Насре» после вылета из Кубка Саудовской Аравии намечается смена руководства.

Как сообщает Saudi Gazette, председатель совета директоров Мусалли Аль-Муаммар направил письмо о своей отставке в Министерство спорта. Такой запрос связывается с давлением со стороны фанатов команды, потерпевшей два поражения подряд, в том числе в национальном кубке.

Ожидается, что отставка будет принята в течение ближайших двух дней, а нынешний совет директоров будет распущен. Управлять делами « » будет, вероятно, генеральный секретарь.

Аль-Муаммар возглавлял клуб с 1 апреля 2021 года. Ранее он был главой лиги Саудовской Аравии.

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