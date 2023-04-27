Польша формирует коалицию из 36 стран против допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования

Польша формирует коалицию из 36 стран против допуска россиян к международным турнирам.

Об этом сообщил министр спорта страны Камиль Бортничук.

«Мы находимся в процессе формирования коалиции из 36 стран.

15 мая у нас заседание Совета ЕС по спорту, где мы также планируем принять декларацию, которая будет четко выступать против возвращения россиян и белорусов на международную арену», – сказал Бортничук в эфире RMF FM.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

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