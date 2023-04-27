Польша формирует коалицию из 36 стран против допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика Камиль Бортничук Легкая атлетика

Польша формирует коалицию из 36 стран против допуска россиян к международным турнирам.

Об этом сообщил министр спорта страны Камиль Бортничук. 

«Мы находимся в процессе формирования коалиции из 36 стран.

15 мая у нас заседание Совета ЕС по спорту, где мы также планируем принять декларацию, которая будет четко выступать против возвращения россиян и белорусов на международную арену», – сказал Бортничук в эфире RMF FM. 

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кот
Польша когда-то в 38-м тоже думала что в коалиции, и отхватила себе от Чехословакии кусочек. а потом что-то пошло не так.. ну и да, про это они почему-то редко вспоминают))
+51
-6
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
марионетка по кличке "польша" никакую коалицию сформировать не может, она вообще ничего не может без приказа заокеанского хозяина
+52
-14
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivanzhu90
Какие 36 стран, в мире есть только 3 Прибалтийские страны же, где еще 32 лимитрофа найти?
+43
-8
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
А с предыдущей коалицией что случилось и какая это уже по счету? Кол-во стран только постоянно меняется на словах.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Волкова
пшпшпшп
что говорите, не пойму?)
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий К
Ответ ivanzhu90
Какие 36 стран, в мире есть только 3 Прибалтийские страны же, где еще 32 лимитрофа найти?
Свою Олимпиаду и другие соревнования организуют, Из 36 стран -изгоев.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
expertmer2020
У Польши национализм прёт из ушей - уши скоро завянут.

МФ и МОК путь решают вопросы спорта - остальные в сад.
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Мне даже жалко Баха. Что теперь делать? Не реагировать?
Вмешательство государства не просто налицо, оно прямо декларируется.
Насчет "36 стран" - малость прибавил, конечно. 8-9, не больше. Железно - 5.
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Varvar27
Ответ murzzzzzilka
Интересно, у них хотя бы на секунду появляется мысль, насколько убого и ущербно они выглядят…..?
Нет.
Когда нам было лет по 14-16(1989 год) мы ребята ватерполисты, впервые столкнулись с поляками.
Через буквально пару тройку дней общения,один из пацанов на эмоциях высказался
Поляк это не нация,поляк это специальность.
За последующие более чем 30 лет,поляки ни разу не дали повод воспринимать их иначе)
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
404, Польша, Эстония, Литва, Латвия и грозный Лихтенштейн!
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Интересно, у них хотя бы на секунду появляется мысль, насколько убого и ущербно они выглядят…..?
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ olvl
Коалиция, надо полагать, из избранных. Но 36 стран это всё равно далеко не весь мир. Заняться что-ли нечем полякам.
Это их национальная идея исторически.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
старые кеды
европа двигается к фашизму семимильными шагами. сша довольно потирает руки.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Кооператив ЕвроТабаки...
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glyb Aleksey
Да пусть создают. Прям отличная возможность для Польши и прибалтов напомнить всему миру о своем существовании и, по возможности, пнуть соседа. Времена изменятся, все встанет на свои места со временем.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Ответ ivanzhu90
Какие 36 стран, в мире есть только 3 Прибалтийские страны же, где еще 32 лимитрофа найти?
Украина, Польша. Может быть Чехия и Словакия.
Максимум - Британия будет подвякивать, но вовремя сольется
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olvl
Коалиция, надо полагать, из избранных. Но 36 стран это всё равно далеко не весь мир.
Заняться что-ли нечем полякам.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
timur055
думаю максимум пять стран будут не из Европы. Да и европейцам кроме прибалтов и польши это не вопрос жизни и смерти, и ни на какие бойкоты они конечно не пойдут
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Defender64
Типа гитлеровской коалиция. За фашизм, против нас.
Надо свою сформировать.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Varvar27
По отношению не к той нации,немцы геноцид устроили
Прощу прощения за резкость,
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Петров
Ответ Alex1104
Украина, Польша. Может быть Чехия и Словакия. Максимум - Британия будет подвякивать, но вовремя сольется
На московскую Олимпиаду 80 многие западные страны не поехали, а бритты сделали финт ушами и таки поехали.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макар Телятгонялов
Ну куда ж без поляков то, эти первым рылом, какую нибудь пакость придумать что касается России.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Петров
Ответ Alex1104
Мне даже жалко Баха. Что теперь делать? Не реагировать? Вмешательство государства не просто налицо, оно прямо декларируется. Насчет "36 стран" - малость прибавил, конечно. 8-9, не больше. Железно - 5.
Не 36 конечно, но глобус Украины еще никто не отменял), перекроет недостачу
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olvl
Ответ murzzzzzilka
Интересно, у них хотя бы на секунду появляется мысль, насколько убого и ущербно они выглядят…..?
У тех, кто это придумывает, нет, конечно. Там и обычные люди есть.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кот
Ответ Alex1104
Польша и до того "отхватывала" кусочки. Вильно, например, вместе с Виленским краем
Польша вообще за свою историю много "отхватывала"))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий