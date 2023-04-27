Польша формирует коалицию из 36 стран против допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования
Польша формирует коалицию из 36 стран против допуска россиян к международным турнирам.
Об этом сообщил министр спорта страны Камиль Бортничук.
«Мы находимся в процессе формирования коалиции из 36 стран.
15 мая у нас заседание Совета ЕС по спорту, где мы также планируем принять декларацию, которая будет четко выступать против возвращения россиян и белорусов на международную арену», – сказал Бортничук в эфире RMF FM.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?
что говорите, не пойму?)
МФ и МОК путь решают вопросы спорта - остальные в сад.
Вмешательство государства не просто налицо, оно прямо декларируется.
Насчет "36 стран" - малость прибавил, конечно. 8-9, не больше. Железно - 5.
Когда нам было лет по 14-16(1989 год) мы ребята ватерполисты, впервые столкнулись с поляками.
Через буквально пару тройку дней общения,один из пацанов на эмоциях высказался
Поляк это не нация,поляк это специальность.
За последующие более чем 30 лет,поляки ни разу не дали повод воспринимать их иначе)
Максимум - Британия будет подвякивать, но вовремя сольется
Заняться что-ли нечем полякам.
Надо свою сформировать.
Прощу прощения за резкость,