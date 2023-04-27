Флаги России и Беларуси запретят на ЧМ-2023 по хоккею в Риге: «Украинский флаг приносить разрешено»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Флаги России и Беларуси не будут разрешены на ЧМ по хоккею в Риге.

Об этом сообщил глава организационного комитета рижской части турнира Эдгарс Бунцис.

«Будет разрешено приносить и вывешивать украинский флаг на играх чемпионата мира.

С другой стороны, флаги России и Беларуси будут запрещены на чемпионате мира», – передает Delfi слова Бунциса.

Чемпионат мира состоится в мае в Риге и финском Тампере.

Ранее совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлил отстранение сборных России и Беларуси от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2023/24.

52 комментария

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riverman1980
В городе, где официально проводят шествия ветеранов СС, никаких международных турниров не должно быть в принципе.
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Stewee
Маленькая, озлобленная страна. Моська, одним словом.
Запрещать флаг страны, отношение к которой имеет минимум 25% твоего населения - очень демократично. Прямо европейскими скрепами запахло)
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Сергей Стес
Ответ HUKI1337
ого , какие то новые методички от ботвы подъехали ))
(Leģionāru piemiņas diena) — неофициальный памятный день в Латвии, отмечаемый 16 марта в память павших бойцов Латышского добровольческого легиона СС. В этот день в Риге проходят шествия бывших легионеров и латышских националистов. Причем здесь методички? Приезжай в этот день в Ригу и смотри как идут престарелые недобитые эсэсовцы и молодые фашисты.
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Rialto
Ответ riverman1980
В городе, где официально проводят шествия ветеранов СС, никаких международных турниров не должно быть в принципе.
Вы не понимаете, это другое)
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Утконос Никифорович
Зачем вобще приносить флаги стран, которые на ЧМ не участвуют?
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CherenkovF
1941-...?
Война так и не закончилась в 45-м, увы.
+14
-5
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Verhovn
Ответ Dizzod
Я думаю что к гражданам Латвии имеет отношение только латвийский флаг. Если кто-то из проживающих в Латвии считает что его флаг белорусский или российский то чемодан вокзал...
Русофобия в цене сейчас в Прибалтике, понимаю, но ты чушь несусветную сейчас несёшь.
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fRsk
Прибалты, что с них взять)
+17
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несахар
Ответ CherenkovF
1941-...? Война так и не закончилась в 45-м, увы.
остапа понесло...
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Mortimer1
Ответ Mrtg
Почему средняя ЗП в Прибалтике, а так же ВВП на душу населения выше, чем в россии?
Цифры в вакууме ничего не значат. Стоимость жизни там выше. Из прибалтики все, особенно молодые, бегут как от чумы на запад. Убыль населения гигантская. А если приехать туда из крупных городов РФ, то очень быстро увидишь весь ***** с инфраструктурой и дорогами и поймешь что в России в сравнении с этим все прекрасно.
+6
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Gornostaev
Торжественного сожжения российского флага под музыку марша латвийского легиона СС не планируется случайно?
+10
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Rio de Janeiro
Ответ Mrtg
А ты приведи пример, где сейчас флаг россии не запретят, либо не заплюют?
По всему миру можно пройти а вот украинского во многих местах уже не будет никогда)
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Вадим flanec
Ответ Mrtg
А ты приведи пример, где сейчас флаг россии не запретят, либо не заплюют?
Да везде. Вон в Германии ходи, никто не запрещает.
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jonnysilverhand01
Вот шпроты
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Сергей Стес
Ответ Mrtg
Почему средняя ЗП в Прибалтике, а так же ВВП на душу населения выше, чем в россии?
бгггг, средняя зарплата ... А на цены ты взглянуть не хочешь? В Балтийских странах цены такие же как в развитых странах Европы, на многие виды товаров даже выше, а вот зарплаты на порядок ниже в сравнении с теми же развитыми странами ЕС.
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Fenix4050
Ответ riverman1980
В городе, где официально проводят шествия ветеранов СС, никаких международных турниров не должно быть в принципе.
в городе где чтят нквдшников и сталина- тоже
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Verhovn
А также будут приветствоваться черно-красные. И кому-то это покажется вполне себе нормальным. И мы должны на это смотреть и за ухом чесать? Вы чё #####..?
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SpartakMordva
А зачем украинский то таскать.
+3
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Евгений Мешков
Ответ Rio de Janeiro
По всему миру можно пройти а вот украинского во многих местах уже не будет никогда)
да за украинский уже и по лицу дать могут
+2
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Aviator92
Принесем флаг Латвийской ССР
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Da prozecutor
Ответ Утконос Никифорович
Зачем вобще приносить флаги стран, которые на ЧМ не участвуют?
чтобы быть в каждой бочке затычкой с долгом в 10 раз больше, чем зарабатываешь.
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Виталий ВВАЙ
Ответ Mrtg
А ты приведи пример, где сейчас флаг россии не запретят, либо не заплюют?
Бенин и Того ))
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Сергей Стес
Ответ HUKI1337
главное тут слово неофициальный , а чего в посте у твоего дружка написано «официально» , или и так сойдёт ?) теперь фотки русских маршей иди гугли , или то другое ?
важно то, что эти марши фашистов проходят, и власти их всячески поддерживают, полиция охраняет эти шествия. Хотя в Латвии законодательно запрещены советские и фашистские символики.
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Oleg Kolesnikov
А флаг Сербии можно. Вот и славно 🌚
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haymaker
Ответ Mrtg
Комментарий удален модератором
это что за истерика на ровном месте? чем я тебя обидел? Мне искренне любопытно мнение товарища ривермэна.
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