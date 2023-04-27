Флаги России и Беларуси запретят на ЧМ-2023 по хоккею в Риге: «Украинский флаг приносить разрешено»

Флаги России и Беларуси не будут разрешены на ЧМ по хоккею в Риге.

Об этом сообщил глава организационного комитета рижской части турнира Эдгарс Бунцис.

«Будет разрешено приносить и вывешивать украинский флаг на играх чемпионата мира.

С другой стороны, флаги России и Беларуси будут запрещены на чемпионате мира», – передает Delfi слова Бунциса.

Чемпионат мира состоится в мае в Риге и финском Тампере.

Ранее совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлил отстранение сборных России и Беларуси от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2023/24.