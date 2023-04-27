Евролига. Плей-офф. «Монако» примет «Маккаби», «Реал» встретится с «Партизаном»
В четверг, 27 апреля, пройдут вторые матчи серий плей-офф Евролиги.
«Монако» примет «Маккаби» (0-1), «Реал» встретится с «Партизаном» (0-1).
Плей-офф
Первые матчи (до трех побед)
- Дата проведения
- 27 апреля, 21.15
«Маккаби» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 27 апреля, 21.45
«Партизан» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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